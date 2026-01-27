Highguard: Roadmap zeigt Pläne bis Ende des Jahres 2026, will jeden Monat neue Updates bringen

Highguard hat passend zum Release am 26. Januar 2026 einen Showcase gezeigt, der tiefer auf die Inhalte des Raid-Shooters einging. Dabei wurde auch die Roadmap für das Jahr gezeigt. Was auf euch wartet, zeigen wir euch.

Welche Highlights zeigt die Roadmap? Wirft man einen genaueren Blick auf die Pläne, fällt schnell auf, dass für jeden Monat ein neues Update geplant ist. Die teilen sich dabei in 6 Episoden auf, die sich jeweils über 2 Monate erstrecken und aufteilen.

Dabei soll es jeden 2. Monat einen neuen Wächter geben, den ihr spielen könnt. Ebenso soll es damit im Wechsel jeweils jeden 2. Monat eine neue Basis geben. Ausnahme bildet hier der September. Zusätzlich soll es über das Jahr gesehen 3 neue Maps geben, um für weitere Abwechslung zu sorgen. Daneben sollen auch neue Waffen, Raid-Tools, Amulette, Mods und 2 neue Mounts einziehen.

Auffällig sind auch der Juli und der Oktober: Im Juli wird es einen zeitbegrenzten neuen Modus geben, im Oktober steht eine Überraschung auf dem Plan.

Alle kommenden Inhalte der Roadmap für Highguard im Jahr 2026

Damit ihr wisst, was jeden Monat auf euch wartet, habt ihr hier einmal die gesamte Roadmap auf einen Blick:

Episode 1

Januar

Launch

Episode 2

Februar

Neuer Wächter

Neue Map

Ranglistenmodus

Neues Reittier

März

Neue Basis

Neues Raid-Tool

Episode 3

April

Neuer Wächter

Neue Waffe

Neue Mods

Mai

Neue Basis

Neues Loot-Item

Neue Amulette

Highguard Roadmap für 2026

Episode 4

Juni

Neuer Wächter

Neue Map

Neue Waffe

Neue Mods

Juli

Neue Basis

Neuer zeitbegrenzter Modus

Neue Amulette

Episode 5

August

Neuer Wächter

Neue Waffe

Neues Reittier

Neue Mods

September

Neue Basis

Neues Loot-Item

Neue Amulette

Episode 6

Oktober

Neuer Wächter

Neue Map

Neue Waffe

Überraschung

Neue Mods

November

Neue Basis

Neue Mods

Highguard ist gerade erst erschienen und scheint die Meinungen zu spalten. Auch wir haben uns direkt zum Start hineingewagt und MeinMMO-Autor Cedric Holmeier ist der Meinung, dass es theoretisch 3 andere Shooter nun nicht mehr braucht: Nach einer Runde in Highguard sage ich: 3 andere Shooter brauche ich nicht mehr