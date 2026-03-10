xQc enthüllt enorme Einnahmen für Glücksspiel-Streams, bei denen er selbst kaum etwas verlieren konnte

In der Vergangenheit streamte der Streamer xQc auf Kick Glücksspiel mit einem Deal. Einen Teil der Bedingungen gab er beiläufig nun bekannt: Er verzockte nicht sein eigenes Geld und bekam einen Pauschalbetrag von Stake.

Was sind das für Einnahmen? xQc war lange Zeit ein professioneller Spieler für Overwatch. Schließlich wurde er jedoch aus seinem Team geworfen und begann auf Twitch eine Karriere als Streamer. Hier zockte er zunächst alle möglichen Spiele bis er schließlich Online-Glücksspiel für sich entdeckte.

Da Twitch Online-Glücksspiel nur noch eingeschränkt ermöglichte, nahm xQc einen Exklusiv-Vertrag von Kick beziehungsweise der Mutter-Firma Stake in Höhe von 100 Millionen Dollar an.

Zusätzlich hatte xQc einen Deal mit Stake, dem Online-Casino. Für einen Stream bekam xQc 200.000 Dollar. Das erzählte der Streamer in einem Stream (Highlight-Clip auf X).

200.000 Dollar für 10 Minuten oder mehrere Stunden

Wie konnte xQc nur kaum etwas verlieren? Die Dauer spielte dabei keine Rolle, sagt der Streamer: Der Stream hätte laut xQc nur 10 Minuten laufen können, er hätte trotzdem diese hohe Geldsumme bekommen.

Auch hätte xQc nur einfach sehr wenig setzen dürfen: Ich bekam in jedem Fall 200.000 Dollar. Ich hätte in einer Stunde nur einen Dollar verzocken können, ich dürfte die restlichen 199.999 Dollar behalten. (Quelle: X).

Wenn ihr selbst Probleme mit Glücksspiel habt oder euch Sorgen um eine angehörige Person macht, wendet euch an das Beratungstelefon des Bundesministeriums. Das Beratungsteam der BZgA ist unter der Rufnummer 0800 1 37 27 00 kostenfrei und anonym erreichbar. Die Sprechzeiten: Montags bis donnerstags 10 Uhr bis 22 Uhr und freitags bis sonntags 10 Uhr bis 18 Uhr an 363 Tagen im Jahr (ausgenommen der 24.12. und der 31.12.).

Schon in der Vergangenheit bewies xQc, dass er gerne hohe Summen beim Online-Casino verzockt. So verspielte er einmal innerhalb von 2 Minuten fast 170.000 Euro. Auch heute sieht man xQc noch regelmäßig im Online-Casino. Allerdings streamt der 30-Jährige nur auf Kick Glücksspiel, da Twitch seine Richtlinien dahingehend verschärft hat.

