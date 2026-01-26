„Der Schlüssel ist, schnell zu scheitern“ – Die Entwickler von Highguard verraten, was hinter dem neuen Shooter auf Stema und PS 5steckt

Die Entwickler von Highguard hüllten sich nach der überraschenden Ankündigung bei den Game Awards 2025 in Schweigen. Heute, am 26.01.2026, wissen wir endlich, was hinter dem neuen Shooter auf YouTube und Steam steckt.

Was ist Highguard denn nun? Bei Highguard handelt es sich um einen kostenlosen Raid-Shooter, der am 26.01.2026 auf Steam und PS5 gestartet ist. Es wird 3 gegen 3 gespielt und beinhaltet Survival-Elemente sowie eine Art Open World, die es mit unterschiedlichen Mounts zu durchqueren gilt.

Die Entwickler hielten die Spannung bis zum Release aufrecht. Um 19:00 zeigten sie in einem Showcase auf YouTube erstmals Details, und gewährten einen Einblick in die Entwicklung. Ihr könnt ihn euch hier anschauen:

Entwickler erklären den Reveal bei den Game Awards

Das sagten die Entwickler: Das Studio hinter Highguard besteht aus Veteranen von Spielen wie Apex und Titanfall – Gunplay können sie. Ballistische Waffen standen daher laut Showcase auch zentral im Fokus der Entwicklung. Es sei aber auch klar gewesen, dass man ein Fantasy-Setting wolle.

Mit den einzelnen Elementen – Base Building, Open World und Mounts – sei es dann in die Konzeptphase gegangen.

Der Schlüssel, so die Entwickler, sei es, schnell zu scheitern, denn: Wer schnell und viel scheitert, kann viel lernen, und schneller beim tollen End-Produkt ankommen. Dieses End-Projekt ist jetzt Highguard und ab sofort spielbar.

Pünktlich zum Release erschien auch ein Artikel bei Kotaku, in dem das Team den überraschenden Reveal als Finale der Game Awards erklärt. Das sei so nie geplant gewesen, eigentlich habe man einen kompletten Shadow-Drop haben wollen, wie damals bei Apex.

Als Geoff Keighley jedoch auf das Team zukam, und einen Platz in der Show anbot, habe man schnell einen Trailer zusammen geschustert. Rückblickend versteht der Mitgründer Chad Grenier die eher verhaltene Rezeption: Der Trailer habe nur schnell unterhalten sollen, aber nicht das Gameplay gezeigt, oder was den Shooter einzigartig macht.

Davon können Spieler sich aber nun selbst ein Bild machen.

Zum Start gibt es 5 Maps mit 6 Basen, sowie 8 unterschiedliche spielbare Figuren, 3 Mounts und 10 Waffen. Weiterer Content soll in „Episoden“ ins Spiel kommen. In einigen Wochen soll dann bereits ein neuer Warden sowie ein Ranked-Modus hinzustoßen.

Mit diesem Trailer sorgte Highguard bei den Game Awards für Aufsehen:

Wie kommt Highguard bis jetzt an? Aktuell, um 19:30, kommen gerade erst die ersten Spieler ins Game, nachdem der Ansturm zum Release für Warteschlangen gesorgt hatte. Bereits jetzt verzeichnet SteamDB aber über 60.000 Spieler, Tendenz steigend. Wer nicht selbst reinkommt, schaut sich das ganze wohl erstmal an – auf Twitch hat der Shooter aktuell 322.000 Zuschauer.

Bereits im Showcase zeigte sich das Publikum aber durchaus positiv gestimmt – von einigen „Concord“-Rufen mal abgesehen. Habt ihr schon ein paar Runden in Highguard gedreht? Sagt uns gerne in den Kommentaren Bescheid, wie eure ersten Eindrücke sind.

