Der Schauspieler von Gimli würde unter einer Voraussetzung zu Herr der Ringe zurückkehren

Die Zeiten haben sich geändert und die Technologie hat sich geändert, wenn ich nicht drei Jahre meines Lebens acht Stunden am Tag in einem Make-up-Stuhl verbringen muss, würde ich es vielleicht tatsächlich tun. Die andere Sache ist, dass ich körperlich nicht mehr in der Lage bin, 80 Pfund zusätzliche Rüstung und so anzuziehen und Berge zu besteigen.

Was sagt John Rhys-Davies? In einem Gespräch mit Collider hat sich der Schauspieler zu seiner Rückkehr als Gimli geäußert. Schon als Peter Jackson, der auch die Herr-der-Ringe-Trilogie drehte, seine Hobbit-Filme umsetzte, wurde Rhys-Davies gefragt, doch damals sagte er ab.

Neue Serie auf Netflix zeigt den Mann, der Wrestler wie The Rock berühmt gemacht hat – Ist so spannend wie ein guter Thriller

Als Gimli spielte er sich in die Herzen vieler Fans von Mittelerde. Die haben angesichts der aktuellen Lage ohnehin viel Grund zur Freude. Nicht nur erwartet sie schon im Dezember 2024 ein neuer Anime namens Die Schlacht der Rohirrim , auch ein Film über Gollum ist offiziell in Arbeit.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to