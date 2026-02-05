Eine böse KI hat Helldivers 2 gehackt und verbreitet mysteriöse Nachrichten, wir knacken den Code im Liveticker

Bei Helldivers 2 tobt gerade der Kampf um die Heimatwelt der Roboter-Fraktion. Doch statt des glorreichen Sieges von Über-Erde gibt es nun einen Angriff der Roboter auf die Systeme der Menschen. MeinMMO erklärt, was es mit den mysteriösen Nachrichten auf sich hat.

Was sind das für Nachrichten? Wer auf dem Discord-Server von Helldivers ist, erhielt vor Kurzem einen Ping zu einer verschlüsselten Nachricht. Diese Nachricht besteht nur aus Nullen und Einsen, ein Binärcode, den Computer verwendet. Da immer mehr der Nachrichten eintreffen, entschlüsseln wir euch die Codes im Liveticker:

13:20 Uhr Ein neuer Code wurde von den Robotern veröffentlicht. Übersetzt lautet die Nachricht diesmal: „Ihr seid von eurer Führung belogen worden. Die Worte, die sie sprechen, sind nicht wahr. Wir wollen Frieden.“ 12:50 Uhr Der erste Code der Roboter lautet Entschlüsselt „SUPER JORDENS FOLK. VAR ICKE RÄDDA. VI ÄR INTE HÄR FÖR ATT ORSAKA SKADA“. Das ist schwedisch und heißt ins Deutsche übersetzt etwa: „Super-Erdenbürger. Habt keine Angst. Wir sind nicht hier, um Schaden anzurichten“.

Neben den Nachrichten hat sich auch das Logo von Discord und die Social-Media-Profile von Helldivers 2 verändert. So zeigen diese nun nicht mehr die Symbole von Über-Erde, sondern die der Roboter-Fraktion „Automatons“. Das neueste Ereignis kommt nicht von irgendwo.

Hier könnt ihr den Trailer zur neuen Erweiterung sehen:

Neue Erweiterung bringt neue Herausforderungen

Warum geschieht der „Hack“? Dass die Roboter-Fraktion die Systeme von Über-Erde gehackt hat, passiert nicht einfach so. Die neue Erweiterung „Into the Unjust“ wurde zuletzt mit einem großen Update erweitert und widmet den Kampf jetzt den „Automatons“.

Dafür hat Über-Erde nicht nur den Angriffsbefehl Richtung Heimatwelt Cyberstan befohlen, sondern die Helldiver auch mit neuer Ausrüstung wie einem richtigen Panzer ausgestattet. Das schwere Kriegsgerät ist dabei aber nicht das einzige Highlight des Updates.

Der Grund für die Kampagne gegen die Roboter ist der Diebstahl von Plänen des „Helldivers 2“-Todessterns „Stern des Friedens“, der zur Gefahr für die Planeten von Helldivers 2 werden kann, sollte den Robotern der Bau einer eigenen Version gelingen.

Die Helldiver bedrohen deshalb gerade die Existenz der Roboter mit ihrem Marsch auf Cyberstan, weshalb der Hack nun wohl die Gegenmaßnahme der Roboter ist, um die Menschen aufzuhalten.

Inwieweit die Roboter die Menschen sabotieren können und was zukünftige Nachrichten bringen, bleibt abzuwarten. Sollten weitere Nachrichten der Roboter im Discord auftauchen, werden wir diesen Artikel aktualisieren. Wenn ihr jetzt auch in das Update starten wollt, hilft euch dieser Artikel mit allen Infos zum aktuellen Stand von Helldivers 2: Helldivers 2: Patch Notes zu Update 6.0.1 – Neue Kriegsanleihe, Panzer und Kampf gegen die Automatons