Die Community eines beliebten Horror-Spiels tobt, weil der falsche Twitch-Streamer beschenkt wird

TheBurntPeanut wurde vor allem mit ARC Raiders bekannt auf Twitch. Als er sich an Dead by Daylight versuchte, trat er eine Welle der Empörung los.

Was ist da gerade los? Der Twitch-Streamer TheBurntPeanut, der mit ARC Raiders Ende letzten Jahres die Twitch-Charts gestürmt hat, versuchte sich am Wochenende an einem neuen Spiel: Gemeinsam mit einigen befreundeten Streamern wagte er sich an Dead by Daylight.

Die Truppe war offensichtlich ziemlich ahnungslos und versuchte, sich erstmal mit dem Spiel vertraut zu machen. Auf den Stream wurde jedoch auch ein Mitglied des Community-Teams von Dead by Daylight aufmerksam und überraschte TheBurntPeanut kurzerhand mit sämtlichen DLC-Charakteren sowie Ingame-Währung in seinem Postfach.

Dead by Daylight ist bekannt für Kooperationen.

Video starten Vecna aus Stranger Things in Dead by Daylight – Der fiese Killer von der anderen Seite Autoplay

Spieler erheben Vorwürfe gegen TheBurntPeanut

Was war das Problem? Teile der Community von Dead by Daylight kritisierten die Zusammenarbeit mit TheBurntPeanut. Das Spiel habe sich eine diverse Spielerschaft mit vielen Mitgliedern der LGBTQ+-Community aufgebaut, nun unterstütze man einen Streamer, der nicht die gleichen Werte vertrete.

In einem Clip scheint TheBurntPeanut einen Begriff zu verwenden, der extrem abwertend gegenüber homosexuellen Menschen ist, will sich dann aber noch korrigieren (via X).

Besonders ärgert es einige Spieler, dass TheBurntPeanut trotz dieser Verfehlungen Inhalte geschenkt bekommt, während andere, kleinere Content Creator ihre Karrieren dem Spiel gewidmet hätten, ohne eine ähnliche Sonderbehandlung zu erhalten.

Wie ging das weiter? TheBurntPeanu bekam den aufkommenden Unmut mit und bot den Entwicklern an, die DLCs wieder von seinem Account zu entfernen. Daraufhin verkündete jedoch der offizielle Twitch-Account zu Dead by Daylight im Chat des Streamers: “WE CAN TAKE THE HEAT! THEY ARE YOURS TO KEEP”, übersetzt etwa: “Wir können den Druck aushalten! Du kannst sie behalten.”

Diese Äußerung erzürnte die Spieler jedoch nur umso mehr. Zwischenzeitlich soll es sogar zu Drohungen gegen die verantwortliche Community-Managerin gekommen sein. Unterdessen begannen andere Nutzer auf X, die Posts der verärgerten Spieler ihrerseits mit negativen Kommentaren zu übersähen. Dabei fallen abwertende Begriffe für Menschen mit Behinderungen oder unterschiedlichen Sexualitäten.

Die Entwickler erklärten schließlich in einem Statement auf X: Es sei zwar nicht ungewöhnlich, Creatorn, die Dead by Daylight entdecken, einen Vorgeschmack auf die verfügbaren Inhalte zu geben. In diesem Fall seien jedoch nicht die erforderlichen Zustimmungen eingeholt worden. Man hätte auch auf die Bedenken der Community eingehen müssen, statt sie einfach abzutun. Nun schaue man sich die internen Prozesse genau an. Dennoch seien Drohungen gegenüber den Mitarbeitenden niemals akzeptabel.

Unterdessen haben beide Lager begonnen, Dead by Daylight auf Steam mit negativen Reviews zu bombardieren. Ein Nutzer mit über 1.000 Stunden schreibt: “Ich werde kein Spiel unterstützen, das ganz offen bigotte Personen in seine Community einlädt und sich weigert, Verantwortung zu übernehmen, wenn das Verhalten kritisiert wird.”

Ein Spieler mit etwas über 28 Stunden schreibt hingegen: “Es ist wirklich traurig, zuzusehen, wie die Devs die Hosen fallen lassen für eine laute Minderheit (die das Spiel nicht mal spielen), nur weil sie mit TheBurntPeanut zusammengearbeitet haben.” Einen Daumen nach unten haben beide gegeben.

Und TheBurntPeanut? Der amüsierte sich über die ganze Aufregung. In einem Stream erklärte er: Früher, am Anfang seiner Karriere, habe er sich große Gedanken um diese “Internet-Sachen” gemacht, seine Freundin könne das bezeugen. Heute sei das für ihn wie eine neue Folge Game of Thrones. Er könne es gar nicht erwarten, sich vor dem Einschlafen 30 Minuten lang alles anzuschauen. Dead by Daylight hat er nach seinem initialen 4-stündigen Stream nicht mehr gespielt.

In ARC Raiders tobte ein riesiger Krieg, den Hunderttausende auf Twitch verfolgten – und das alles wegen einer Erdnuss