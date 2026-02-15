Soldat von Über-Erde zeigt in 8 Sekunden, warum die Cyborgs eine größere Bedrohung in Helldivers 2 sind als die Roboter zum Release

CommunityNews
3 Min. Niko Hernes 0 Kommentare Lesezeichen
Soldat von Über-Erde zeigt in 8 Sekunden, warum die Cyborgs eine größere Bedrohung in Helldivers 2 sind als die Roboter zum Release

Es gibt einen neuen Planeten, den die Soldaten von Über-Erde in Helldivers 2 verteidigen müssen. Für viele ist das eine der schwierigsten Herausforderungen aller Zeiten und weckt Erinnerungen an den Release und den Kampf gegen die Roboter. Doch Cyberstan ist gefährlicher, wie ein kurzer Clip zeigt.

Am 8. Februar 2024 erschien Helldivers 2, und die Soldaten von Über-Erde stürmten die Planeten der Feinde, um sie mit Demokratie zu befreien. Während die Käfer zwar harte Artgenossen hatten, war ihr Kampf noch machbar. Für eine deutlich höllischere Erfahrung sorgte damals der Planet Malevelon Creek.

Der Kampf gegen die Roboter war für viele Soldaten die Hölle. Hulks und Verwüster machten ihnen das Leben schwer.

Mit dem letzten Update erschien der Planet Cyberstan, der mit Cyborgs einen neuen Gegnertypen mitbringt. Ein Soldat zeigt in nur 8 Sekunden, warum dieser Planet noch gefährlicher und schwerer ist als Malevelon Creek.

Helldivers 2 zeigt im Trailer zu Machinery of Oppression wie die neuen Cyborgs den Kampf verändern
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Soldat von Über-Erde zeigt in 8 Sekunden, warum die Cyborgs eine größere Bedrohung in Helldivers 2 sind als die Roboter zum Release Fans glauben an eine böse Überraschung bei Helldivers 2, könnte alles gefährden Eine böse Fraktion hat Helldivers 2 gehackt und verbreitet mysteriöse Nachrichten, wir haben den Code geknackt Über 30.000 Spieler feiern Helldivers 2 für seine DLCs: „Die besten 40 Euro, die ich ausgegeben habe“ Eigentlich wollten viele Veteranen von Helldivers 2 die Neulinge von der Xbox im Dreck liegen sehen, doch genau das Gegenteil passiert Helldivers 2 bringt kommende Soldaten mit neuem Trailer in Stimmung, deutet legendären Helden an In Helldivers 2 reden alle über den neuen Panzer, aber der heimliche Star ist ein kleiner Hammer Spieler fragt nach dem schlimmsten Level im Gaming, reißt in einer riesigen Diskussion alte Wunden auf Helldivers 2 bringt im August noch mehr Spieler auf seine Server, weil Über-Erde jetzt eine weitere Plattform toleriert Die Entwickler von Helldivers 2 sind nach zwei Wochen aus dem Urlaub zurück und der Laden brennt, die tapferen Krieger von Über-Erde fordern Besserung Ein chronisch kranker Mann berichtet, wie Gaming ihm durch das schlimmste Jahr seines Lebens half CoD musste sich gerade für Ingame-Werbung entschuldigen, doch die loyalen Soldaten von Über-Erde wollen sogar freiwillig Anzeigen in Helldivers 2 schauen

Cyberstan ist alles, was ich mir von einem von Bots kontrollierten Planeten erhofft habe

Was zeigt der Spieler? In einem neuen Thread auf Reddit macht sich der User Fazun über die Soldaten lustig, die Malevelon Creek härter finden als Cyberstan. In dem Clip sieht man nicht nur unzählige Cyborgs auf einen Spieler einprügeln, Panzer und andere Fahrzeuge machen jede Flucht unmöglich.

In 8 Sekunden zeigt der User, wie man sich schnell in einer chancenlosen Situation in Cyberstan befinden kann. Über die Nutzer, die Creek schwerer finden, sagt er noch: Hört auf, das zu eurer Persönlichkeit zu machen, ihr verdammten Boomer!

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Link zum Reddit Inhalt

Der Thread hat aktuell (Stand: 15.02.2026, 11:45 Uhr) über 5.700 Upvotes und über 700 Kommentare. Viele andere Über-Soldaten pflichten ihm bei und haben Erklärungsansätze, warum viele Helldivers-Veteranen Malevelon Creek als so schwierig in Erinnerung behalten haben.

Strange-Feeling69420 (Quelle: Reddit) findet etwa, dass man das gar nicht vergleichen kann. Das Spiel war damals einfach anders und Waffen und Stratagems waren nicht so effektiv wie heute.

Einen ähnlichen Ansatz kommentiert auch PlayeWardForTeleport (Quelle: Reddit). Damals seien die Waffen schlechter gewesen, heutzutage gäbe es viel mehr Optionen, um sich für Missionen zu wappnen.

Freodrick (Quelle: Reddit) ist Creek-Veteran, fasst Cyberstan wie folgt zusammen: Cyberstan ist alles, was ich mir von einem von Bots kontrollierten Planeten erhofft habe: gut verteidigt, gut bewacht, stark und mit vielen Verstärkungen. Ja, es ist auch verdammt schwer, wenn man erst einmal bei 7-10 angelangt ist, und erinnert an Creek-Momente mit erbitterten Kämpfen.

Mehr zum Thema
Mehr zum Thema
Spieler aus Helldivers 2 versagen, weil sie einen Fehler seit Jahren wiederholen, Entwickler helfen mit simplem Profi-Tipp
von Cedric Holmeier

Heutzutage wäre Malevelon Creek ein ganz andere Planet

Was ist denn nun wirklich schwerer? Schwierigkeiten sind natürlich subjektive Empfindungen, aber man darf nicht vergessen, dass sich Helldivers 2 stetig weiterentwickelt. Neue Waffen und Stratagems erweitern regelmäßig die Optionen, die man als Soldat von Über-Erde hat. Während man vor knapp 2 Jahren nur einen Bruchteil davon hatte, kann man heute mit ganzen Builds variieren.

Viel wichtiger aber ist noch eine andere Evolution: Spieler werden stetig besser und sammeln mehr Erfahrung. Das Grundniveau ist einfach höher als vor 2 Jahren, als die Mehrheit noch aus Neulingen bestand. Heutzutage wissen Spieler mehr darüber, was sie zu tun haben und wie sie gut zusammenarbeiten.

Darauf müssen sich auch Entwickler einlassen, wenn sie neue Gegner und Herausforderungen schaffen. Das Spiel muss organisch schwieriger werden, damit es spannend bleibt.

Und man muss auch auf dem Papier mal auf Cyberstan schauen: Nicht nur gibt es viele Robotergegner, die Cyborgs mit ihren fliegenden Tritten und Roundhouse-Kicks sind in Kombination eine gefährliche Angelegenheit. Man muss nicht nur die nahen Gefahren im Auge behalten, sondern auch die Panzer und Fahrzeuge in der Ferne.

Man kann argumentieren, dass die Menschen-Eskort-Missionen frustrierender waren, aber Cyberstan als Ganzes ist 2 Jahre später wohl schwieriger als Malevelon Creek.

Mehr zum Thema
Mehr zum Thema
Helldivers-Film: Release, Vorlage, Regisseur – Alle Infos zur Verfilmung des Koop-Shooters
von Niko Hernes
Mehr zum Thema
Helldivers 2: Vox Engine zerstören – So findet ihr die Schwachstellen der Maschine
von Christos Tsogos

Doch wie seht ihr das? Ist Cyberstan eine schwierige Herausforderung, oder wacht ihr nachts noch schweißgebadet auf, wenn ihr von Malevelon Creek träumt? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Falls ihr Hilfe auf Cyberstand benötigt, hilft euch dieser Guide: Helldivers 2: Cyberstan Loadout – Die besten Waffen und Stratagems gegen die Roboterbedrohung

Quelle(n): Reddit
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Tapferer Soldat von Über-Erde erhält zum Geburtstag ein Geschenk aus Helldivers 2, 11.000 andere Fans feiern mit ihm - Titelbild zeigt Spielcharakter

Spieler aus Helldivers 2 versagen, weil sie einen Fehler seit Jahren wiederholen, Entwickler helfen mit simplem Profi-Tipp

Fans glauben an eine böse Überraschung bei Helldivers 2, könnte alles gefährden

Helldivers 2 300.000 Spieler zurück Spielcharakter Minigun Titelbild

300.000 Spieler kehren zu Helldivers 2 zurück, erklären, warum sie immer wieder kommen würden

Helldivers 2 lockt 170.000 Spieler mit neuem Update, lässt sie direkt von schwierigen Feinden erledigen

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx