Die Community von Helldivers 2 erringt einen wichtigen Sieg, doch viele hätten lieber verloren

Community ist sauer über ein teures Item in Pokémon GO – „Nichts hat mich je mehr verärgert“

99 Käse-Naan, bitte! In Monster Hunter Wilds sieht das Essen so lecker aus, dass Restaurants einen Boom erleben

Bislang fühlt sich der Kampf wie ein Tauziehen an, indem Fraktionen zurückgedrängt werden, aber auch an Boden gewinnen. Die neuen Einheiten hätten jedoch definitiv im Kampf für Abwechslung gesorgt.

