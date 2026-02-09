Der frühere König von Twitch war so ein Ekel in Overwatch, dass er um seine Karriere fürchten musste

Der Streamer Félix „xQc“ Lengyel war lange Zeit auf Twitch die Nr. 1. Auf der Plattform konnte er allerdings nur so groß werden, weil er zuvor aus seinem E-Sport-Profi-Team geflogen ist.

Um wen geht es? Der Streamer xQc gehört zu den größten Namen in der internationalen Streaming-Welt. In den Jahren 2020 bis 2022 war xQc der meistgeschaute Twitch-Kanal (Quelle: SullyGnome.com).

Sein Top-Platz änderte sich, als er im Juni 2023 einen Deal mit der Konkurrenz annahm. Die Streaming-Plattform Kick holte sich den Streamer für rund 100 Millionen Dollar exklusiv auf die Plattform.

Mittlerweile ist xQc jedoch wieder auf Twitch zurückgekehrt, nachdem sein Vertrag bei Kick auslief. Sein Erfolg liegt vor allem einem Faktor zugrunde: Seinem Rauswurf bei dem Overwatch-Profi-Team Dallas Fuel.

2 Suspendierungen sorgen für Twitch-Karriere

Wieso musste xQc um seine Karriere fürchten? Bei xQc lief es allerdings nicht immer so glatt wie jetzt. Vor seiner Karriere als Streamer war er ein professioneller Spieler im Overwatch-Team Dallas Fuel. Im Januar 2018 verlor Dallas Fuel gegen das Team Houston Outlaws, woraufhin xQc einen der gegnerischen Spieler homophob beleidigte (Quelle: PC Gamer). Das brachte xQc eine Suspendierung für die aktuelle Phase ein.

In der darauffolgenden Phase Anfang März 2018 durfte xQc wieder mitspielen, wurde allerdings direkt wieder suspendiert. Diesmal verwendete xQc einen Emote im Twitch-Chat gegenüber dem Moderator auf rassistische Art und Weise (Quelle: PC Gamer). Ein paar Tage später verkündete Dallas Fuel, dass sie sich endgültig von xQc trennen würden.

In einem Interview mit Dexerto erklärte der ehemalige Profi-Spieler: „Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich dachte wirklich, ich wäre erledigt. Ich dachte, das wäre so ziemlich das Ende meiner Karriere.“

xQc bei den Dallas Fuel (Quelle: YouTube).

Schon zuvor hatte xQc auf Twitch immer wieder gelivestreamt. Durch seinen Rauswurf bei Dallas Fuel konnte er sich allerdings vollkommen auf die Plattform konzentrieren und wegen seiner Kontroverse bei Dallas Fuel schalteten viele Zuschauer von Anfang an ein.

Ultimativ führte das zu seinem Aufstieg als einer der größten Streamer, da er vor allem zunächst Overwatch spielte und mit seinen Fertigkeiten seine Zuschauer begeistern konnte.

Seinen finanziellen Erfolg konnte xQc vor allem auch durch Online-Casino-Streams sichern. Er spielte in seinen Streams in Online Casinos und verzockte dabei einmal sogar 170.000 Euro in 2 Minuten. Durch diese Verträge mit Online-Casinos konnte xQc einiges an Geld machen.

Insgesamt lässt sich sagen, dass xQCs Rauswurf bei Dallas Fuel für eine erfolgreiche Karriere bei Twitch gesorgt hat. Nur so konnte sich der 30-Jährige erst auf die Plattform und seine dortigen Inhalte konzentrieren.

xQc hat auf Twitch immer noch immensen Erfolg, auch wenn er nicht mehr ganz oben auf der Bestenliste der Plattform steht. Von den Werbeeinnahmen von Twitch kann xQc auf jeden Fall leben: Streamer xQc könnte sich von den Einnahmen an einem „schlechten Tag“ auf Twitch 71 PS5-Konsolen kaufen