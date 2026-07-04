Deutschland ist bei der WM gescheitert, jetzt muss es Präsident Knabe richten

Nach dem WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft wendet sich Präsident Knabe (Ähnlichkeit mit dem Twitch-Streamer HandOfBlood rein zufällig) mit einer wichtigen Botschaft an die Nation: Trinkt mehr Werbepausen.

Wer ist denn Präsident Knabe? Präsident Knabe ist der etwas schmierig wirkende Vereinspräsident der Eintracht Spandau, eine Rolle des Twitch-Streamers HandOfBlood – und vielleicht die letzte Hoffnung des deutschen Fußballs. Oder so ähnlich.

Nach dem enttäuschenden WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft gegen Paraguay meldete sich Präsident Knabe via Instagram mit einer „Ansprache an die Nation“. Das Volk sehne sich nach Führung, nach einem Staatsmann, der Tacheles spreche, heißt es in dem Post.

Präsident Knabe kündigte an, die Partie Schweiz gegen Algerien zu unterbrechen, um seine Botschaft rüberzubringen. Am 3. Juli, um 06:28 Uhr morgens deutscher Zeit, sollte es dann so weit sein.

Nicht nur mit Fußball, auch mit League of Legends kennt sich dieser Präsident Knabe ganz gut aus:

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Grüße gehen raus

Was war nun die große Ansprache? Das war letztlich ein etwa 15-sekündiger Einspieler, der während der zweiten Trinkpause des Spiels eingeblendet wurde. Darin machte sich Präsident Knabe über eben jene lustig: „Liebe Grüße an die FIFA“ hieß es da, die WM werde jedes Jahr besser. Insbesondere diese „Werbepaus- äh Trinkpausen“ seien super für die Wirtschaft. Ach nein, den Sport. Er schafft es noch kurz, eine Getränkedose in die Kamera zu halten, dann ist die Sendezeit auch schon abgelaufen.

Bei der Getränkedose handelt es sich natürlich um Knabe Mix, ein Produkt der Getränkemarke von HandOfBlood, das mit diesem Spot beworben werden sollte. Aber es war eben nicht nur Werbung.

In einer Pressemitteilung erklärte das Management von HandOfBlood, dass er diese wie auch schon die letzte FIFA-WM boykottiere. Und das, obwohl er ein eingefleischter Fußball-Fan sei. Immerhin gehört zur Eintracht Spandau seit 2024 auch eine Hallenfußballmannschaft, die zunächst in der Baller League, später in der Icon League spielte. Doch mittlerweile sei er einfach zu enttäuscht, dass für den Turnierbetrieb Menschenrechte und demokratische Grundprinzipien zunehmend an Bedeutung verlören.

Gegenüber dem Spiegel erklärte HandOfBlood, er habe noch kein einziges WM-Spiel dieses Jahr geschaut, auch nicht die der deutschen Nationalmannschaft.

Hier könnt ihr euch den Spot samt Reaktion von HandOfBlood anschauen:

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In dem Clip erklärt der Streamer auch ein Stückweit, wie es zu der Aktion kam. Die schien – wie so oft – aus einer spontanen Idee entstanden zu sein: Wenn während der Trinkpausen schon zufällig Werbung läuft, könnte man da ja auch mal selbst eine schalten. Dabei war es aber offenbar von vornherein wichtig, auch Kritik zu üben.

Mit seiner Aktion schießt HandOfBlood also gegen die vermeintlich von Profit getriebenen Trinkpausen und schafft es dennoch nebenbei, sein Getränk zu bewerben. Auch wenn das nur etwa „0,8 Sekunden“ zu sehen ist.

Und das alles mit einem Video, das in ungefähr 10 Minuten auf der Rückbank eines alten Opel Astra am Handy abgedreht wurde. Was an Produktionskosten gespart wurde, wurde jedoch für den Sendeplatz selbst bezahlt. Auf Twitch musste der Streamer schließlich selbst ein bisschen darüber lachen, dass ihn der „Scheiß“ einen fünfstelligen Betrag gekostet habe. Klingt nach sinnvoll angelegtem Geld.

Jetzt seid ihr gefragt: Ist Präsident Knabe die letzte Hoffnung für den deutschen Fußball? Und überhaupt … ist da nicht gerade eine Stelle als Bundestrainer frei geworden?

Seine Produkte gekonnt in Szene zu setzen, hat HandOfBlood ohnehin drauf. Etwa, wenn er mitten in den Stream der FYNG-Show von GameStar, GamePro und MeinMMO platzt, um plötzlich über seine Indie-Spiele zu sprechen. HandOfBlood legt sich mit Maurice Weber an, zeigt danach 3 Indie-Games, die ihr im Auge behalten solltet