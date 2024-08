Helldivers 2: Spieler kickt freundlichen Helfer und schreit ihn übel an, weil er die falsche Person umarmt

Insgesamt rechnen dem Helldiver viele Spieler positiv an, dass er neuen, unerfahrenen Spielern hilft – das ist in der Community des Koop-Shooters nämlich nicht selbstverständlich. Manche Trupps schmeißen neue Spieler sogar aus der Lobby, statt ihnen das Spiel zu erklären. Dieses Verhalten wurde von anderen Spielern aber scharf kritisiert: „Wenn du Low-Level-Spieler kickst, bist du einfach schlecht“ – Community von Helldivers 2 kritisiert Verhalten von Spielern

Normalerweise nutze der erfahrene Helfer keine Voice-Chats, schreibt er in dem Post auf Reddit, allerdings war der Neuling des Squads so panisch, dass er auch im Sprach-Chat einige Sachen erklärte. Letztlich schloss das Team die Mission erfolgreich ab und alles verlief gut, also gingen sie gemeinsam auf eine weitere Mission. Dort geschah dasselbe erneut: Die beiden höheren Spieler trennten sich vom Neuling und der Reddit-Nutzer eilte zu Hilfe.

