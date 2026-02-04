In Helldivers 2 reden alle über den neuen Panzer, aber der heimliche Star ist ein kleiner Hammer

Helldivers 2 hat einen Panzer bekommen, der DAS Gesprächsthema in der Community ist, aber ein kleiner Hammer stiehlt ihm jetzt die Show.

Was hat es mit dem Panzer und dem Hammer auf sich? Am 3. Februar 2026 hat Helldivers 2 das Update 6.0.1 veröffentlicht. Mit dem Update kamen verschiedene neue Inhalte ins Spiel, darunter ein Panzer, der seit der Veröffentlichung des Updates die Gespräche der Community dominierte.

Bei dem Panzer handelt es sich um den „TD-220-Bastion MK XVI“, auch einfach „Bastion“ genannt. Das ist ein neues Fahrzeug, das ihr während eines Kampfes als Taktikausrüstung anfordern könnt. Dieser Panzer besitzt eine dicke Panzerung, mächtige Bewaffnung und kann mit einer guten Panzer-Crew problemlos feindliche Außenposten ausradieren.

Mit dem Update kam jedoch auch eine neue Nahkampfwaffe, ein Vorschlaghammer. Dieser Hammer wirkt auf den ersten Blick zwar unscheinbar, doch erste Spieler merken bereits: Das ist der heimliche Star des Updates.

Ein Hammer, sie zu knechten

Wieso ist der Hammer der heimliche Star? Der „Durchbruchhammer“, wie die neue Nahkampfwaffe im Spiel genannt wird, ist stärker, als man vielleicht denkt. Er durchbricht wirklich nahezu alles, egal was – sogar stark gepanzerte Roboter… Alles sinkt nach einem mächtigen Schwung zu Boden.

Clips auf Reddit zeigen die ungeheure Stärke, die in dem Werkzeug schlummert. Hier zerlegt etwa ein Helldiver mit nur wenigen Schlägen einen Fabrikläufer:

Andere Posts zeigen, wie beispielsweise ein Hulk oder an der Käfer-Front ein Stürmer aus dem Leben gehämmert werden (siehe Reddit). Bereits jetzt flüstern die Truppen von Über-Erde: Das ist nicht nur besser als gedacht, sondern die mit Abstand beste Nahkampfwaffe im Spiel.

Manche arbeiten bereits an starken Hammer-Builds. So nutzen sie den Prügel etwa mit dem Sprung- oder dem Warp-Paket, um schnell in Schwung-Reichweite zu kommen. Andere rüsten das Vorratspaket aus, um öfter zuschlagen zu können – der Hammer kann nämlich nicht unbegrenzt oft verwendet werden.

Wie bekommt ihr den Durchbruchhammer? Der Hammer ist Teil der neuen Kriegsanleihe „Siege Breakers“, die ihr für 1.000 Über-Credits kaufen könnt. Dort könnt ihr ihn dann auf Seite 1 für 75 Medaillen freischalten.

Falls ihr keine Über-Credits mehr übrig habt und kein Geld ausgeben wollt, greift ihr vielleicht doch besser zum Panzer und seiner schieren Feuerkraft. Diesen bekommt ihr nämlich auch ohne die neue Kriegsanleihe. Mehr dazu hier: Helldivers 2: Bastion – Alles, was ihr über den neuen Panzer wissen solltet

