Der neue Film zu Herr der Ringe macht genau das richtig, was Star Wars aktuell falsch macht

Mit Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim erscheint ein neuer Film in Tolkiens beliebtem Universum. MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes konnte sich den Film schon anschauen und hat sich gefreut, dass der Film eine kleine Geschichte erzhält.

Was ist Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim? Der neue Film im Universum von Herr der Ringe erzählt eine Geschichte, die über 200 Jahre vor den bekannten Trilogie-Ereignissen spielt. Die Protagonistin ist Hera, die einzige Tochter von Helm Hammerhand, der zur Zeit des Films der König von Rohan ist.

Die Dunländer scheinen aber nicht so zufrieden zu sein und ein tragisches Ereignis führt zu einem Krieg, in dem Hera eine wichtige Rolle spielen wird.

Vorneweg: Ich bewerte den Film als Tolkien-Casual . Ich bin kein Experte der Reihe, finde aber, dass Die Schlacht der Rohirrim ein guter Film ist und das liegt vor allem an zwei Dingen: Es erzählt eine heldenhafte Fantasy-Geschichte und das dabei in einem kleinen Maßstab. Dadurch macht der Film alles richtig, was das aktuelle Star Wars und auch Ringe der Macht falsch machen.

Einen Trailer zum Film findet ihr hier:

Der Film macht in Schlachten und Kämpfen am meisten Spaß

Fangen wir erst einmal mit dem Offensichtlichsten an: Die Schlacht der Rohirrim ist ein Anime-Film und sieht dabei ziemlich solide aus. Mit der reinen Animation kann man zwar nicht mit anderen Genrevertretern wie einem Suzume mithalten, dennoch ist es spannend, Herr der Ringe in einem solchen Stil sehen zu können.

Den größten Spaß hat man dabei an den Schlachten und Kämpfen. Die haben gute Choreografien und vor allem ein vorhandenes Verständnis für Verhältnisse. Wenn große Kreaturen oder Armeen erscheinen, dann wird der Vergleich zwischen den schwächeren Helden gut in Szene gesetzt.

Der Film hat auch ein paar gelungene Kompositionen und Ideen für die heldenhaften Momente. Dabei entstehen malerische Bilder unter Schnee und Regen, die mich in einem Moment sogar an einen legendären Moment von Whitebeard aus One Piece erinnert haben.

Das sorgt dafür, dass die Kampfszenen und Schlachten eine gute Gewichtung haben, die mich an schöne Momente aus Die Zwei Türme erinnern. Die Schlacht der Rohirrim ist, wie schon die Filme, eine Geschichte über Helden.

Wulf aus Die Schlacht der Rohirrim

Eine simple Heldengeschichte

Die Schlacht der Rohirrim ist eine recht simple Geschichte, für die man nicht mal die Filme gesehen haben muss. Es wird ein kompakter Konflikt erzählt, der ohne die großen Aspekte wie Sauron oder dem Ring auskommt. Rohan und die Bewohner stehen im Mittelpunkt.

Für mich war das richtig gut, denn ich hatte absolut keine Lust auf einen Film, der versucht, die Mythologie der Welt weiterzuerkunden oder zu hinterfragen. Die Schlacht der Rohirrim hätte auch in einem Nebensatz erwähnt werden können, aber genau das macht den Film so gut.

Das, was mir an Der Herr der Ringe so sehr gefällt, ist die Geschichte über Helden. Es gibt nicht immer die komplexesten Motive und das muss es auch nicht. Die Schlacht der Rohirrim ist ein kleiner Fleck der großen Geschichte, aber eben ein kleiner heldenhafter Fleck, der den Kern der Original-Filme einfangen kann.

Der Film schafft es, dieselben Gefühle von Heldentum und Hoffnung zu versprühen, die man auch am Ende von Die Zwei Türme spürt. Hera ist keine komplexe Figur, aber eben eine Heldin, mit der man schnell mitfiebert. Sie ist eben keine Figur, an die man sich erinnern wird, sondern eine Verkörperung der Rohirrim, die mit dieser Geschichte mehr Rampenlicht bekommen.

Daran sollte sich Star Wars ein Beispiel nehmen

Die Schlacht der Rohirrim ist genau das, was den Star-Wars-Serien und Die Ringe der Macht fehlt: Es ist simpel. Es geht nicht aggressiv auf die Lore der Universen ein, erweitert aber trotzdem das Universum. Neue Serien und Filme zu bekannten Welten müssen nicht immer die welterschütternden Geschichten sein. Manchmal reicht es eben, einfach eine kleine Geschichte aus einer Ecke dieser Universen zu erzählen.

Das ist das Schöne an Die Schlacht der Rohirrim. Hat man keine Lust auf den Film oder mag ihn gar nicht, dann ist es nicht schlimm. Man verpasst kein wichtiges Ereignis. Es ändert im Nachhinein nichts an den großartigen Filmen.

Wenn man sich aber darauf einlässt, dann kann man wieder in die geliebte Welt zurück, die einem herzerwärmende Musik bietet und kleine Details, die die Geschichte trotzdem seicht, in das große Ganze einfügen.

Wann kann man den Film schauen? Der Film läuft ab dem 12.12.2024 in den Kinos. Ob und wann er auf den Streaming-Diensten läuft, ist noch unbekannt. Wenn ihr vorher wissen wollt, welcher Herr-der-Ringe-Film der Beste ist, dann schaut in diese Liste rein: Alle 9 Filme zu Herr der Ringe und der Hobbit im Ranking – Welcher ist der Beste?