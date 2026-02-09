In Helldivers 2 stürmt ihr jetzt die Roboter-Hölle, doch dort schlummert ein neuer Feind, der die Über-Erde hasst

Helldivers 2 wirft euch jetzt auf einen neuen Planeten und erweckt einen vergessenen Feind von Über-Erde wieder zum Leben.

Was ist das für ein Update? In Helldivers 2 eskaliert der Kampf gegen die Roboter immer weiter. Nachdem Über-Erde seine tapferen Kämpfer letzte Woche mit Patch 6.0.1 mit einem Panzer und einem viel zu mächtigen Hammer ausgestattet hat, geht es morgen, am 10. Februar 2026, auf einen neuen Planeten: Cyberstan.

Die Helldiver sollen auf Cyberstan verhindern, dass die Roboter mit den gestohlenen Plänen des „Stern des Friedens“ eine mächtige Kriegswaffe bauen, die in der Lage ist, ganze Planeten zu zerstören.

Bereits jetzt habe Über-Erde jede Menge Fabriken auf dem Planeten entdeckt. In Trailern zum Update sieht der Planet bereits aus wie eine Roboter-Hölle:

Ein neuer Feind im galaktischen Krieg

Was ist das für eine Gefahr? In Helldivers 1 war Cyberstan als Heimatplanet der Cyborgs bekannt. Die Cyborgs sind ähnlich wie die Roboter eine feindliche Fraktion, die in einem erbitterten Krieg gegen Über-Erde kämpfte und jetzt einen tiefsitzenden Hass verspürt.

Im Gegensatz zu den Robotern handelt es sich bei den Cyborgs allerdings um ehemalige Menschen, die eine Rebellion gegen Über-Erde führten und von der kybernetischen Augmentierung ihres Körpers besessen waren.

In den Geschichtsbüchern der Über-Erde hieß es, die Cyborgs seien endgültig besiegt worden, aber das ist falsch: Die Cyborgs sind zurück. In dem neusten Video von Helldivers 2 sagt eine nicht mehr sonderlich menschlich klingende Stimme:

Ihr habt uns im Namen der Freiheit versklavt. Ihr habt versucht, uns im Namen der Freiheit auszulöschen. Aber wir haben standgehalten. Wir haben überlebt. Wir sind die Cyborg-Legion. Und jetzt sind wir frei.



You enslaved us in the name of freedom. You tried to eradicate us in the name of freedom. But we endured. We survived. We are the cyborg legion. And now we are free.

Die Cyborgs sind allerdings keine neue, vierte Gegner-Fraktion, sondern kämpfen gemeinsam mit den Robotern, wie GameStars Phil Elsner am eigenen Leib spüren musste. Es gibt jetzt also quasi 3,5 Fraktionen: die Käfer, die Illuminierten und das Bündnis aus Robotern und Cyborgs.

Hier könnt ihr das Video mit der kryptischen Comeback-Nachricht der Cyborgs sehen:

Was hat das mit den Robotern zutun? Die genaue Verbindung zwischen den Robotern und Cyborgs ist weiterhin unklar, doch bereits im Februar 2024 hatten Spieler die Theorie, dass die Cyborgs die Roboter erschaffen hätten.

Die Community vermutete damals, dass das auch der Grund sei, weshalb sich die Roboter gar nicht Richtung Über-Erde, sondern Richtung Cyberstan bewegten. Sie würden versuchen, ihre „Meister“ zu erreichen. Die ursprüngliche Story könnt ihr hier nachlesen: Spieler von Helldivers 2 glauben, sie haben das Ziel der Roboter herausgefunden – und es ist nicht die Über-Erde