Die Kickers oder Captain Tsubasa: Ihr habt den besseren Fußball-Anime gewählt

MeinMMO hat euch die Frage gestellt, welcher Fußball-Anime der Bessere ist – Die tollen Fußballstars mit Captain Tsubasa oder Die Kickers. Einer der beiden Animes konnte sich deutlich gegen den anderen durchsetzen.

Die tollen Fußballstars und Die Kickers waren zwei Animes, die in den 90er-Jahren in Deutschland ausgestrahlt wurden. In beiden Serien geht es um den Ballsport, doch MeinMMO wollte von euch wissen, welchen der beiden Serien ihr bevorzugt.

Das sind die Ergebnisse: An der Umfrage haben 1.869 Personen teilgenommen. Es konnte nur eine Stimme abgegeben werden, um den beliebteren Fußball-Anime zu küren. Und tatsächlich konnte sich einer der beiden Serien gegen die andere durchsetzen.

Die beiden Fußball-Animes konnten die folgenden Ergebnisse einholen:

Platz 1: Die tollen Fußballstars (69 %, 1.289 Stimmen)

Einige von euch fanden, dass es sich bei beiden Serien um großartige Animes handelt. Für User Patsipat seien die Serien im Laufe der Zeit sogar zu einer verschmolzen. Doch Die tollen Fußballstars haben zum Schluss die Nase vorn gehabt. In den Kommentaren wurde deutlich, dass ihr die Animes mit den besonderen Schusstechniken verbindet:

Borkfinger kann sich noch gut an den Topspin und den Tigerschuss aus Die tollen Fußballstars erinnern. Seine Stimme ging deshalb an Captain Tsubasa.

MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski feiert den Teufelsdreier aus Die Kickers. Wir können uns denken, welchem Anime sie ihre Stimme gegeben hat.

Frost hat für Die Kickers abgestimmt, denn ihm ist der legendäre Einwurf von Sascha in Erinnerung geblieben. Doch Captain Tsubasa war für ihn genauso gut.

Des Weiteren musste MeinMMO-Dämon Cortyn unserem Redaktionsleiter Gerd Schuhmann erklären, dass der Teufelsdreier aus Die Kickers für Anime-Verhältnisse ein ganz normaler Standard-Trick sei.

Die tollen Fußballstars und Die Kickers im Vergleich

Was ist Die tollen Fußballstars? Im Zentrum des Animes steht Captain Tsubasa. Er heißt eigentlich Tsubara Ohzora und will ein japanischer Weltmeister im Fußball werden. Im Anime verfolgen wir seinen Werdegang vom Hobbykicker beim örtlichen FC Nankatsu bis zum Profi-Spieler bei der Weltmeisterschaft.

Der Anime wurde schon 1983 im japanischen Fernsehen ausgestrahlt, doch in Deutschland war die Serie erst 1995 auf RTL 2 zu sehen. Die Produktion des Animes übernahm Toei Animation.

Was ist die Kickers? In diesem Anime erleben wir die Fußball-Karriere von Gregor. Der Junge wechselt zu einer neuen Schule und lernt dort die Kickers kennen. Dabei handelt es sich um eine Fußballmannschaft, die kein einziges Spiel mehr gewinnt. Gregor verhilft den Kickers zu neuem Mut und feiert mit ihnen die ersten Erfolge.

Der Anime lief bereits 1986 im japanischen Fernsehen, in Deutschland war er erst 1992 zu sehen. Damit wurde Kickers drei Jahre später als Die tollen Fußballstars in Japan ausgestrahlt, lief dafür aber drei Jahre früher in Deutschland.

Die Geschichte von die Kickers ist seit mehreren Jahrzehnten abgeschlossen. Bei Captain Tsubasa ist der Fall komplizierter, denn die Geschichte geht nicht mehr in Manga-Form weiter: Nach über 40 Jahren endet der beliebte Manga „Captain Tsubasa“, doch die Story geht weiter