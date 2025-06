Helldivers 2 ist jetzt in noch mehr Ländern auf Steam verfügbar – Spieler feiern das mit neuem Generalbefehl: „Verstärkung ist eingetroffen“

Helldivers 2 konnte in einigen Ländern der Welt nicht auf Steam gespielt werden. Dieser Regio-Lock ist nun aufgehoben – zumindest teilweise. Die Spieler feiern das auf ihre eigene Art.

Wie sieht es mit dem Regio-Lock aus? Auf Reddit berichten zahlreiche Spieler, dass die Regionssperre auf Steam in ihren Ländern aufgehoben wurde, darunter die Philippinen und Lettland. Helldivers 2 war vom Release an nur in einem Teil der Welt verfügbar.

Auf SteamDB ist allerdings zu sehen, dass es immer noch 8 Länder gibt, die keinen Zugriff auf Helldivers 2 haben. Darunter befinden sich:

Weißrussland

Kuba

Iran

Japan

Nordkorea

Russland

Syrien

Vietnam

Ob und wann diese Länder ebenfalls einen Zugriff auf Helldivers 2 erhalten werden, ist bislang unklar. Es gibt bislang nämlich noch keine Meldung von Sony, wieso das Unternehmen seine PC-Spiele plötzlich in mehr Ländern anbietet. Reddit-User DoNeor vermutet, dass die PC-Version von Stellar Blade ihre Meinung geändert haben könnte.

Die Aufhebung der Regionssperre gilt übrigens nicht nur für Helldivers 2, sondern auch für The Last of Us Part II Remastered, Spider-Man 2 und God of War Ragnarok. Das berichtet User Wario64 auf Bluesky.

Mehr Spieler zur Verstärkung der Truppen

Wie reagieren Spieler? Nicht nur die Fans, in denen vorher die Sperre galt, freuen sich. Auch diejenigen, in deren Länder Helldivers 2 erhältlich ist, freuen sich über die Verstärkung. So schreibt icelordcyro auf Reddit, dass mehr Verstärkung eingetroffen sei.

Hinzu kommt eine große Bitte, die einige User an die Community haben. Sie geben einen neuen Generalbefehl (Major Order) auf Reddit, dass Spieler ihre negativen Reviews auf Steam überarbeiten sollen. Damit spielen sie auf die Generalbefehle an, die besondere Missionen für die Community sind.

So lautet der Befehl an die Spieler, dass sie alle negativen Wertungen überarbeiten sollen, die aufgrund des Regio-Locks entstanden sind. Momentan steht der Shooter bei 77 % positiven Reviews auf Steam, was sich durch den Community-Aufruf vielleicht nochmal ändern könnte.

Auch rund 1,5 Jahre nach dem Release von Helldivers 2 versorgen die Entwickler den Shooter mit neuen Updates, Missionen und Items. Spieler befürchteten, dass das nicht mehr lange so bleibt. Doch dazu gaben die Entwickler ein Statement: Soldaten von Über-Erde fürchten, dass die Entwickler Helldivers 2 verlassen, jetzt gibt der Chef eine klare Antwort