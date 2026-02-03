Helldivers 2: Patch Notes zu Update 6.0.1 – Neue Kriegsanleihe, Panzer und Kampf gegen die Automatons

In Helldivers 2 wurde das neue große Update 6.0.1 veröffentlicht und dieses läutet das neue Kapitel für das Update „Into the Unjust“ ein. Was die Highlights des Updates sind und was die Patch Notes offenbaren, zeigen wir euch hier.

Was ist das für ein Update? Um 11:00 Uhr deutscher Zeit veröffentlichte Arrowhead das neueste Update in Helldivers 2 für „Into the Unjust“. Dieses bringt nicht nur eine neue Story, sondern auch einen Generalbefehl, der euch in den Kampf gegen die Automatons schickt.

Der Kampf wird verschärft und Über-Erde beweist das, indem ihr mit neuer Ausrüstung ausgestattet werdet. Laut den Entwicklern soll es nun in Richtung Cyberstan gehen, der Hauptbasis der Roboter.

Was sind die Highlights des Updates? Zu den Highlights des Updates gehören folgende Inhalte:

Bastion-Panzer

Chinesische Sprachausgabe

Neuer Premium-Warbond „Siegebreakers“

War Horse Set

Emotes & Siegesposen

Wie groß ist das Update? Das Update ist auf Steam ungefähr 5 GB groß und kann schon jetzt heruntergeladen werden.

Alle Patch Notes von Update 6.0.1

Die Entwickler leiten das große Update mit einer Meldung von Über-Erde ein, die euch für den bevorstehenden Kampf wappnen soll:

EINGEHENDE NACHRICHT VOM OBERKOMMANDO Wir haben mit handfesten Beweisen und jenseits jeden Zweifels bestätigt, dass das Automaton-Kollektiv unsere Baupläne für den „Stern des Friedens“ gestohlen hat. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie dieses defensive Werkzeug des Friedens in eine zerstörerische Kriegswaffe verwandeln. Es liegt nun an euch, unserer elitärsten und schlagkräftigsten Truppe, sie auf ihrem eigenen Terrain zur Rechenschaft zu ziehen. Wir haben den Einsatz neuer Ausrüstung genehmigt, um die Truppen bei der schnellen Eliminierung der Automaton-Bedrohung zu unterstützen. Stoßt in Richtung Cyberstan vor und beendet diese Beleidigung der Gelenkten Demokratie. Helldiver, lasst dies das letzte Mal sein, dass die Automatons Über-Erde bestehlen.

Patch-Highlights

Bastion-Panzer: Ein neues Panzerfahrzeug mit starker Feuerkraft, um verschanzte Feinde zu überrollen.

Ein neues Panzerfahrzeug mit starker Feuerkraft, um verschanzte Feinde zu überrollen. Chinesische Sprachausgabe: Helldivers 2 unterstützt jetzt chinesische VO.

Helldivers 2 unterstützt jetzt chinesische VO. Neuer Premium-Warbond „Siegebreakers“: Die neue Kriegsanleihe enthält einen verheerenden Hammer für die „Überzeugung“ im Nahkampf und ein Upgrade für die LAS-16 Trident!

Die neue Kriegsanleihe enthält einen verheerenden Hammer für die „Überzeugung“ im Nahkampf und ein Upgrade für die LAS-16 Trident! War Horse Set: Im Superstore erhältlich.

Im Superstore erhältlich. Emotes & Siegesposen: Mit wenigen Ausnahmen sind diese nun austauschbar!

Balancing

Überblick über die allgemeinen Änderungen

Rebalancing von Nahkampfwaffen und Rüstungs-Passiven: Das Ziel ist es, die Rüstungs-Passiven, die den Nahkampfschaden erhöhen, weniger zwingend erforderlich zu machen, während sie für die Effektivität von Nahkampfwaffen dennoch nützlich bleiben. Der Schaden aller Nahkampfwaffen wurde erhöht und die Modifikatoren der Rüstungs-Passiven entsprechend gesenkt. Der Gesamtschaden in Kombination mit der Rüstungs-Passiven ist nun höher oder gleich wie zuvor. Der Standard-Nahkampfangriff erhielt ebenfalls eine Schadenserhöhung um 50 %.

Das Ziel ist es, die Rüstungs-Passiven, die den Nahkampfschaden erhöhen, weniger zwingend erforderlich zu machen, während sie für die Effektivität von Nahkampfwaffen dennoch nützlich bleiben. Weniger Schwanken (Sway) für MPs und Pistolen: Die Hauptcharakteristik dieser Waffen bleibt ihr erhöhter Luftwiderstand, der sie zu Nahkampfwaffen macht und auf Distanz weniger effektiv wirken lässt. Wir haben den Sway-Modifikator verringert, sodass er nun dem der meisten anderen Waffen entspricht.

Die Hauptcharakteristik dieser Waffen bleibt ihr erhöhter Luftwiderstand, der sie zu Nahkampfwaffen macht und auf Distanz weniger effektiv wirken lässt. Wir haben den Sway-Modifikator verringert, sodass er nun dem der meisten anderen Waffen entspricht. Vereinheitlichung der Eingaberichtungen für Waffenfunktionen: Ähnliche „Waffenfunktionsmodi“ sollen auf derselben Eingaberichtung liegen, um die Einprägsamkeit zu erhöhen und die Anzahl der benötigten Tastenbelegungen zu reduzieren. Modi für programmierbare Munition, Munitionstypen, Salven-Modi (Volley), Sicherheitsmodi (Safe) und geführte Modi (Guided) liegen nun einheitlich auf der linken Richtungstaste. Die Option für Unterlauf-Waffenwechsel wurde noch nicht verschoben, wir prüfen jedoch, auch alle munitionsverändernden Wechsel nach links zu verlegen.

Ähnliche „Waffenfunktionsmodi“ sollen auf derselben Eingaberichtung liegen, um die Einprägsamkeit zu erhöhen und die Anzahl der benötigten Tastenbelegungen zu reduzieren. Schwierigkeitsgrad 9+: Änderungen bei allen Fraktionen zur Erhöhung der Intensität auf hohen Schwierigkeitsgraden. Die größte Änderung betrifft die Automaton-Front; Terminiden und die Erleuchteten (Illuminate) sind weniger stark betroffen.

Wertänderungen

Primärwaffen

R-2124 Constitution & R-2 Amendment: Bajonett-Nahkampfschaden von 110 auf 165 erhöht; robuster Schaden (durable damage) von 55 auf 83 erhöht.

Bajonett-Nahkampfschaden von 110 auf erhöht; robuster Schaden (durable damage) von 55 auf erhöht. MP-98 Knight, SMG-37 Defender, SMG-72 Pummeler, M7S SMG: Sway-Modifikator von 1.2 auf 1 reduziert.

Sway-Modifikator von 1.2 auf reduziert. SG-20 Halt: Waffenfunktion „Munitionstyp“ von Rechts nach Links verschoben.

Waffenfunktion „Munitionstyp“ von Rechts nach verschoben. DBS-2 Double Freedom: Waffenfunktion „Volley/Semi-Modus“ von Rechts nach Links verschoben.

Sekundärwaffen

P-72 Crisper: Magazinkapazität von 30 auf 50 erhöht; Sway-Modifikator von 1.2 auf 1 reduziert.

Magazinkapazität von 30 auf erhöht; Sway-Modifikator von 1.2 auf reduziert. P-2 Peacemaker, LAS-58 Talon, GP-31 Grenade Pistol, LAS-7 Dagger, P-113 Verdict, M6C/SOCOM Pistol, PLAS-15 Loyalist, P-11 Stim Pistol: Sway-Modifikator von 1.2 auf 1 reduziert.

Sway-Modifikator von 1.2 auf reduziert. SG-22 Bushwhacker: Sway-Modifikator von 1.3 auf 1 reduziert; „Volley/Semi-Modus“ nach Links verschoben.

Sway-Modifikator von 1.3 auf reduziert; „Volley/Semi-Modus“ nach verschoben. P-4 Senator, GP-20 Ultimatum: Sway-Modifikator von 1.3 auf 1 reduziert.

Sway-Modifikator von 1.3 auf reduziert. Nahkampfwaffen (CQC-30 bis CQC-42): Alle Waffen (Elektroschlagstock, Lanze, Säbel, Beil, Machete) erhielten eine signifikante Erhöhung des Schadens und des robusten Schadens (ca. +50 %).

Wurfwaffen

G-7 Pineapple: Max. Kapazität von 3 auf 4 erhöht; Startanzahl von 2 auf 3 erhöht.

Max. Kapazität von 3 auf erhöht; Startanzahl von 2 auf erhöht. G-31 Arc: Max. Kapazität von 4 auf 5 erhöht; Startanzahl von 3 auf 4 erhöht.

Stratagems

SH-20 Ballistischer Schild: Abklingzeit von 300 auf 240 Sek. reduziert.

Abklingzeit von 300 auf reduziert. Orbitaler Rauchschlag: Abklingzeit von 100 auf 75 Sek. reduziert.

Abklingzeit von 100 auf reduziert. CQC-9 Defoliation Tool: Schaden von 300 auf 450 erhöht; robuster Schaden von 150 auf 225 erhöht.

Schaden von 300 auf erhöht; robuster Schaden von 150 auf erhöht. CQC-1 One True Flag: Schaden von 110 auf 200 erhöht; robuster Schaden von 55 auf 100 erhöht.

Schaden von 110 auf erhöht; robuster Schaden von 55 auf erhöht. RS-422 Railgun: „Sicher/Unsicher-Modus“ von Rechts nach Links verschoben.

„Sicher/Unsicher-Modus“ von Rechts nach verschoben. StA-X3 W.A.S.P. Launcher: „Programmierbare Munition“ nach Links verschoben.

„Programmierbare Munition“ nach verschoben. GL-21 Granatwerfer: Panzerdurchdringung von „Mittel“ auf „Schwer“ erhöht.

Rüstungs-Passive

Peak Physique & Rock Solid: Nahkampfschaden-Bonus von 100 % auf 40 % reduziert.

Nahkampfschaden-Bonus von 100 % auf reduziert. Reinforced Epaulettes: Nahkampfschaden-Bonus von 50 % auf 20 % reduziert.

Gegner

Allgemein

Schadensanpassung gegen robuste Ziele: Bei einigen Gegnern wurde der Schaden gegen „robuste“ Ziele (durable) neu ausbalanciert, um den großen LP-Pools der Helldiver-Fahrzeuge gerecht zu werden. Dies ändert nichts an ihrer Effektivität gegen normale Helldiver, sondern betrifft nur deren Fahrzeuge.

Bei einigen Gegnern wurde der Schaden gegen „robuste“ Ziele (durable) neu ausbalanciert, um den großen LP-Pools der Helldiver-Fahrzeuge gerecht zu werden. Dies ändert nichts an ihrer Effektivität gegen normale Helldiver, sondern betrifft nur deren Fahrzeuge. Betroffene Angriffe: Angriffe von Gallenspeiern (Bile Titans), Stürmern (Chargers), Crescent Overseers, Overseers, raketenfeuernden Automatons, Hulk-Nahkampfangriffen, Mörsern, Säure etc. wurden angepasst. Einige Anpassungen betreffen nur bestimmte Ziele (z. B. den Bastion-Panzer), andere betreffen auch das FRV und die Exosuits.

Angriffe von Gallenspeiern (Bile Titans), Stürmern (Chargers), Crescent Overseers, Overseers, raketenfeuernden Automatons, Hulk-Nahkampfangriffen, Mörsern, Säure etc. wurden angepasst. Einige Anpassungen betreffen nur bestimmte Ziele (z. B. den Bastion-Panzer), andere betreffen auch das FRV und die Exosuits. Optimierte Zielerfassung: Die Zielberechnungen der Gegner wurden bisher nicht immer aktualisiert, wenn viele Feinde gleichzeitig versuchten zu zielen, was dazu führte, dass Automatons auf hohen Schwierigkeitsgraden teilweise schlecht zielten. Sie versuchen nun, ihr Ziel basierend auf den vorhandenen Daten besser zu aktualisieren. Das bedeutet, dass Automatons nun auch in großen Gruppen präziser schießen, ohne die Performance zusätzlich zu belasten.

Terminiden

Dragon Roach: Der Direktschaden des Flammenangriffs wurde um 25 % reduziert.

Automatons

Rocket Raider: Raketen verursachen nun erhöhten Schaden gegen robuste Ziele.

Raketen verursachen nun erhöhten Schaden gegen robuste Ziele. Devastator: Der Status „robust“ (durable) an den Armen wurde entfernt.

Der Status „robust“ (durable) an den Armen wurde entfernt. Rocket Devastator: Raketen verursachen nun erhöhten Schaden gegen robuste Ziele.

Raketen verursachen nun erhöhten Schaden gegen robuste Ziele. Hulk Bruiser: Raketen verursachen nun erhöhten Schaden gegen robuste Ziele.

Raketen verursachen nun erhöhten Schaden gegen robuste Ziele. Gunship: Zielsoftware aktualisiert – sollte Ziele nun besser treffen. Raketen verursachen erhöhten Schaden gegen robuste Ziele.

Illuminierten

Overseer: Die Waffe des Overseers verursacht nun erhöhten Schaden gegen robuste Ziele.

Die Waffe des Overseers verursacht nun erhöhten Schaden gegen robuste Ziele. Crescent Overseer: Kraft des Artillerieangriffs erhöht, um Helldiver ins Taumeln zu bringen (Stagger). Schaden des direkten Schussangriffs erhöht. Die Waffe verursacht nun erhöhten Schaden gegen robuste Ziele.



Gameplay

Emotes und Siegesposen

Emotes und Siegesposen sind jetzt austauschbar. Mit wenigen Ausnahmen (wie Emotes, die zwei Personen erfordern, der Tritt und einige andere) können nun alle Siegesposen als Emotes und alle Emotes als Siegesposen verwendet werden.

Fixes (Fehlerbehebungen)

Aufhänger-Erkennung (Hang Detection)

Im Rahmen des Kampfes gegen Bugs und Instabilität haben wir eine „Aufhänger-Erkennung“ in der PC-Version eingeführt. Wenn das Spiel länger als 20 Sekunden einfriert (hängt), wird diese Funktion das Spiel beenden (Crash), anstatt es eingefroren zu lassen. Dabei wird eine Datei namens „Crash Dump“ erstellt, die wichtige Informationen für die Programmierer enthält, um die Ursache zu beheben.

Absturz-Fixes (Crash Fixes)

Seltener Absturz durch Desynchronisierung der Waffenanpassung behoben.

Seltener Absturz beim Zugriff auf die Galaxie-Karte behoben.

Absturz durch Automatons in Lava-Missionen behoben.

Waffen- & Stratagem-Fixes

RS-422 Railgun: Magazin ist nun während der Nachladeanimation sichtbar (auch bei sofortigem Nachladen nach dem Schuss).

Magazin ist nun während der Nachladeanimation sichtbar (auch bei sofortigem Nachladen nach dem Schuss). Auslöschungs-Missionen: Ein übereifriger zweiter Pelican-Pilot wird nicht mehr versuchen zu landen, wenn bereits einer im Anflug ist.

Ein übereifriger zweiter Pelican-Pilot wird nicht mehr versuchen zu landen, wenn bereits einer im Anflug ist. AX/FLAM-75 „Guard Dog“ Hot Dog: Soundeffekte korrigiert.

Soundeffekte korrigiert. AR/GL-21 One-Two: Soundeffekte der Unterlauf-Explosionen korrigiert; Schüsse/Explosionen sind nun für andere Spieler sichtbar.

Soundeffekte der Unterlauf-Explosionen korrigiert; Schüsse/Explosionen sind nun für andere Spieler sichtbar. MLS-4X Commando: Raketen zielen nun korrekt auf die Markierung statt auf den letzten Zielpunkt des Helldivers.

Raketen zielen nun korrekt auf die Markierung statt auf den letzten Zielpunkt des Helldivers. R-36 Eruptor: Falsche Zoomstufen bei Visier-Aufsätzen ohne Zoom behoben.

Falsche Zoomstufen bei Visier-Aufsätzen ohne Zoom behoben. B-1 Versorgungspaket: Fehler mit unendlichen Vorräten beim Fallenlassen behoben; kann nicht mehr bei vollen Munitions-/Granat-/Stim-Vorräten benutzt werden.

Fehler mit unendlichen Vorräten beim Fallenlassen behoben; kann nicht mehr bei vollen Munitions-/Granat-/Stim-Vorräten benutzt werden. Waffenanpassung: Visuelle Fehler in der Vorschau behoben.

Visuelle Fehler in der Vorschau behoben. M-102 Fahrzeug: Helldiver können nun im Inneren des Fahrzeugs nachladen.

Helldiver können nun im Inneren des Fahrzeugs nachladen. Story-Kampagnen: Operationen bleiben nun korrekt zwischen Spielsitzungen bestehen.

Operationen bleiben nun korrekt zwischen Spielsitzungen bestehen. Geschütztürme: Projektile treffen nun auch ihre Besitzer.

Projektile treffen nun auch ihre Besitzer. Extraktions-Rig: Neue Chips verhindern das versehentliche Aufschalten durch intelligente Waffen.

Neue Chips verhindern das versehentliche Aufschalten durch intelligente Waffen. Hitze-Waffen: Überhitzung wird im Waffenmenü nun korrekt angezeigt.

Überhitzung wird im Waffenmenü nun korrekt angezeigt. „One True Flag“: Kills zählen nun für Major Orders.

Kills zählen nun für Major Orders. M-1000 Maxigun: Hochlauf-Geräusche korrigiert.

Hochlauf-Geräusche korrigiert. Stratagems: Man kann keine multiplen Stratagems mehr werfen, nachdem man Geschütze betreten/verlassen hat.

Man kann keine multiplen Stratagems mehr werfen, nachdem man Geschütze betreten/verlassen hat. P-92 Warrant: Luftwiderstand und Gravitation angepasst; Funktionswechsel auf die linke Taste verschoben; Fadenkreuz-Bug behoben.

Gegner

Gegner haben gelernt, besser zu zielen.

Spawn-Raten und -Punkte in „Rapid Acquisition“-Missionen (Stufe 7-10) angepasst.

Verschiedene Korrekturen (Miscellaneous)

Automaton-Dropships: Bewegen sich beim Absetzen von Truppen weniger sprunghaft.

Bewegen sich beim Absetzen von Truppen weniger sprunghaft. Kamera: Korrektur der Position beim Wechsel in die First-Person-Ansicht während des Nachladens oder beim Liegestütz-Emote.

Korrektur der Position beim Wechsel in die First-Person-Ansicht während des Nachladens oder beim Liegestütz-Emote. Gelände: Fehler behoben, bei dem man auf Kommando-Bunkern landen konnte oder das Gelände beim Annähern optisch „sprang“.

Fehler behoben, bei dem man auf Kommando-Bunkern landen konnte oder das Gelände beim Annähern optisch „sprang“. Fahrzeuge: Beim Aussteigen wird nun die Geschwindigkeit des Fahrzeugs übernommen.

Beim Aussteigen wird nun die Geschwindigkeit des Fahrzeugs übernommen. Kommando-Operationen: Nun auf allen Automaton-Planeten verfügbar.

Nun auf allen Automaton-Planeten verfügbar. Schaden: Schadens-Inkonsistenzen zwischen Client und Host behoben.

Schadens-Inkonsistenzen zwischen Client und Host behoben. Interaktionen: Helldiver blockieren nicht mehr die Sicht auf Terminals; Hand-Protokolle an Kraftwerken korrigiert; Batterielicht schaltet sich nach Abgabe aus.

Helldiver blockieren nicht mehr die Sicht auf Terminals; Hand-Protokolle an Kraftwerken korrigiert; Batterielicht schaltet sich nach Abgabe aus. Super Earth Flagge: Spielt die Hymne nun auch auf Hive-Welten ab.

Spielt die Hymne nun auch auf Hive-Welten ab. [Xbox] Grüne Artefakte im Rauch auf roten Planeten behoben.

Grüne Artefakte im Rauch auf roten Planeten behoben. Guard Dogs: Namen wurden zur besseren Lesbarkeit gekürzt.

Optimierungen

Nebel: Die Qualitätseinstellungen „Lowest“ und „Low“ für volumetrischen Nebel wurden angeglichen.

Die Qualitätseinstellungen „Lowest“ und „Low“ für volumetrischen Nebel wurden angeglichen. Performance: Baumaterialien in Kolonien/Städten optimiert; Explosionen und Zerstörung von Bot-Fabriken verbessert.

Baumaterialien in Kolonien/Städten optimiert; Explosionen und Zerstörung von Bot-Fabriken verbessert. Beleuchtung: Die künstliche Lichtquelle am Helldiver wurde entfernt; stattdessen wurde die allgemeine Sichtbarkeit in dunklen Umgebungen verbessert.

Die künstliche Lichtquelle am Helldiver wurde entfernt; stattdessen wurde die allgemeine Sichtbarkeit in dunklen Umgebungen verbessert. Login: Fehler „10002026“ beim Anmelden behoben.

Die originale Liste der Patch Notes findet ihr auf dem offiziellen Discord-Server von Helldivers 2 (Quelle: discord.com).

Das waren alle wichtigen Infos zu den Patch Notes von Helldivers 2. Seid ihr schon gespannt auf den Panzer und Cyberstan und könnt es kaum erwarten, die Demokratie zu verbreiten? Mehr zu Helldivers 2 findet ihr zudem hier: Chef von Helldivers 2 sagt, er will anpassbare Mechs und prüft aktuell 8-Mann-Missionen