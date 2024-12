Die Produzentin vom neuen Film zu Herr der Ringe erklärt, warum es keinen Sauron und keine Ringe gibt

Fans der Welt von Mittelerde können sich 2024 eigentlich über viel neuen Content freuen. Die Serie Ringe der Macht erhielt eine 2. Staffel und jetzt im Dezember kommt ein neuer Film ins Kino. Der Anime Die Schlacht der Rohirrim verzichtet dabei bewusst auf bekannte Elemente.

Was ist Die Schlacht der Rohirrim? Der Anime-Film spielt über 200 Jahre vor den Ereignissen von Der Herr der Ringe und erzählt die Geschichte der Rohirrim, die als Reitervolk in Rohan leben. Im Fokus steht Helm Hammerhand, der sich und sein Volk vor den Dunländern verteidigen muss.

Der Film stammt vom Regisseur Kenji Kamiyama, der schon bei mehreren Ghost-in-the-Shell-Projekten Regie geführt hat und in der Anime-Szene seit Jahren tätig ist. So arbeitete er beim Animeklassiker Akira in der Animationsabteilung.

Die Schlacht der Rohirrim unterscheidet sich bei der Herangehensweise stark von Die Ringe der Macht. Der Produzent erklärt in einem Interview, warum man weniger Elemente aus den Filmen übernimmt.

Es soll eine eigenständige Geschichte sein

Was sagt der Produzent? Im Zuge des baldigen Releases sprach die Produzentin des Films Philippa Boyens mit dem SFX magazine (via gamesradar.com). Dort sprach er über die Herangehensweise an die Geschichten und Elemente, die man aus den Büchern und Filmen kennt. Man wollte sich bewusst von bekannten Figuren und Gegenständen lösen.

Einer der Gründe, warum ich mich immer wieder gefragt habe, wie unser Ausflug zurück in die Welt von Mittelerde aussehen könnte, war, dass wir nicht wollten, dass es mit den Dunklen Lords oder den Ringen zu tun hat, und dass es eine eigenständige Geschichte sein könnte, die nicht unbedingt mit Charakteren zu tun hat, die wir bereits kennen, sondern sich um ganz neue Charaktere drehen könnte. Philippa Boyens über Die Schlacht der Rohirrim

Damit der Film also als eigener Film und eigenständige Geschichte funktioniert, wollte man Figuren wie Sauron oder mächtige Gegenstände wie die Ringe weglassen. Das hat auch den Vorteil, dass man nicht gegen Teile der Lore verstoßen kann. Ein Punkt, der vielen Fans an Die Ringe der Macht nicht gefällt.

Sie wählten laut Boyens die Rohirrim, da sie sie als Menschen schon immer fasziniert haben. Eine solche Geschichte würde eigenständig in Animationsform funktionieren. Ihr kam direkt die Geschichte von Helm Hammerhand in den Kopf, als ihr ein Anime-Film vorgeschlagen wurde.

Wann erscheint Die Schlacht der Rohirrim? Der Film erscheint schon am 12. Dezember 2024 regulär in den deutschen Kinos. Das ist der 10. Film zum Universum von Tolkin und es wird auch nicht der Letzte sein. Mehrere Projekte sind aktuell noch in Arbeit. Alle Filme im Ranking haben wir euch hier zusammengefasst: Alle 9 Filme zu Herr der Ringe und der Hobbit im Ranking – Welcher ist der Beste?