Trotz Bruchlandung auf Steam geben die Entwickler von Highguard nicht auf – Tun etwas, von dem selbst große Studios noch lernen können

Highguard wurde bereits vor Release auf eine Stufe mit dem desaströsen Shooter Concord gestellt. Tatsächlich verlief der Start auf Steam und PS5 alles andere als vielversprechend. Ein Patch soll es jetzt richten, denn der bringt mal eben einen neuen Modus ins Spiel.

Das ist die aktuelle Situation um Highguard:

Der Free2Play-Shooter erschien am 26. Januar 2026 für Steam und PS5. Zuvor hatten die Entwickler nach der überraschenden Ankündigung bei den Game Awards 2025 wochenlang geschwiegen.

Zum Release wurde Highguard jedoch mit negativen Bewertungen auf Steam bombardiert. Neben berechtigter Kritik entlud sich über dem Shooter der Frust von Spielern, die unzufrieden mit der Gaming-Industrie sind und die das Spiel bereits vorab als „nächstes Concord“ abgestempelt hatten.

Doch statt die Stecker zu ziehen, bleiben die Entwickler von Highguard am Ball und schoben schon in der ersten Woche einen Patch sowie einen neuen Modus nach.

Highguard bringt neuen Modus und Performance-Fixes

Das ist jetzt neu: Mit einem Patch gingen die Entwickler am 29. Januar einige der Kritikpunkte am Shooter an – und lieferten überraschend auch einen ganz neuen Spielmodus. So gibt es jetzt einen experimentellen 5v5-Modus, der fürs Erste nur dieses Wochenende spielbar ist.

Wer also nur zum Release in Highguard reingeschaut hat und von den großen Maps erschlagen wurde, könnte dem Shooter jetzt nochmal eine Chance geben. Die Entwickler warnen aber auch: Dem anderen großen Kritikpunkt – der Performance – hilft das Hinzufügen von 4 weiteren Spielern nicht gerade.

Zusätzlich soll der Patch Verbesserungen in den Bereichen Animations-Performance, Projektile und weiteren Gameplay-Systemen liefern (Quelle: Steam).

1.0.4 Patch Notes auf Deutsch (maschinell übersetzt mit Gemini) Spiel-Eingabeeinstellungen Ducken: Auf allen Plattformen kann „Ducken“ jetzt wahlweise auf Halten oder Umschalten (Toggle) gestellt werden.

Auf allen Plattformen kann „Ducken“ jetzt wahlweise auf oder (Toggle) gestellt werden. Visier-Ansicht (ADS): Die Fähigkeit, das Zielen (ADS) auf Halten oder Umschalten zu stellen, wurde hinzugefügt (vorerst nur für PC).

Hinweis: Das Wechseln des Visiers erfolgt durch Drücken der Sprinten-Taste (Shift auf PC, linker Stick auf Controller), während man sich im ADS-Modus befindet. Das kann auf dem Controller desorientierend wirken. PC-Spielern wird empfohlen, die Taste für den Visierwechsel neu zu belegen, falls sie „ADS Umschalten“ nutzen. An einer Lösung für Konsolenspieler (die Tasten noch nicht frei belegen können) wird gearbeitet, dies benötigt jedoch noch Zeit. Video-Einstellungen Sichtfeld (FoV): Konsolennutzer können das Sichtfeld jetzt auf bis zu 110 anpassen.

Konsolennutzer können das Sichtfeld jetzt auf bis zu anpassen. Performance: Die niedrigen Skalierungseinstellungen für Schatten und Reflexionen wurden für noch mehr Leistung optimiert (auf Kosten der Bildqualität).

Die niedrigen Skalierungseinstellungen für Schatten und Reflexionen wurden für noch mehr Leistung optimiert (auf Kosten der Bildqualität). Schatten: Die Einstellung „Niedrig“ deaktiviert nun auch volumetrischen Nebel.

Die Einstellung „Niedrig“ deaktiviert nun auch volumetrischen Nebel. Sichtweite: Eine neue Einstellung für die „Qualität der Sichtweite“ wurde hinzugefügt. Diese steuert die Detailgrade (LODs) von Skelett-Meshes und hilft dabei, die GPU- und CPU-Auslastung zu optimieren.

Eine neue Einstellung für die „Qualität der Sichtweite“ wurde hinzugefügt. Diese steuert die Detailgrade (LODs) von Skelett-Meshes und hilft dabei, die GPU- und CPU-Auslastung zu optimieren. Zusätzliche Optionen: Spieler können nun folgende Funktionen unabhängig von anderen Qualitätseinstellungen an- oder ausschalten: Anisotrope Materialien Chromatische Aberration Bloom (Lichtüberstrahlung)

Hinweis: Motion Blur (Bewegungsunschärfe) und Depth of Field (Schärfentiefe) benötigen weitere Tests, bevor sie sicher deaktivierbar sind. Diese Optionen folgen in Kürze.

Spieler können nun folgende Funktionen unabhängig von anderen Qualitätseinstellungen an- oder ausschalten: DLSS: Nutzer können jetzt DLSS-Presets auswählen. Weitere Presets und bessere Beschreibungen folgen im nächsten Patch.

Nutzer können jetzt DLSS-Presets auswählen. Weitere Presets und bessere Beschreibungen folgen im nächsten Patch. Global Illumination: Kann nun komplett auf „Aus“ gestellt werden.

Kann nun komplett auf „Aus“ gestellt werden. Laptop-Fix: Ein Engine-Fehler wurde behoben, durch den Laptop-Nutzer fälschlicherweise auf 60 FPS gedrosselt wurden, unabhängig von den Bildrateneinstellungen. Abstürze und Fehlerbehebungen Dieser Patch behebt Abstürze, die in folgenden Situationen auftreten konnten: Stabilität: Die wichtigsten Absturzursachen wurden beseitigt, was die Absturzrate insgesamt um 90 % gesenkt und die Stabilität massiv verbessert hat. Verlassen eines Matches auf der PS5 bei einem unerwarteten Eingabestatus.

Laden von Matches auf Geräten mit langsameren Speichermedien (HDDs).

Diverse Fehler im Zusammenhang mit dem Online-Status und dem Matchmaking wurden behoben. Freunde: Werden nach der Annahme von Anfragen nun korrekt als online angezeigt. Der Xbox-Status (Presence) aktualisiert sich jetzt ordnungsgemäß.

Spieler sagen: Super, aber warum nicht gleich so?

So kommen die Änderungen an: Tatsächlich überraschend gut. In der Nacht auf den 31. Januar verzeichnete SteamDB zum ersten Mal seit Release mehr Spieler als zur Spitze am Vortag. Bis zu 15.147 Spieler waren gleichzeitig in Highguard unterwegs. Parallel dazu überwiegen bei den neu dazugekommenen Bewertungen nun auch deutlich die positiven Reviews.

Auch in den sozialen Netzwerken wie X und Reddit sind die ersten Eindrücke positiv. Für viele Spieler wirkt der 5v5-Modus wie die „richtige“ Art, das Spiel zu erleben: Die Größe der Maps ergebe plötzlich Sinn, in der Loot-Phase treffe man nun auch auf andere Spieler und müsse sich Feuergefechte liefern.

Das alles macht das Spiel zwar hektischer, aber für viele auch unterhaltsamer. Andere stellen dadurch erst fest, dass sich die Entwickler bei 3v3 eben doch etwas gedacht haben.

Doch selbst Nutzer, die mit Highguard nichts anfangen können, sprechen den Entwicklern ihren Respekt aus. Denn nach so einem fatalen Release weiterzumachen, auf die Community zu hören und mal eben einen zusätzlichen Modus aus dem Ärmel zu schütteln, zeugt von echter Leidenschaft.

Das überzeugt auch den YouTuber Mightykeef. Er schrieb auf X: „Okay, woah, woah, woah. DAS ist etwas, von dem andere Gaming-Firmen etwas lernen sollten. Highguard hatte einen fürchterlichen Start und fing sofort an, Dinge zu implementieren, welche die Leute sehen wollen. Das gefällt mir.“

Gerade dass der neue Modus so gut ist, führt bei anderen aber auch zu Kopfschütteln. So schrieb der Gaming-Journalist Paul Tassi: „Macht ihr Witze, 5v5 ist so viel besser. Es fühlt sich nicht einmal ausgewogen an. Waaarum macht man das nicht als Hauptmodus zum Start?“ (Quelle: X)

Ob Highguard das Comeback noch gelingt, muss sich jetzt zeigen. Die aktuellen Änderungen machen auf jeden Fall Hoffnung, dass der Shooter doch noch seine Spielerbasis finden kann und zumindest nicht unmittelbar vor dem Aus steht. Das dürfte auch MeinMMO-Redakteur Benedict freuen, denn der meinte: Ihr spielt Highguard alle falsch, aber dafür könnt ihr nicht mal was