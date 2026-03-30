Herr der Ringe: Alle Spin-offs und jene, die in Arbeit sind

Herr der Ringe gehört zu den legendärsten Film-Trilogien aller Zeiten. Auch in Zukunft soll Mittelerde weiterhin in Form von Filmen und Serien erkundet werden. MeinMMO fasst euch alle kommenden Spin-offs zusammen.

Die bekanntesten Filme zum Universum von Herr der Ringe sind wohl die Trilogie, die zwischen 2001 und 2003 erschienen, und die Hobbit-Trilogie, die zwischen 2012 und 2014 erschienen ist. Doch das ist nicht das Ende für Mittelerde.

MeinMMO zeigt euch, welche Spin-offs es gibt und welche aktuell in Arbeit sind oder mal erwähnt oder angekündigt wurden. Hierbei konzentrieren wir uns aber nur auf Filme und Serien, keine Videospiele.

Alle Spin-offs zu Herr der Ringe, die bereits erschienen sind

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Der Herr der Ring: Die Ringe der Macht

Release: Staffel 1: 1. September 2022 | Staffel 2: 29. August 2024 | Staffel 3: Unbekannt

Die Ringe der Macht ist ein Prequel zu Herr der Ringe. Die Handlung spielt im 2. Zeitalter von Mittelerde, die erste Filmtrilogie spielte im 3. Zeitalter. Nach dem Krieg gegen Oberschurke Morgoth scheint eigentlich Frieden in Mittelerde eingekehrt zu sein, doch im Hintergrund formiert sich das Böse neu.

Seit 2024 warten Fans auf die 3. Staffel. Bisher gibt es kein konkretes Release-Datum, im Dezember 2025 kündigte man aber an, dass die Dreharbeiten beendet wurden. Mehr zur 3. Staffel erfahrt ihr hier: Die Ringe der Macht Staffel 3: Start, Trailer, Besetzung – Alles zur neuen Staffel auf Amazon Prime

Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim

Release: 12. Dezember 2024

Der Anime-Film spielt etwa 200 Jahre vor der ersten Filmtrilogie und fokussiert sich auf Rohan und den Konflikt zwischen dem Reich von Helm Hammerhand und dem Dunländer Freca. Dabei geraten die Kindheitsfreunde Héra (die Tochter von Hammerhand) und Wolf (Sohn von Freca) aneinander, nachdem Freca getötet wird.

Der Film, der erklärt, woher Helms Klamm seinen Namen hat, ist im Anime-Stil gehalten und Kenji Kamiyama führte Regie. Er ist unter anderem bekannt für Ghost in the Shell: Stand Alone Complex oder Blade Runner: Black Lotus. Wie MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes den Film fand, lest ihr hier: Der neue Film zu Herr der Ringe macht genau das richtig, was Star Wars aktuell falsch macht

Alle Spin-offs zu Herr der Ringe, die aktuell in Arbeit sind

Hunt for Gollum

Release: 16. Dezember 2027

Der kommende Film soll sich mit der Suche nach Gollum beschäftigen, nachdem dieser erfahren hat, dass Bilbo Beutlin den Einen Ring in seinem Besitz hat. Aragorn wird von Gandalf beauftragt, Gollum zu finden, damit Sauron nicht erfährt, wo sich der Ring befindet.

Für den Film sollen einige ursprüngliche Darsteller zurückkehren. So kann man sich bereits auf Andy Serkis als Gollum, Ian McKellen als Gandalf und Elijah Wood als Frodo freuen. Alle bisher bekannten Informationen zum Film findet ihr hier: Der Herr der Ringe: Hunt for Gollum – Cast, Trailer, Release

Shadows of the Past

Release: Unbekannt, Produktion beginnt nach der von Hunt for Gollum

Shadows of the Past ist ein Film, der erst vor Kurzem angekündigt wurde. In ihm sollen die Hobbits ihre Reise Revue passieren lassen, nachdem Frodo gestorben ist. Dabei kommt aber auch ein Geheimnis ans Licht, das zeigen soll, wie der Krieg um den Ring fast vor der eigentlichen Reise gescheitert ist.

Im Zuge der Ankündigung gab man preis, dass Stephen Colbert den Film schreiben soll. Ihn kennt man vor allem als einen bekannten Late-Night-Moderator aus den USA. Mehr zum Film erfahrt ihr hier: Herr der Ringe: Shadows of the Past – Alle Infos zu Start, Handlung, Cast und mehr

Mit Filmen und einer neuen Staffel könnt ihr euch also auf eine Rückkehr nach Mittelerde freuen. Das ist nicht das einzige Fantasy-Franchise, das in Zukunft viel zu bieten hat. Game-of-Thrones-Fans müssen sich auch nicht von Westeros verabschieden: Game of Thrones: Alle Spin-offs und jene, die in Arbeit sind