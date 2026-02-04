Helldivers 2: Bastion – Alles, was ihr über den neuen Panzer wissen solltet

In Helldivers 2 läuft gerade ein neuer Generalbefehl gegen die Automatons. Die Roboter haben starke Geschütze aufgefahren, aber Über-Erde gibt nicht auf und spendiert den Soldaten der Demokratie den Bastion. Was das neue Gefährt kann, zeigen wir euch hier.

Was ist der Bastion? Der Bastion, auch „TD-220-Bastion MK XVI“ genannt, ist das neueste Stratagem für die Helldiver, das mit Update 6.0.1 ins Spiel gekommen ist. Ihr könnt sie derzeit im Terminal eures Schiffsmanagements für Anforderungsscheine erwerben und dann ab sofort mit auf eure Einsätze nehmen.

Wie schaltet ihr den Bastion frei? Um den Bastion freizuschalten, müsst ihr nur das neueste Update 6.0.1 herunterladen und dann bei eurem Schiffsmanagement unter Taktikausrüstungen den Punkt „Bastion MK XVI“ für 35.000 Anforderungsscheine erwerben. Beim Einstellen eurer Stratagems könnt ihr dann den Panzer mit in euer Loadout packen. Beachtet, dass ihr Level 25 für den Kauf sein müsst.

Was kann der Bastion? Bei dem Bastion handelt es sich um einen schwer gepanzerten Jagdpanzer, der mit einer 120-mm-Hochgeschwindigkeitskanone (31 Schüsse verfügbar) und einem schweren Koaxialmaschinengewehr (2000 Schüsse verfügbar) ausgestattet ist.

Das Gefährt kann sich fortbewegen und muss von einem Soldaten bedient werden. Insgesamt können in dem Panzer bis zu vier Personen Platz nehmen – zwei sind Minimum, da jemand das Steuer und natürlich einer die Kanonen bedienen sollte.

Durch sein Gewicht kann das Kriegsgerät mühelos leichte und mittelschwere Einheiten mit seinen Ketten zermalmen – natürlich gilt das auch für Helldiver, seid also vorsichtig, wenn ihr am Steuer seid.

Die Bastion kann ab sofort gekauft werden

Außerdem könnt ihr mit der Kanone des Panzers Dropships mit einem Schuss, Warp Ships der Illuminierten mit zwei Schüssen und Overships mit acht Schüssen zerstören.

Der Panzer selbst ist gegen leichte Panzerdurchdringung immun. Mittlere bis schwere Projektile penetrieren aber die Außenhülle. Als Referenz: Wenn der Panzer volles Leben hat, könnt ihr problemlos 2 Schüsse vom Rückstoßfreiem Gewehr einstecken.

Was den Schutz für die Insassen angeht, so sind diese im Panzer immun gegen Explosionen und Feuer. Beachtet aber, dass diese Elemente den Panzer trotzdem schaden können. Wenn euer Gefährt sein gesamtes Leben verloren hat, habt ihr jedoch genügend Zeit, dieses zu verlassen, bis es in Flammen aufgeht und dann explodiert.

Das waren derzeit alle Infos, die wir euch zum Bastion geben können. Habt ihr den Panzer schon freigeschaltet, und wenn ja, wie findet ihr diesen? Abseits von Fahrzeugen gibt es auch Waffen, mit denen ihr die Feinde der Demokratie stürzen könnt. Welche die besten sind, erfahrt ihr hier: Helldivers 2: Tier List zu den besten Waffen und Granaten für jeden Einsatz