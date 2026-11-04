Mutmaßlicher Polizeieinsatz bei HandOfBlood: Twitch-Streamer meldet sich mit vagem Statement 

Der Twitch-Streamer HandOfBlood musste ohne Erklärung seinen Stream abbrechen und ließ Fans verwirrt zurück. Jetzt gab er ein Statement.

Wieso musste HandOfBlood den Stream abbrechen? Am Abend des 3. Novembers 2026 musste der Twitch-Streamer HandOfBlood seinen Stream abbrechen. In dem Video des letzten Streams ist am Ende zu sehen, wie sich binnen einer Minute die Stimmung änderte.

Eine Mitarbeiterin betritt den Raum und bittet den Streamer, sich zu muten, während ihm die Situation erklärt wird. HandOfBlood ist die Verwirrung deutlich anzusehen. Wer genauer hinschaut, kann aber auch erkennen, dass im Hintergrund bei der kurz geöffneten Tür mehrere Menschen in dunkler Kleidung und mit weißen Schriftzügen auf dem Rücken zu sehen sind, bei denen es sich durchaus um Polizisten handeln könnte.

Der Streamer beendet den Stream mit: „Ich muss den Stream ausmachen, Leute. Ich meld mich? I guess? Ich mach den Stream aus. Alles weitere dann – keine Ahnung. Morgen oder so. Bis denn.“

Hier könnt ihr die Situation als Clip auf Twitch sehen.

Video starten HandOfBlood: Das Wichtigste zum YouTuber und Twitch-Streamer in unter einer Minute Autoplay

Statement soll Sorgen nehmen

Was ist noch dazu bekannt? Auf TikTok wurde ein Video von dem Nutzer marvinberlin_26 veröffentlicht, das mutmaßlich die Einsatzwagen vor dem Gebäude zeigt, aus dem HandOfBlood streamt.

In einem darauffolgenden Post sieht man, wie jemand aus dem Gebäude geführt wird. Die Person trägt andere Kleidung als der Streamer und besitzt eine andere Frisur. Es könnte sich um einen Mitarbeiter handeln, ist jedoch nicht gewiss.

Ob es sich tatsächlich um das Gebäude handelt, aus dem HandOfBlood streamt, lässt sich nicht beweisen, ebenso wenig, wie wahrhaftig der Polizeieinsatz ist.

Was sagt HandOfBlood dazu? Der Streamer hat in seiner Story auf Instagram bereits ein Statement an besorgte Fans verfasst:

Statement in der Instagram-Story von HandOfBlood

In dem Statement beteuert er, dass Fans sich keine Sorgen wegen des Steamabbruchs machen müssten. Er wolle sich die Tage melden und aufklären, was passiert ist, aber derzeit würde es nicht anders geben. Es könne außerdem sein, dass er heute, am 4. November, weiterhin offline bleiben muss.

So wird das diskutiert: In den sozialen Medien wird aktuell debattiert, ob der Polizeieinsatz durch einen falschen Notruf, sogenanntes Swatting, ausgelöst wurde, oder ob es sich lediglich um eine Art Werbeaktion handelt (via X). So zweifeln einige Nutzer die Echtheit der Einsatzfahrzeuge an oder weisen auf Unstimmigkeiten hin. Andere weisen hingegen darauf hin, dass die mutmaßlichen Beamten Kisten mit angeblichen Beweisen gesichert hätten. Das würde wiederum gegen ein Swatting sprechen.

Aktuell gibt es allerdings keine offiziellen Hintergründe zu der Situation.

Das sagt Twitch-Expertin Lydia dazu: Wir haben auf MeinMMO in den letzten Jahren immer wieder über Polizeieinsätze bei Streamern berichtet. Swatting, also falsche Notrufe, die große Einsätze von Polizei oder Feuerwehr auslösen, sind ein gut dokumentiertes Problem auf Twitch.

Dabei handelt es sich nicht um einen harmlosen Scherz. Zum einen werden dabei Einsatzkräfte beansprucht, die bei möglichen realen Problemen benötig werden. Zum anderen entstehen extreme Belastungen für die Betroffenen: IcePoseidon war einer der Pioniere der IRL-Streams, bei denen er Zuschauer genau wissen ließ, wo er sich aufhielt. Der Streamer wurde zwischenzeitlich laut eigener Aussage täglich geswatted und litt infolge dessen unter Todesängsten.

Die Twitch-Streamerin QTCinderella berichtete 2024 von den traumatischen Folgen wiederholten Swattings.

2017 wurde ein Mann in den USA bei einem Swatting-Einsatz erschossen.

Das Problem ist jedoch nicht auf die USA beschränkt. Bei MontanaBlack kam es zu so vielen Vorfällen, dass der Streamer zwischenzeitlich überhaupt nicht mehr zuhause streamen wollte.

HandofBlood ist für aufwändige PR-Aktionen bekannt, weswegen die initialen Mutmaßungen in den sozialen Medien nicht verwunderlich sind. Sollte es sich also tatsächlich um eine Inszenierung eines Polizeieinsatzes handeln, wäre dies äußerst kritisch zu sehen, insbesondere da der Streamer eine große Reichweite hat. Eine für viele reale Bedrohung für Unterhaltung und Werbezwecke zu instrumentalisieren, könnte dazu beitragen, die Problematik zu verharmlosen und zu normalisieren.

Wir halten euch auf dem Laufenden und berichten hier auf MeinMMO, sobald wir mehr zu den Ereignissen wissen.

Ob das HandOfBloods Start in WoW: Forever beeinflussen wird, ist nicht gewiss. Wie sein bisheriger Zeitplan für den Release lautete und welche anderen Twitch-Streamer der Sauercrowd dabei sind, erfahrt ihr hier: Von Sauercrowd zu WoW: Forever: Diese Twitch-Streamer sind dabei