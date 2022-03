Lost Ark: Klassenguide zum Berserker, der Klasse mit dem größten Schwert

Was haltet ihr vom Berserker? Habt ihr ihn bereits ausprobiert, oder hat euch sein riesiges Zweihandschwert bisher abgeschreckt? Falls ihr ihn spielt, erzählt uns gern in den Kommentaren, für welche Klassengravur ihr euch entschieden habt!

Was macht die Gravur? Bei der zweiten Variante des Berserkers wählt ihr Verwüstung als Klassengravur. Ihr habt eine permanent volle Zorn-Anzeige und könnt jederzeit in den Berserkermodus wechseln. Einen Cooldown gibt es nicht.

Welche Sammelkarten sind wichtig? In Lost Ark bekommt ihr häufig Sammelkarten, die ihr in das Kartendeck eures Charakters integrieren könnt. Bestimmte Karten ergeben in Kombination hilfreiche Boni, je mehr Karten, desto desto nützlicher werden sie. Ein Deck besteht aus mindestens 2 und maximal 6 Karten.

Bekämpft ihr gerade einen Boss, dient Kettenschwert als eure Counter-Attacke. Wie genau ihr Attacken von Bossen countern könnt, erfahrt ihr in diesem Guide: So könnt ihr Attacken von Bossen countern .

In diesem Modus richtet ihr mehr Schaden an und habt Zugang zur Fähigkeit Blutrausch, einer starken AoE-Attacke. Außerdem erhöhen sich im Berserkermodus Angriffs- und Bewegungsgeschwindigkeit.

Er ist eine reine DPS-Klasse und hält im Vergleich zu den anderen Unterklassen des Kriegers am Wenigsten aus. Dafür richtet der Berserker den meisten Schaden an.

Ein großes Schwert und Schaden ohne Ende. Wer den klassischen Krieger spielen will, wählt in Lost Ark den Berserker. MeinMMO Autorin Anny Bader hat ihn sich genauer angesehen und erklärt euch, worauf es ankommt.

Insert

You are going to send email to