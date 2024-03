Eine kaputte Xbox aus dem Jahr 2005 ist so besonders und einzigartig, wurde jetzt für über 9.000 Euro verkauft

Eine einzigartige Xbox-Konsole wechselte auf eBay für über 9.000 Euro den Besitzer. Die 19 Jahre alte Sonderedition im besonderen Hello Kitty-Design war einem Bieter trotz Defekts so viel Geld wert.

Die erste Xbox erschien Ende 2001 in den USA, bevor sie ein Jahr später auch in Japan und Europa verfügbar war. Bereits im Jahr 2005 erschien mit der Xbox 360 ein Nachfolger.

Doch im selben Jahr wurde eine Sonderedition der Original Xbox von Microsoft veröffentlicht, die aufgrund ihres Designs und der geringen Stückzahlen inzwischen ein begehrtes Sammlerstück ist.

Eine dieser Sondereditionen im Hello Kitty-Design wurde nun auf eBay für über 9.000 Euro verkauft, obwohl sich die Konsole nicht mehr einschalten lässt und somit defekt ist. Unsere Kollegen von 3DJuegos.com berichteten ebenfalls von dieser Auktion.

Ein altes Xbox-Spiel konnte man nur 36 Tage lang kaufen – Ein Profi-Wrestler hat über 2.700 Exemplare davon und will noch mehr Weitere Videos Mehr Videos für dich Menschen im Krieg gegen die KI – Regisseur von Star-Wars-Hit bringt nächsten SciFi-Kracher

Kaputte Xbox im Hello Kitty-Design ist über 9.000 Euro wert

Um welche Konsole geht es? Bei der versteigerten Xbox handelt es sich um eine Sonderedition, die auf der Oberseite ein rosafarbenes Motiv von Hello Kitty trägt. Das Gehäuse der Konsole ist aus transparentem Plastik, das einen trüben Blick ins Innere der Xbox gewährt.

Zur Konsole gehören ebenfalls ein transparenter Controller und das Spiel „Hello Kitty Mission Rescue“. Auch die Verpackung wurde speziell für diese Xbox gestaltet und ist neben einem passenden Hello Kitty Motiv komplett in Rosa gehalten.

Was macht die Xbox so wertvoll? Die Konsole von Microsoft wurde im Jahr 2005 ausschließlich in Singapur und nur von einem bestimmten Einzelhändler vertrieben. Laut der Beschreibung des Verkäufers auf eBay wurden nur 550 Exemplare hergestellt.

Wäre das nicht schon exklusiv genug, konnte man die Hello Kitty-Xbox nur bekommen, wenn man bereit war einen Fernseher zu kaufen, der damals umgerechnet etwa 4.600 Euro gekostet hat.

In Kombination mit der geringen Anzahl an Exemplaren und der großen Kaufhürde durch das teure TV-Bundle war die Xbox bereits vor 19 Jahren eine Rarität und ist aus diesem Grund bei Sammlern so beliebt.

Wie lief der Verkauf? Da die Auktion auf eBay erst wenige Tage zurückliegt, kann man den Bieter-Krieg detailliert über die einzelnen Gebote nachverfolgen. Den Startpreis legte der Verkäufer auf knapp 1.400 Euro fest.

Innerhalb der ersten beiden Tage übertrafen sich am Ende 2 übrig gebliebene Interessenten mit ihren Geboten. Den Zuschlag erhielt eine Person, die bereit war, fast 9.300 Euro für die Sonderedition der Xbox zu bezahlen.

Da der Verkäufer mehrfach darauf hingewiesen hat, dass die Konsole defekt ist und sich nicht einschalten lässt, kann man nur vermuten, dass es dem neuen Besitzer in erster Linie nur um die Konsole als Sammlerstück geht und nicht beabsichtigt mit ihr aktiv spielen zu wollen.

Immer wieder produzieren Konsolenhersteller Sondereditionen ihrer Geräte. Diese werden oft in geringen Stückzahlen produziert und manchmal nicht öffentlich verkauft, sondern zu bestimmten Anlässen verschenkt oder verlost. Ein Bastler hat eine Xbox gebaut, die es so kein zweites Mal auf der Welt gibt: Bastler investiert 1.500 Euro und Monate seines Lebens, um die stärkste Xbox der Welt zu erschaffen – Will sie nun verkaufen