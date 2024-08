Helldivers 2 hat Probleme mit der Balance der Waffen – Spieler arbeiten fast 10 Stunden an einer Lösung: „So wäre es richtig“

Ein motivierter Spieler in Helldivers 2 hat in 10 Stunden auf YouTube mit seiner Community eine Balance-Liste für alle Waffen erstellt, die im Spiel entweder kaputt oder zu schwach sind.

Um wen geht es? Der YouTuber ThiccFilA ist ein kleinerer Content-Creator, der sich mit vielen Themen rund um Helldivers 2 beschäftigt. In seinem letzten Stream saß er gemeinsam mit seiner Community an einer großen Liste, die sich um die Balance verschiedener Waffen drehte.

In diesem Google-Dokument zeigte er auf, was die Entwickler von Helldivers 2 tun könnten, damit die Waffen sich in der derzeitigen Meta nicht mehr miserabel fühlen. Insgesamt saß der YouTuber 9,5 Stunden an der Liste und diese bekam auch auf Reddit viel Zustimmung.

Lösungen für die Entwickler von Helldivers 2

Warum eine Balance-Liste? Helldivers 2 hat schon seit längerem das Problem, dass vielen Spielern die Waffen-Politik gegen den Strich geht und Waffen nicht gut auf die Bedürfnisse der Fans abgestimmt sind. Auch der letzte Patch brachte große Aufruhr und Diskussionen mit sich. Der Grund dafür war ein Nerf des Flammenwerfers, den die Fans kritisierten.

Um welche Anpassungen geht es? ThiccFilA schreibt in seinem Dokument folgendes zu den Anpassungen. „Dieses Dokument zielt darauf ab, allen Waffen optimale Haltepunkte gegen die Feinde zu geben, für die die Waffen entwickelt wurden.“ Dementsprechend behandelt die Liste hauptsächlich Waffenanpassungen, um die sich eigentlich das Entwicklerteam von Helldivers 2 kümmern sollte.

Was sagt die Community? Die Spieler glauben, dass die Liste Arrowhead nicht weiter erreichen wird, sind jedoch auch begeistert von der Arbeit und geben ihre Vorschläge für passende Anpassungen kund. Somit zeigt ThiccFilA wie die Arbeit mit der Community aussehen kann, wenn man enger mit ihr zusammen arbeiten würde:

„Der Punkt ist, dass er das, wofür die Leute bei AH bezahlt wurden, absolut kostenlos gemacht hat. Und soweit ich das beurteilen kann, ist er ein Meister seines Fachs.“ (via Reddit)

„Für die Demokratie, für die Langlebigkeit, für die Freiheit und für die Gemeinschaft, ich unterstütze dieses Dokument“ (via Reddit)

„Bruder hat in 10 Stunden geschafft, was AH in 5 Monaten nicht geschafft hat lmao“ (via Reddit)

„Ich bin mit vielen dieser Änderungen einverstanden, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich mit dieser Philosophie einverstanden bin: Unterstützungswaffen sind für Schwergewichte. Oder Superschwergewichte.[…]“ (via Reddit)

Sieht so die Lösung aus? Das Vorgehen von ThiccFilA zeigt in seinem Stream beim Erstellen der Liste, wie die Arbeit an Games und deren Updates aussehen kann, wenn man nur eng genug mit den Spielern zusammenarbeitet. Umfragen und Forenarbeit mit der Community könnten der Schlüssel für einen guten Patch sein.

