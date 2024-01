Intel-CPU mit viel Power und Schleuderpreis ist jetzt noch günstiger dank Amazon-Angebot

Diese Intel-CPU kann ein günstiges und starkes Herzstück für euer Gaming-System sein. Nutzt deshalb das besonders großzügige Amazon-Angebot aus.

Der Intel Core i7-12700KF ist ein äußerst kräftiger Desktop-Prozessor der 12. Generation, der für anspruchsvolle Anwendungen und Gaming entwickelt wurde. Mit einem Basistakt von 3,6 GHz und einer Turboboost-Frequenz von bis zu 5,0 GHz bestreitet er sämtliche Herausforderung mit Bravour. Er kostet jetzt 30% weniger, wodurch ihr nur 290,59€ statt 415€ bezahlt.

Darum ist diese Intel-CPU eine kluge Wahl

Ich selbst verwende immer noch den Core i9 10850k, der die kleine Schwester vom 10900K ist und diesem Prozessor in nichts nachsteht. Auch der 12700KF-Prozessor ist eine kluge Wahl zwischen all diesen interessanten Komponenten, da er viel Leistung besitzt und trotzdem ziemlich wenig kostet. Dieser besitzt hingegen zu meiner jetzigen CPU grob zwischen 10% bis 20% Mehrleistung. Da ich in 4K Spiele und bei den meisten Spielen eher die Grafikkarte von Bedeutung ist, solltet ihr euch lieber für diese günstige Alternative als den neuen 14900KF entscheiden. Investiert dann lieber mehr in einem guten Mainboard und einer guten Grafikkarte.

Der Prozessor verfügt über 6 Kerne und ist mit dem LGA1700-Sockel kompatibel. Er unterstützt sowohl DDR4- als auch DDR5-RAM mit einer Kapazität von bis zu 128 GB, was eine hohe Speicherflexibilität ermöglicht und erlaubt, das System entsprechend den individuellen Anforderungen zu konfigurieren. Deshalb ist diese CPU wirklich eine clevere Wahl, da ihr den Leistungssprung der aktuellen Technologien nutzen könnt.

Dank seiner hohen Taktfrequenzen und der Mehrkernarchitektur eignet er sich ideal für Multitasking, Content-Erstellung, Videobearbeitung und anspruchsvolle Spiele. Die KF-Version bedeutet, dass dieser Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat und daher eine dedizierte Grafikkarte erfordert.

Weitere Angebote

