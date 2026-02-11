Helldivers 2: Vox Engine zerstören – So findet ihr die Schwachstellen der Maschine

In Helldivers 2 hat der Ansturm auf Cyberstan viele neue Gegnereinheiten hervorgebracht und eine von ihnen ist die Vox Engine. Viele Soldaten haben Schwierigkeiten, sie zu besiegen, doch wir zeigen euch, wo ihre Schwachstellen liegen.

Die Vox Engine oder „Cyborg-Vox-Maschine“ ist eine neue gepanzerte Einheit der Roboter, die Propaganda und schweres Feuer auf euch loslässt. Wer nicht aufpasst, droht durch explosive Geschosse in Stücke gerissen zu werden. Es ist also wichtig, wenn ihr diese Einheit seht, sie sofort zu vernichten. Wir zeigen euch deshalb ihre Schwachstellen sowie Taktiken, um das Kriegsgerät zu zerstören.

Vox Engine zerstören – hier sind ihre Schwachstellen

Wo finde ich die Schwachstellen? Insgesamt gibt es 6 Schwachstellen auf der Vox Engine:

Drei auf dem hinteren Rücken

Drei im Bereich der Hüfte

Die Schwachstellen sehen aus wie die leuchtenden Lüftungsschlitze der Panzer oder Hulks. Fokussiert ihr euch auf ein Set der Schwachstellen und zerstört sie (entweder oben oder unten), öffnet sich eine Luke.

Diese Luke befindet sich, je nach fokussierter Schwachstelle, oben am Nacken oder an der hinteren Hüfte der Vox Engine. Schmeißt in einer der Luken eine Granate rein und seht zu, wie diese Einheit explodiert. Abseits davon könnt ihr auch das Gesicht des Roboters anvisieren – das ist ebenfalls eine Schwachstelle.

So zerstört ihr die Vox Engine: Es gibt mehrere Optionen, um den Roboter zu vernichten:

Nutzt die Taktik mit den Lüftungsschlitzen und der Granate.

Schießt mit dem Rückstoßfreien Gewehr 3x auf den Kopf.

Platziert 3x eine C4-Ladung auf den Kopf.

Schießt mit dem Bastion-Panzer auf den Kopf.

Das waren alle wichtigen Infos in Bezug auf die Vox Engines. Habt ihr ebenfalls Tipps für eure Kollegen, damit sie es leichter haben, gegen diese neue Einheit zu kämpfen? Schreibt uns gerne eure Erfahrungen in die Kommentare. Wenn ihr noch ein Loadout speziell für Cyberstan sucht, haben wir für euch den passenden Guide: Helldivers 2: Cyberstan Loadout – Die besten Waffen und Stratagems gegen die Roboterbedrohung