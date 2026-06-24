Der erste Teaser zum Remake von One Piece sieht richtig gut aus, ich kann mich aber trotzdem nicht freuen

Es gibt endlich einen ersten Teaser zum Remake von One Piece von Studio WiT. MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes findet den richtig gut, kann sich auf die neue Serie aber trotzdem nicht freuen.

Was ist The One Piece? Bereits 2024 wurde angekündigt, dass One Piece ein Remake erhält, und das vom renommierten Wit Studio (Attack on Titan vor Staffel 4, Vinland Saga). Der neue Anime soll quasi die Geschichte neu erzählen, mit einem aktuelleren und frischen Animationsstil.

Bereits 2027 soll der Anime exklusiv auf Netflix starten, und jetzt hat man einen ersten Teaser veröffentlicht. Ganz ehrlich: Der ist richtig toll animiert, aber mein größtes Problem bleibt.

Hier könnt ihr euch den Trailer einmal ansehen:

Video starten The One Piece zeigt im ersten Teaser einen ersten Blick auf das Remake des legendären Animes Autoplay

Im ersten Teaser zeigt Wit Studio, wie gut sie animieren können. In der kurzen Zeit gibt es schon dynamische Kampfszenen und auch die Farben gefallen mir richtig gut. Das Feeling von One Piece wird perfekt transportiert und mehr kann man sich doch eigentlich nicht wünschen?

Animationen sind schön, aber ich habe keine Emotionen

Bei mir erzeugt der erste Teaser gar keine Emotionen. Zum einen finde ich es immer noch merkwürdig, ein Werk, das nicht beendet ist, zu remaken, zum anderen hätte ich diese Herangehensweise einfach anderen Werken gewünscht. Ein oft genanntes Beispiel ist etwa Berserk.

Ein weiterer Aspekt, der mich stört, ist, dass es sich so unnötig anfühlt. Der originale Anime hat einige Schwächen, aber The One Piece wirkt wie der Versuch, den alten Anime ersetzen zu wollen. Es gibt ja keine neue Story oder einen neuen Ansatz. Klar, die Animationen sind schön, aber die eigene Identität fehlt.

Ein anderer Punkt für mich ist auch die Länge von One Piece. Wann soll das Remake denn enden, wenn sogar der Manga noch läuft?

Selbst wenn man das Pacing verbessert: Genau das haben einige Filme schon gemacht. East Blue, Drum Island und Alabasta sind alles Arcs, die man mit Filmen bereits hübscher verarbeitete. Da kamen zwar teilweise neue Figuren hinzu, aber immerhin hat man als Fan dann etwas Neues gesehen.

Ich muss hier auch an Dragon Ball Kai (2009 – 2015) denken. Der Anime strich Filler und machte aus Dragon Ball Z ein knackigeres Erlebnis, aber der Funke wollte nie rüberspringen. Der alte Soundtrack fehlte und ich habe mir immer gerne angeschaut, wie Piccolo einen Führerschein macht.

Aber vielleicht ist das auch nur ein Problem von mir. Ich bin mit One Piece aufgewachsen und hab die Folgen so oft gesehen, dass ich keinen neuen Anime brauche.

Aber wie seht ihr das? Habt ihr Bock auf das Remake oder schaut ihr es euch gar nicht an? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Neben dem Remake und der Live-Action-Version kommt auch noch eine andere Serie: One Piece kündigt eine neue Serie mit Bausteinen an, verhindert mit 2 Details einen großen Fehler