In Helldivers 2 gibt es einen Trick, um einen der stärksten Verbündeten zu rufen und kaum einer kennt ihn

In Helldivers 2 gibt es viele verschiedene Stratagems, die den Helldivern bei ihrem Kampf, Unterschätzung leisten sollen. Doch einen der stärksten Verbündeten im Spiel muss man ganz anders rufen.

Um welchen Verbündeten geht es? Ein Verbündeter, den viele nicht kennen, ist das Abhol-Shuttle „Pelikan 1“. Das kann nämlich auch richtig gut kämpfen und mit einem Trick erledigt es eure Feinde nicht nur für kurze Zeit beim Landen, sondern als starker fliegender Verbündeter.

Wie ruft man das Shuttle? Das „Pelikan 1“-Raumschiff kommt, wenn man am Ende einer Mission die Abholung anfordert. Wenn das Raumschiff dann kommt und landet, erledigt es einige Feinde auf der Landefläche.

Aber das Raumschiff kann auch über dem Abhol-Ort kreisen und eure Gegner auf große Distanzen erledigen, wenn ihr einen Trick befolgt.

Ihr habt die neue Kriegsanleihe verpasst? Dann haben wir den passenden Trailer für euch:

Helldivers 2 zeigt die neue Kriegsanleihe „Auf Messers Schneide“ in einem Trailer Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

So wird Pelikan 1 zum starken Verbündeten

Wie funktioniert der Trick? Der Trick beginnt, nachdem ihr das Shuttle gerufen habt. Statt wie gewohnt an der Position zu warten, an der das Shuttle kommt, begebt ihr euch möglichst weit weg davon. Aber nur so weit, dass die Abholung nicht abgebrochen wird.

Wenn Pelikan 1 dann seinen Landeanflug beginnt, lauft ihr aus der Zone, so als würdet ihr die Abholung abbrechen.

Statt dass Pelikan 1 dann landet, um euch abzuholen, schwebt das Raumschiff in der Luft und sagt durch, dass die Helldivers nicht am Abhol-Ort sind und fängt an, die Gegner zu bekämpfen.

Dabei ist die Reichweite der Waffen des Raumschiffs wirklich sehr weit. So können Helldivers das Raumschiff eventuell sogar als Hilfe für etwaige Nebenmissionen nutzen.

Auch auf Reddit ist dieser Trick bereits angekommen. In einem Video zeigt der Nutzer Beginning-Judge-3419, wie der Trick funktioniert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Wie reagiert die Community? Die Community feiert den Clip auf Reddit und wünscht sich Pelikan 1 als Standard Unterstützer, den man sich zu Hilfe holen kann. Pelikan 1 kann auch Schaden erhalten, wie man im Video sieht, das könnte darauf hindeuten, dass das Raumschiff vielleicht tatsächlich einmal als Unterstützer dabei sein wird.

Sir_Daxus schreibt: „Guter Mensch und anscheinend auch ein verdammt guter Schütze. Der Bruder trifft diese Schüsse von einem bewegten Hubschrauber aus auf etwa 300 m Entfernung.“

woodenblinds hat einen wunsch: „Gib mir eine seitliche Schützenposition, die ich besteigen kann, um das Feuer zu eröffnen, während ich auf dem Pod sitze, und der Rest des Teams noch in der Abenddämmerung rennt.“

Ihr könnt Pelikan 1 zwar nicht in euer Loadout packen und auf Kommando rufen, trotzdem gelingt euch mit dem Trick ja eventuell die ein oder andere Nebenmission. Wenn ihr lieber ohne Luftunterstützung von Pelikan 1 den Gegnern so richtig einheizen wollt, dann schaut mal hier rein: Helldivers 2: Bestes Loadout – Das stärkste Setup um auch als Solo-Spieler zu überleben