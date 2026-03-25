Game of Thrones: Alle Spin-offs und jene, die in Arbeit sind

Das Universum von Game of Thrones ist voller Geschichten, die es nicht in die Hauptserie geschafft haben. MeinMMO fasst für euch alle Filme und Serien im Universum zusammen, die noch kommen sollen.

Zwischen 2011 und 2019 war Game of Thrones ein riesiges Phänomen, das vielen Zuschauern die Welt von Westeros gezeigt hat. Doch das Universum bietet noch viel mehr.

MeinMMO zeigt euch, welche Spin-offs es gibt und welche aktuell in Arbeit sind oder mal erwähnt oder angekündigt wurden. Wollt ihr zu einem bestimmten Bereich springen, nutzt einfach das Inhaltsverzeichnis:

Alle Spin-offs zu Game of Thrones, die bereits erschienen sind

House of the Dragon

Release: Staffel 1: 22. August 2022 | Staffel 2: 16. Juni 2024 | Staffel 3: erscheint im Juni 2023

House of the Dragon ist ein Prequel zu Game of Thrones. Es spielt zwischen 170 und 200 Jahren und erzählt die Geschichte hinter dem Tanz der Drachen , einem Krieg zwischen mehreren Mitgliedern der Targaryens, die sich um die Nachfolge des Throns streiten.

Die Serie ist bisher nicht beendet worden und erhält im Juni 2026 eine 3. Staffel, die die Serie fortsetzt. Alle Informationen dazu findet ihr hier: House of the Dragon Staffel 3: Start, Trailer, Besetzung – Alle Infos zur neuen Staffel

A Knight of the Seven Kingdoms

Release: Staffel 1: 18. Januar 2026 | Staffel 2: voraussichtlich 2027

A Knight of the Seven Kingdoms spielt zeitlich zwischen den Ereignissen von House of the Dragon und Game of Thrones (knapp 90 Jahre davor). Im Fokus sind diesmal aber nicht das Königshaus und der Thron, sondern Duncan, der zu einem ehrbaren Ritter werden will, den man in Westeros kennt. Begleitet wird er dabei von Egg, der ein großes Geheimnis versteckt.

Staffel 1 von A Knight of the Seven Kingdoms startete 2026 und schon 2027 soll es weitergehen. Alle Infos zur 2. Staffel findet ihr hier: A Knight of the Seven Kingdoms Staffel 2: Start, Trailer und Cast – Alle Infos zur Serie auf HBO Max

Einen Trailer zu A Knight of the Seven Kingdoms findet ihr hier:

Alle Spin-offs zu Game of Thrones, die aktuell in Arbeit sein sollen

Aegon’s Conquest

Release: Unbekannt

Aegon’s Conquest ist ein Prequel, das noch vor den Ereignissen von House of the Dragon spielen soll. Aegon’s Eroberung von Westeros ist eines der wichtigsten Ereignisse in der Welt von Game of Thrones. Er festigte die Targaryens als Königsfamilie und dies beeinflusste die Weltgeschichte maßgeblich.

Bisher ist unklar, ob Aegon’s Conquest ein Film oder eine Serie werden soll. Man weiß aber, dass sich das Projekt in der Vorproduktion befindet, also in der Konzeptphase und beim Schreiben des Drehbuchs. Mehr Informationen zu Aegon´s Conquest findet ihr hier: Aegon’s Conquest: Release und Trailer – Alle Infos zum kommenden „Game of Thrones“-Spin-off

Nine Voyages

Release: Unbekannt

Schon seit 2021 gibt es Berichte, dass HBO eine Animationsserie in Westeros produzieren möchte. Das Projekt soll sich auf die Seeschlange fokussieren, also auf Corlys Velaryon, den man bereits aus House of the Dragon kennt. Dort wird er von Steve Toussaint gespielt.

Viel ist über die Serie aber nicht bekannt und bisher wurde dazu auch nichts Konkretes angekündigt. Laut einem Bericht von Deadline soll gerüchteweise Genndy Tartakovsky am Projekt arbeiten. Er arbeitete an Serien wie Samurai Jack oder Primal mit.

Sequel zu Jon und Arya

Release: Unbekannt

Obwohl sich das Spin-off von Jon Schnee nicht zufriedenstellend entwickelte, soll es nicht gänzlich vom Tisch sein. Der Hollywood Reporter berichtete im Januar 2026, dass laut ungenannten Quellen ein Sequel zur Geschichte von Jon und Arya in Arbeit ist, was sich aus der Jon-Schnee-Idee entwickelt haben soll.

Dieses Spin-off soll aber noch in einer sehr frühen Konzeptphase sein, und Quoc Dang Tran soll als Autor daran arbeiten. Bisher ist das aber nicht offiziell von HBO oder Tran bestätigt worden.

10.000 Ships

Release: Unbekannt

Schon länger soll 10.000 Ships als Spin-off in Arbeit sein. Es soll dabei um Nymeria gehen, die etwa 1000 Jahre vor den Ereignissen von Game of Thrones mit ihrem Volk der Rhoyna nach Dorne flieht, nachdem es zu einer Eroberung durch Valyria gekommen war.

Über das Projekt, das angeblich Live-Action werden soll, wird schon länger berichtet, und es galt als tot. 2024 belebte George R. R. Martin die Gerüchte aber wieder, nachdem er im Juni 2024 in seinem Blog (georgerrmartin.com) der Autorin Eboni Booth gratulierte, einen Piloten für die Serie zu schreiben. Was seitdem daraus wurde, ist unbekannt.

The Golden Empire

Release: Unbekannt

Noch ominöser ist das Projekt „The Golden Empire“, das ebenfalls eine Animationsserie werden soll. Die Serie soll in Yi Ti spielen, einem Ort im Osten von Essos. Man kann davon ausgehen, dass Yi Ti stark vom chinesischen Kaiserreich inspiriert ist.

Nicht nur Yi Ti innerhalb des Universums ist mysteriös, auch über das Projekt gibt es kaum Informationen. In seinem Blog (georgerrmartin.com) sprach George R. R. Martin zuletzt 2022 vom Projekt. Dort bestätigte er, dass ein solches Projekt existiert und man einen jungen Autor dafür hat. Mehr Informationen gab es dazu seither aber nicht.

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Alle Spin-offs zu Game of Thrones, die gecancelt wurden

Snow

Release: Nicht mehr in Arbeit

Wie der Name schon verrät, sollte Snow die Geschichte von Jon Schnee weitererzählen, die mit Staffel 8 von Game of Thrones geendet hat. Dabei sollte sein Leben hinter der Mauer erzählt werden. Kit Harington selbst bestätigte 2024 aber (Quelle: Screen Rant), dass das Projekt pausiert wurde, weil es sich nicht zufriedenstellend entwickelt hat. Das bedeutet aber nicht, dass Snow in Zukunft nicht doch noch produziert werden könnte.

Freut euch aber nicht zu früh. Die meisten hier genannten Spin-offs wurden nie offiziell von HBO angekündigt, sondern befinden oder befanden sich in einer frühen Konzeptphase, weshalb es unklar ist, ob sie jemals erscheinen werden. Falls ihr mehr aus der Welt von Westeros erfahren wollt, könnt ihr es hier nachlesen: Die große Mauer in Game of Thrones soll die Sieben Königreiche vor Bedrohungen schützen, doch wusstet ihr, wer sie erbaut haben soll?