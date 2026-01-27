Highguard: Roadmap zeigt Pläne bis Ende des Jahres 2026, will jeden Monat neue Updates bringen

NewsService
2 Min. Alexander Mehrwald 0 Kommentare Lesezeichen
Highguard: Roadmap zeigt Pläne bis Ende des Jahres 2026, will jeden Monat neue Updates bringen

Highguard hat passend zum Release am 26. Januar 2026 einen Showcase gezeigt, der tiefer auf die Inhalte des Raid-Shooters einging. Dabei wurde auch die Roadmap für das Jahr gezeigt. Was auf euch wartet, zeigen wir euch.

Welche Highlights zeigt die Roadmap? Wirft man einen genaueren Blick auf die Pläne, fällt schnell auf, dass für jeden Monat ein neues Update geplant ist. Die teilen sich dabei in 6 Episoden auf, die sich jeweils über 2 Monate erstrecken und aufteilen.

Dabei soll es jeden 2. Monat einen neuen Wächter geben, den ihr spielen könnt. Ebenso soll es damit im Wechsel jeweils jeden 2. Monat eine neue Basis geben. Ausnahme bildet hier der September. Zusätzlich soll es über das Jahr gesehen 3 neue Maps geben, um für weitere Abwechslung zu sorgen. Daneben sollen auch neue Waffen, Raid-Tools, Amulette, Mods und 2 neue Mounts einziehen.

Auffällig sind auch der Juli und der Oktober: Im Juli wird es einen zeitbegrenzten neuen Modus geben, im Oktober steht eine Überraschung auf dem Plan.

Highguard zeigt im Trailer, was euch im neuen PvP-Raid-Shooter erwartet
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Turtle Burst II Pro im Test: Erfahrt in 3 Minuten, ob sich die Maus für euch lohnt ARC Raiders bringt mit Headwinds-Update eine neue Herausforderung für alle, denen es bisher zu langweilig war Meta investierte 73 Milliarden Euro ins Metaverse, doch jetzt ist Zuckerbergs Traum wohl gescheitert Neuer Trailer zu Super Mario Galaxy zeigt endlich den Charakter, auf den alle gewartet haben, lässt aber die wichtigste Sache vermissen „GTA 6 der Anime-Filme“ – Fans wollen seit 13 Jahren wissen, wie das düstere DoReMi weitergeht, werden erneut enttäuscht Neues Ritterspiel auf Steam überzeugt mich im Trailer sofort – und das liegt nicht nur am Cast und Gameplay Hier sind die 7 mächtigsten Magier in Warhammer Fantasy und warum sie die Welt trotzdem nicht vernichten konnten – oder retten Neuer besonderer LoL-Skin kostet bis zu 245 Euro, frustriert Spieler, weil er so schön ist Spieler von Arknights: Endfield sagen, das wichtigste Features ist schrecklich und eine Ressource ist daran schuld Nach Frieren und Jujutsu Kaisen solltet ihr euch unbedingt diesen neuen Anime-Hit ansehen In nur 7 Tagen habe ich 70 Stunden in ein Rogue-Like gesteckt, das besser als Slay the Spire ist Highguard: Roadmap zeigt Pläne bis Ende des Jahres 2026, will jeden Monat neue Updates bringen

Alle kommenden Inhalte der Roadmap für Highguard im Jahr 2026

Damit ihr wisst, was jeden Monat auf euch wartet, habt ihr hier einmal die gesamte Roadmap auf einen Blick:

Episode 1

Januar

  • Launch

Episode 2

Februar

  • Neuer Wächter
  • Neue Map
  • Ranglistenmodus
  • Neues Reittier

März

  • Neue Basis
  • Neues Raid-Tool

Episode 3

April

  • Neuer Wächter
  • Neue Waffe
  • Neue Mods

Mai

  • Neue Basis
  • Neues Loot-Item
  • Neue Amulette
Highguard Roadmap 2026
Highguard Roadmap für 2026

Episode 4

Juni

  • Neuer Wächter
  • Neue Map
  • Neue Waffe
  • Neue Mods

Juli

  • Neue Basis
  • Neuer zeitbegrenzter Modus
  • Neue Amulette

Episode 5

August

  • Neuer Wächter
  • Neue Waffe
  • Neues Reittier
  • Neue Mods

September

  • Neue Basis
  • Neues Loot-Item
  • Neue Amulette

Episode 6

Oktober

  • Neuer Wächter
  • Neue Map
  • Neue Waffe
  • Überraschung
  • Neue Mods

November

  • Neue Basis
  • Neue Mods
Mehr zum Thema
Mehr zum Thema
Highguard: Sicherer Start nicht aktiviert? So geht’s einfach
von Benedikt Schlotmann
Mehr zum Thema
Highguard: Tests auf Metacritic sind da – Das sagen erste Stimmen zum neuen Hero-Shooter
von Alexander Mehrwald
Mehr zum Thema
„Der Schlüssel ist, schnell zu scheitern“ – Die Entwickler von Highguard verraten, was hinter dem neuen Shooter auf Steam und PS5 steckt
von Lydia

Highguard ist gerade erst erschienen und scheint die Meinungen zu spalten. Auch wir haben uns direkt zum Start hineingewagt und MeinMMO-Autor Cedric Holmeier ist der Meinung, dass es theoretisch 3 andere Shooter nun nicht mehr braucht: Nach einer Runde in Highguard sage ich: 3 andere Shooter brauche ich nicht mehr

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Metashi Entschuldigung Sauercrowd

Kurz bevor der erste Raid von Sauercrowd einen Termin erhält, entschuldigt sich Metashi: „Ich hab’ gesagt, was ich nicht hätte sagen sollen“

WoW Blood Elf Cheer Voidstorm background titel title 1280x720

Gute Nachricht für WoW-Fans: ElvUI existiert weiter, hat neue Version

Highguard Shooter Titelbild erster Eindruck

Nach einer Runde in Highguard sage ich: 3 andere Shooter brauche ich nicht mehr

Highguard Metacritic

Highguard: Tests auf Metacritic sind da – Das sagen erste Stimmen zum neuen Hero-Shooter

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx