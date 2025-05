Das „Ab 18“-Spiel Stellar Blade erhält endlich ein Release-Datum für Steam, bringt neue Outfits und mehr

Am 20. Juni 2025 soll BitCraft Online auf Steam in den Early Access starten. Hier seht ihr den neuen Gameplay-Trailer.

Stellar Blade war auf der PS5 ein großer Hit, weshalb es nahe liegt, dass sich der Erfolg auch auf Steam weiter halten wird. Was den Erfolg ausmacht, ist laut Entwickler Shift Up, dass man es behandelt wie ein Live-Service-Game, obwohl es genau genommen keines ist: Stellar Blade war ein Hit auf der PS5, weil es angeblich wie ein Live-Service Game behandelt wurde

Was wurde durch den Leak bekannt? Das geleakte Video wurde unter anderem über Reddit geteilt und zeigt neben einigen Spieleindrücken auch das Erscheinungsdatum der PC-Version. Demnach erscheint das Spiel bereits am 11. Juni 2025 auf Steam und bringt einige Neuerungen mit.

Was ist das für ein Spiel? Bei Stellar Blade handelt es sich um ein Action-RPG aus der Spieleschmiede Shift Up. Ihr schlüpft dabei in die Rolle der Protagonistin Eve, die vor allem für ihre detailliert gestaltete Rückseite bekannt geworden ist .

