Das Horizon-Spiel, nach dem niemand gefragt hat, wird wohl zu einer weiteren Live-Service-Schlappe für Sony

Horizon Hunters Gathering war Teil der großen Service-Initative von Sony. Doch aktuell soll es nicht gut um das Spiel stehen.

Um welches Spiel geht es? Horizon Hunters Gathering wird das neue Koop-Spiel der Macher von Zero Dawn und Forbidden West. Es sollte sich jedoch nicht nur beim Gameplay von den erfolgreichen Singleplayer-Vorgängern unterscheiden, sondern auch beim Look. Die kunterbunte Grafik erinnerte eher an Spiele wie Fortnite und kam bereits beim Reveal im Februar eher mäßig gut an.

Laut einem Bericht von Jason Schreier für Bloomberg, der mit anonymen Mitarbeitern des Studios sprach, arbeitet Guerrilla Games seit Juni daran, Horizon Hunters Gathering umzumodeln. Das Team soll jetzt noch bis Dezember Zeit haben, die Verantwortlichen bei Sony zu beeindrucken. Bereits jetzt sollen aber Team-Mitglieder abgezogen und auf ein anderes Projekt gesetzt werden.

MeinMMO-Redakteurin Sophia Weißt meint: Ich liebe die Horizon-Games und freue mich schon auf kühlere Tage und die Fortsetzung meiner Road to 100% in Horizon: Forbidden West. Ich kenne wirklich viele Leute, die fast ungeduldig mit mir zusammen auf das dritte große Single-Player-Abenteuer mit Aloy warten. Gleichzeitig kenne ich niemanden, der unbedingt einen Multiplayer-Ableger wollte.

Keine Frage, ich bin sehr neugierig auf Horizon Hunters Gathering – mehr Horizon bedeutet mehr Lore-Input und mehr coole Dino-Roboter. Mit meinen Freunden die Welt von Aloy unsicher machen klingt jetzt auch nicht falsch.

Aber das Konzept von Horizon Hunters Gathering ist jetzt nichts, was ich als eigenständiges Spiel erwarten würde. Drei Leute gegen Bots klingt mehr nach einem unterhaltsamen Spielmodus eines größeren Games, als nach der Hauptattraktion. Auch der Cartoon-artige Look hat mich ehrlich gesagt überrascht – Horizon geht nämlich eigentlich eher in eine fast schon fotorealistische Richtung, für die das Franchise auch gefeiert wird. Der Story-Modus aus Schreiers Informationen klingt aber schonmal spannend.

Für die Entwickler hoffe ich, dass Horizon Hunter Gathering richtig gut wird, rauskommt und als absolutes Hit-Game in die Geschichte eingeht. Auch wenn ich mich natürlich freuen würde, wenn bei Guerrilla Games mit Vollgas am dritten Single-Player-Teil gearbeitet werden würde.

Sollte es Horizon Hunter Gathering übrigens nicht schaffen, bleibt als nächstes Game im Universum nur noch Horizon: Steel Frontiers – das MMORPG von NC Soft mit den Aion-2-mäßigen Charakteren. Na dann, Prost!

Wie sicher sind die Informationen? Die Aussagen sollen von Studio-Mitarbeitern stammen, welche aber anonym bleiben, da sie nicht autorisiert seien, über die Zukunft des Spiels zu sprechen. PlayStation lehnte eine offizielle Stellungnahme gegenüber Bloomberg ab. Es handelt sich also offiziell um unbestätigte Insider-Informationen. Die stammen aber nicht aus einem beliebigen Reddit-Thread, sondern von Jason Schreier, der als verlässlicher Experte gilt.

Video starten Das neue Koop-Spiel Horizon: Hunters Gathering stellt sein Gameplay und seine Vision vor Autoplay

Horizon Hunters Gathering wird wohl kein Live-Service-Game mehr

Was bedeutet das für Sony? Auch, wenn der aktuelle Bericht nicht allzu rosig klingt, besteht für Horizon Hunters Gathering immerhin noch eine Chance, sich zu einem erfolgreichen Spiel zu mausern. Aber eben nicht zu dem großen Live-Service-Hit, den Sony seit Jahren jagt.

Denn laut Schreier soll die Live-Service-Komponente in Horizon Hunters Gathering nach miesem Feedback bei privaten Tests gestrichen werden. Stattdessen soll es nun ein klassischerer Koop-Titel mit Story-Modus werden.

Damit reiht sich der Horizon-Ableger in eine Serie von Live-Service-Enttäuschungen für Sony ein. Bis 2026 hatte Sony eigentlich 12 neue Service-Games etablieren wollen, bereits 2023 wusste man, dass eines dieser Spiele ein Multiplayer-Projekt zu Horizon sein sollte. Jetzt, 2026, sieht man bislang wenig von dem Geld und der Entwicklungszeit, die Sony in dieses Vorhaben gepumpt haben:

So kaufte man Bungie für 3,6 Milliarden US-Dollar, aber Destiny 2 befindet sich mittlerweile im Wartungsmodus und Marathon dürfte auch nicht den erhofften Erfolg gebracht haben.

Viele der geplanten Service-Ableger beliebter Franchises wurden bereits vor Release gestrichen, darunter God of War, Spider-Man und The Last of Us.

Der Shooter Concord wurde zur absoluten Katastrophe für Sony.

Einzig Helldivers 2 ist bislang erfolgreich aus der großen Service-Initiative hervorgegangen.

Jetzt seid ihr gefragt! Zu welchem Sony-Franchise hättet ihr gerne ein richtiges Live-Service-Game? Oder könnt ihr den Begriff längst nicht mehr hören?

Trotz allem bekräftigte Sony erst im Juli, dass man weiterhin an der Live-Service-Strategie festhalten möchte – sehr zum Leidwesen der Spieler wie MeinMMO-Redakteur Niko, die sich etwas ganz anderes von Sony wünschen.

Von dem, was man über die damals geplanten Titel weiß, ist aktuell eigentlich nur noch der Shooter Fairgames im Rennen. Wir berichteten 2024 über das Spiel: Trotz Concord will Sony den mutigen Plan für PS5 durchziehen – Das nächste Service-Spiel ist von einer bekannten Entwicklerin. Doch auch das soll Berichten zufolge bei ersten Spielern nicht wirklich gut angekommen sein.