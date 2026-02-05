Horizon bekommt ein neues Koop-Spiel für PS5 und Steam, sorgt direkt für Vergleiche zu Monster Hunter und Elden Ring

Guerilla Games, die Macher von Horizon: Zero Dawn und Horizon: Forbidden West, haben ein neues Spiel angekündigt: Hunters Gathering. Im Video mit Gameplay eines frühen Builds ist zu sehen, wie sich das neue Koop-Spiel für PS5 und Steam spielt. Viele Nutzer haben das Gefühl, so etwas schon einmal gesehen zu haben …

Was ist das für ein Spiel?

Hunters Gathering spielt in der Welt von Horizon und offenbar ein gutes Stück nach der Handlung der Spiele. Aloy selbst gibt euch den Auftrag, die Welt zu beschützen.

Ihr wählt einen der vorgefertigten Charaktere und geht mit zwei weiteren Spielern auf die Jagd nach gefährlichen Maschinen in verschiedenen Missions-Typen.

Das Gameplay erinnert an Monster Hunter, die Optik ist verspielt in einem bunten Cartoon-Stil. Hunters Gathering erscheint für die PS5 und auf Steam, aktuell ohne Release-Datum. Ihr könnt euch aber bereits jetzt auf der offiziellen Website für den Playtest anmelden.

Was macht Hunters Gathering aus? Anders als in Monster Hunter erstellt ihr euch keine Charaktere, sondern wählt aus den bestehenden Helden aus. Diese kommen jeweils mit eigenen Waffen, Spielstilen und „Klassen“, die ihre Rollen verändern können.

Während der Jagden sollt ihr eure Fähigkeiten kombinieren, um siegreich zu sein. Im Gameplay sind bereits Heil-Fähigkeiten und starke Combos im Nah- und Fernkampf mit verschiedenen Waffen zu sehen.

Dabei verbindet Hunters Gathering das Spielprinzip mit Roguelite-Elementen. Während der Jagden könnt ihr Perks und Upgrades für Waffen und Stats finden, um so immer wieder einen neuen Build zu bauen.

Ihr spielt zwar immer im Team, könnt aber auch eine Solo-Kampagne mit Bots erleben. Diese wird allerdings nicht im Playtest enthalten sein. Der erste Playtest findet bereits im Februar 2026 statt.

„Das bringt euch direkt all die alten Dauntless-Spieler ein, 100 %“

Das Video kommt auf YouTube gemischt an. Kurz nach Release hat der Einblick zu Hunters Gathering 5.704 Upvotes zu 3.371 Downvotes (sichtbar gemacht über „Return YouTube Dislike“, Stand 18:18 Uhr).

In den Kommentaren gibt es haufenweise Vergleiche, vor allem mit Elden Ring: Nightreign und mit Dauntless, der Konkurrenz zu Monster Hunter auf PC, das Anfang 2025 sein Ende gefunden hat. Ein Nutzer spaßt: „Ich wusste nicht, dass sie Dauntless 2 machen“ (auf YouTube), während ein anderer meint: „Das bringt euch direkt all die alten Dauntless-Spieler ein, 100 %“ (auf YouTube).

Kritik gibt es bereits jetzt dafür, dass dem Spiel eine Charakter-Erstellung fehlt. An den vorgestellten Helden habe man wenig Interesse. Ein Nutzer beschwert sich sogar (auf YouTube), dass Hunters Gathering weniger nach Horizon aussehe als das kürzlich vorgestellte Mobile Game.

Guerilla verspricht derweil, dass man den Fokus auf Singleplayer-Spiele nicht vergesse und weiter in diese Richtung arbeite. Hunters Gathering habe genau deswegen einen so anderen Stil, um sich abzuheben und zum actionreichen Koop-Gameplay zu passen.

Während das Studio an Hunters Gathering arbeitet, erschafft NCSoft ein waschechtes MMORPG in der Welt von Horizon. Ob sich die beiden Spiele in die Quere kommen, ist schwer zu sagen, könnte aber passieren, schließlich ist das Gameplay recht ähnlich: Erstes Gameplay zum Horizon-MMORPG begeistert: „Das sieht aus wie ein Monster Hunter, ich bin heiß drauf“