Soldat von Über-Erde zeigt in 8 Sekunden, warum die Cyborgs eine größere Bedrohung in Helldivers 2 sind als die Roboter zum Release

Es gibt einen neuen Planeten, den die Soldaten von Über-Erde in Helldivers 2 verteidigen müssen. Für viele ist das eine der schwierigsten Herausforderungen aller Zeiten und weckt Erinnerungen an den Release und den Kampf gegen die Roboter. Doch Cyberstan ist gefährlicher, wie ein kurzer Clip zeigt.

Am 8. Februar 2024 erschien Helldivers 2, und die Soldaten von Über-Erde stürmten die Planeten der Feinde, um sie mit Demokratie zu befreien. Während die Käfer zwar harte Artgenossen hatten, war ihr Kampf noch machbar. Für eine deutlich höllischere Erfahrung sorgte damals der Planet Malevelon Creek.

Der Kampf gegen die Roboter war für viele Soldaten die Hölle. Hulks und Verwüster machten ihnen das Leben schwer.

Mit dem letzten Update erschien der Planet Cyberstan, der mit Cyborgs einen neuen Gegnertypen mitbringt. Ein Soldat zeigt in nur 8 Sekunden, warum dieser Planet noch gefährlicher und schwerer ist als Malevelon Creek.

Cyberstan ist alles, was ich mir von einem von Bots kontrollierten Planeten erhofft habe

Was zeigt der Spieler? In einem neuen Thread auf Reddit macht sich der User Fazun über die Soldaten lustig, die Malevelon Creek härter finden als Cyberstan. In dem Clip sieht man nicht nur unzählige Cyborgs auf einen Spieler einprügeln, Panzer und andere Fahrzeuge machen jede Flucht unmöglich.

In 8 Sekunden zeigt der User, wie man sich schnell in einer chancenlosen Situation in Cyberstan befinden kann. Über die Nutzer, die Creek schwerer finden, sagt er noch: Hört auf, das zu eurer Persönlichkeit zu machen, ihr verdammten Boomer!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Der Thread hat aktuell (Stand: 15.02.2026, 11:45 Uhr) über 5.700 Upvotes und über 700 Kommentare. Viele andere Über-Soldaten pflichten ihm bei und haben Erklärungsansätze, warum viele Helldivers-Veteranen Malevelon Creek als so schwierig in Erinnerung behalten haben.

Strange-Feeling69420 (Quelle: Reddit) findet etwa, dass man das gar nicht vergleichen kann. Das Spiel war damals einfach anders und Waffen und Stratagems waren nicht so effektiv wie heute.

Einen ähnlichen Ansatz kommentiert auch PlayeWardForTeleport (Quelle: Reddit). Damals seien die Waffen schlechter gewesen, heutzutage gäbe es viel mehr Optionen, um sich für Missionen zu wappnen.

Freodrick (Quelle: Reddit) ist Creek-Veteran, fasst Cyberstan wie folgt zusammen: Cyberstan ist alles, was ich mir von einem von Bots kontrollierten Planeten erhofft habe: gut verteidigt, gut bewacht, stark und mit vielen Verstärkungen. Ja, es ist auch verdammt schwer, wenn man erst einmal bei 7-10 angelangt ist, und erinnert an Creek-Momente mit erbitterten Kämpfen.

Heutzutage wäre Malevelon Creek ein ganz andere Planet

Was ist denn nun wirklich schwerer? Schwierigkeiten sind natürlich subjektive Empfindungen, aber man darf nicht vergessen, dass sich Helldivers 2 stetig weiterentwickelt. Neue Waffen und Stratagems erweitern regelmäßig die Optionen, die man als Soldat von Über-Erde hat. Während man vor knapp 2 Jahren nur einen Bruchteil davon hatte, kann man heute mit ganzen Builds variieren.

Viel wichtiger aber ist noch eine andere Evolution: Spieler werden stetig besser und sammeln mehr Erfahrung. Das Grundniveau ist einfach höher als vor 2 Jahren, als die Mehrheit noch aus Neulingen bestand. Heutzutage wissen Spieler mehr darüber, was sie zu tun haben und wie sie gut zusammenarbeiten.

Darauf müssen sich auch Entwickler einlassen, wenn sie neue Gegner und Herausforderungen schaffen. Das Spiel muss organisch schwieriger werden, damit es spannend bleibt.

Und man muss auch auf dem Papier mal auf Cyberstan schauen: Nicht nur gibt es viele Robotergegner, die Cyborgs mit ihren fliegenden Tritten und Roundhouse-Kicks sind in Kombination eine gefährliche Angelegenheit. Man muss nicht nur die nahen Gefahren im Auge behalten, sondern auch die Panzer und Fahrzeuge in der Ferne.

Man kann argumentieren, dass die Menschen-Eskort-Missionen frustrierender waren, aber Cyberstan als Ganzes ist 2 Jahre später wohl schwieriger als Malevelon Creek.

Doch wie seht ihr das? Ist Cyberstan eine schwierige Herausforderung, oder wacht ihr nachts noch schweißgebadet auf, wenn ihr von Malevelon Creek träumt? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Falls ihr Hilfe auf Cyberstand benötigt, hilft euch dieser Guide: Helldivers 2: Cyberstan Loadout – Die besten Waffen und Stratagems gegen die Roboterbedrohung