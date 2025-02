Dauntless war das Spiel zur Monsterjagd, bevor Monster Hunter World auf den PC kam – Jetzt schließt es endgültig

Eine Kreatur in Monster Hunter ist so süß, dass Spieler sich weigern, sie zu jagen

Während das eine Monsterspiel endet, geht es bei einem anderen nun erst so richtig los: Monster Hunter Wilds steht kurz vor dem Release. Viele Fans freuen sich bereits auf das neue Spiel, und am 28. Februar können dann auch die ersten Jagden gestartet werden. Ihr wollt einen Eindruck des neuen Spiels bekommen? Hier findet ihr den Test zu Monster Hunter Wilds von MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski.

Unglücklich für Dauntless war allerdings, dass Monster Hunter genau das selbst tat – nämlich ebenfalls 2018. Monster Hunter World startete am 26. Januar 2018 auf Xbox One und PS4, am 9. August 2018 dann auch auf dem PC.

Dauntless wird am 29. Mai 2025 eingestellt. Dauntless wird keine weiteren Inhalte oder Updates erhalten. Das Spiel wird am 29. Mai 2025 nicht mehr spielbar sein.

