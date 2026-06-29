Ein Manga wurde von Fans verhöhnt, ist tatsächlich so gut, dass jetzt der passende Anime erscheint 

Nach drei Jahren bekommt Kagurabachi seinen eigenen Anime. Schon damals wurde der Manga von Fans gnadenlos overhyped, doch es stellte sich heraus, dass es zumindest etwas gerechtfertigt war.

Was ist das für ein Phänomen? Nachdem im Jahr 2023 die ersten sechs Kapitel von Kagurabachi erschienen, wurde der Manga bereits als Erbe der Big 3 (One Piece, Naruto und Bleach) im Shōnen-Bereich gehypt. Teilweise gingen die Memes in der Community sogar so weit, dass Kagurabachi besser sein soll als die Big 3.

Der Hype ging so weit, dass die Story eine der meistgelesenen Shōnen-Geschichten wurde. Sogar der Mangaka von Naruto wurde auf die Story aufmerksam und empfahl sie neuen Lesern.

Und tatsächlich kommt Kagurabachi nach allen bisherigen Kapiteln auf eine Wertung von 8,05 bei MyAnimeList. In der Beliebtheit steht er bei den Lesern sogar auf Platz 149, was bei der schieren Masse auf MAL ein wirklich guter Platz ist.

Der Manga entpuppte sich als so gut, dass schlussendlich die Ankündigung eines Animes erfolgte. Crunchyroll gibt nämlich mit einem Teaser-Trailer bekannt, dass der Anime im April 2027 auf der Plattform anlaufen wird.

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Anime mit vielen Schwertern und Rachegelüsten

Worum geht es in dem Anime? Chihiro Rokuhira ist der Sohn eines Schmieds. Sein Vater Kunishige ist ein wahres Talent in seinem Gebiet. Denn er hat einst sechs verzauberte Katanas geschmiedet, die so mächtig waren, dass sie ganz allein einen großen Krieg beendeten.

Allerdings überfällt das skrupellose Hishaku-Syndikat von Magiern die beiden und ermordet dabei den Vater. Hinzu kommt, dass sie die sechs legendären Schwerter von ihm stehlen.

Chihiro überlebt den Angriff knapp und wird seitdem von tiefer Trauer und seinen Rachegelüsten angetrieben. Er macht sich auf die Jagd nach den Mördern. Dabei hilft ihm seine Waffe, das siebte und letzte verzauberte Schwert namens „Enten“, das sein Vater im Geheimen geschmiedet hat.

Sollte der Anime genauso gut werden wie der Manga, könnte es sich dabei tatsächlich um einen der besten Neustarter-Animes im Jahr 2027 handeln. Was denkt ihr, werdet ihr Kagurabashi anschauen?

Ein weiterer Anime, der im Jahr 2027 startet, ist das Remake von One Piece. Hier gibt es ebenfalls einen ersten Trailer, der allerdings nicht jeden Fan überzeugen kann. MeinMMO-Redakteur Niko schreibt, was ihn daran stört: Das Remake zu One Piece sieht richtig gut aus, enttäuscht mich aber trotzdem