Helldivers 2: Spieler entdeckt cooles Detail, der Charakter seines Kumpels muss dabei aber dran glauben

In Helldivers 2 können unvorsichtige Aktionen schnell zum Tod andere führen. Blöd nur, wenn es sich dabei um einen Freund handelt. Einem Reddit-User ist genau das passiert, als er ein Detail im Spiel entdeckte.

Um welches Detail geht es? Helldivers 2 macht immer wieder mit absurden Geschichten auf sich aufmerksam, etwa wenn es um die Emotes geht, die schon mal Leben retten können. Der Reddit-User iliekturedles14 hat nun auch eine solche Geschichte zu erzählen – allerdings mit anderem Ausgang.

In einem Post auf Reddit teilte der User ein Video, in dem er auf ein unscheinbares Detail in Helldivers 2 aufmerksam macht. Seine Spielfigur tritt an ein Terminal, worauf das Spiel in die Ego-Perspektive wechselt.

Dabei wird auch die Waffe in der Hand des Spielers verschoben und zeigt anstatt nach vorne, nach schräg links oben. Das ist für einen Shooter nicht ungewöhnlich und findet sich in vielen Spielen dieser Art, wenn sich die Spielfigur einer Wand oder ähnlichen Hindernissen nähert.

Jedoch unterlief dem User dann ein folgenschwerer Fehler. Er gab einen Schuss ab, was Konsequenzen für seinen Kumpel nach sich zog.

Friendly Fire sorgt für unfreiwillige Komik

Was passierte nach dem Schuss? Ob der User seine Waffe bewusst oder nur aus Versehen abfeuerte, wird aus dem Video nicht klar. Fest steht bloß, dass die Kugel aufgrund des Winkels der Waffe in diesem Moment nicht nach vorne flog, sondern zur Seite. Genau dorthin, wo ein Kumpel des Spielers stand.

Da es in Helldivers 2 Friendly Fire gibt, und es sich wohl um einen zufälligen Headshot handelte, starb der Mitspieler. Seine Waffen fliegen quer durch die Luft, und er sinkt zu Boden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Der User hinter dem Post schien von diesem „Feature“ nichts zu wissen. Er schreibt: „Toll, dass sich das Waffenmodell bewegt, wenn du gegen etwas ankommst.“

Was sagt die Community? Unter dem Post sammeln sich die Kommentare anderer Spieler. Die Szene löst vor allem auf Belustigung aus:

„Der Schnitt zur Ausrüstung, die zur Seite fliegt, hat mich auch fast umgebracht“, schreibt SKaffine amüsiert auf Reddit.

„P4 [Name des Verstorbenen] hat diesen Tod nicht verdient. Möge er als Held in Erinnerung bleiben“, sagt Financial-Patient471 auf Reddit.

„Einfach … das aus dem offiziellen Bericht streichen“, schlägt Dragonkingofthestars auf Reddit vor.

„Ach Mann, ich habe Marvin ins Gesicht geschossen …“, zitiert BasakalsTheStrongest auf Reddit eine Szene aus Pulp Fiction, die ganz ähnlich endete.

Generell stößt das kleine Detail bei der Community auf Zustimmung. Es sorgt für lustige Momente wie diese und versüßt den anstrengenden Alltag im Kampf für die Demokratie und Freiheit. Ein anderer Spieler hat es sich zur Aufgabe gemacht, Neulingen in Helldivers 2 bei schwierigen Missionen zur Seite zu stehen. Allerdings erhält er dafür nicht nur Dankbarkeit – lest auf MeinMMO nach, warum der freundliche Helfer angeschrien und gekickt wurde.