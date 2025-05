Soldaten von Über-Erde fürchten, dass die Entwickler Helldivers 2 verlassen, jetzt gibt der Chef eine klare Antwort

Der Chef erklärt, wie 6 Millionen Spieler von Call of Duty sein Helldivers 2 in die bisher schlimmste Krise führten

Was hat es mit „Game 6“ auf sich? Das neue Projekt „Game 6“ soll der nächste Titel von den Helldivers-2-Machern von Arrowhead Game Studios werden. Im Hintergrund beginnt deshalb gerade die Konzeptionsphase (via gamerant.com ).

Ich weiß, dass das Farmen von SCs super beliebt ist, aber ich habe kein Problem damit, AH alle ein bis zwei Monate 10 Dollar für ein Warbond zu geben. Sie sind kein perfektes Studio und ich stimme nicht immer mit all ihren Entscheidungen überein, aber der Gegenwert dieses Spiels ist im Verhältnis zum Preis einfach unglaublich. Außerdem beteiligen sie sich nicht an vielen der Geschäftspraktiken, die in der Gaming-Community als ausbeuterisch gelten, obwohl sie das absolut tun könnten, so wie es praktisch jedes andere Live-Service-Spiel macht.

Wie läuft es bei Helldivers 2? Auf Discord fragte der Nutzer @Under Cover den neuen CEO, wie lange der Chef glaube, dass man Helldivers 2 mit neuen Inhalten versorgen kann. Der Chef erklärte: „Solange ihr weiter spielt und Superkredits kauft, können wir es am Laufen halten.“

In Helldivers 2 haben die Fans zuletzt Sorgen geäußert, die Entwickler könnten den Support für den 3rd-Person-Shooter verringern und stattdessen an ihrem neuen Spiel arbeiten. Jetzt gibt der Chef eine klare Antwort, wie die Zukunft des Spiels aussieht.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to