Ich hab 13 Jahre auf GTA 6 gewartet, jetzt werde ich wegen 30 FPS keine Welle machen

GTA 6 wird beim Launch voraussichtlich nur mit 30 FPS laufen. Für einige Gamer ein Grund für Ärger, aber für MeinMMO-Redakteurin Caro sind die fehlenden Frames pro Sekunde so wichtig wie Straßenverkehrsordnungen in Grand Theft Auto.

Einen Tag, nachdem Rockstar die Netflix-Premiere ihres tieferen Einblicks hingelegt hat und ich immer noch das High dieses Anblicks verarbeiten musste, sorgte eine Nachricht bei einem bemerklichen Teil der Community für Schnappatmungen: GTA 6 soll laut ersten Preview-Berichten auf der PS5 und Xbox mit 30 Bildern pro Sekunde laufen.

„Mit nur 30 FPS?! Die Schweine!“ war in dem Fall nicht meine Reaktion. Ich nickte und schaute den Einblick zum dritten Mal.

Als jemand, der sich nicht großartig um FPS oder eine High-End-4K-Auflösung schert, solange es sich um ein flüssiges Spielerlebnis handelt, war mir diese Neuigkeit zugegebenermaßen recht egal. Ich war auch überrascht, als ich gesehen habe, für wie viel Diskussion dieser Fakt sorgte.

Spieler hoffen, dass Rockstar sich doch noch bis zum Launch zusammenreißt, um die 60 FPS möglich zu machen. Sie entscheiden sich gegen den Erwerb des Spiels auf der Konsole, um auf dem PC mehr Leistung zu nutzen. Manche sprechen ausdrücklich von Boykott.

Ich als wahrhaftige Tech-Banause und Vibe-Gamerin dachte mir eher: FPS sind nicht das, wodurch ich mich in ein Spiel verliebe.

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Storytelling, Welt und Immersion > möglichst viele Bildchen pro Sekunde

Was ich direkt klarstellen will: Ich will niemandem ein GTA 6 schönreden, das sie aufgrund eigener Meinung nicht (mehr) spielen wollen, weil ihnen durch mangelnde FPS oder sonst welchen Grund der Spielspaß genommen wird. Jeder spielt Games aus einem anderen Grund und erfreut sich über unterschiedliche Dinge.

Nun, da wir das aus dem Weg geräumt haben: Für mich sind 60 FPS bei GTA 6 einfach so unwichtig. Bei der Ankündigung, den ersten Trailern und auch jetzt seit dem Start des Themas habe ich wirklich wenige Sekunden mit dem Gedanken verbracht, wie ich das meiste aus der Performance von GTA 6 herausholen könnte.

Genau deswegen bin ich auch (zumindest bis jetzt) reine PS5-Spielerin geblieben. Solange ein Spiel läuft und ich ohne zu große, spielbrechende Probleme erleben kann, was die Entwickler mir für eine Welt und Story aufgetischt haben, kann ich mich auch dafür begeistern.

Ich will Leonida erleben, die Charaktere, die Plottwists, Tauchgänge im Meer, lange Autofahrten mit lautem Radio, Everglades-Touren und den obligatorischen Stripclub-Besuch. Und wenn GTA 6 so aussieht und laufen wird wie in dem bisher gezeigten Material, wird die Framerate meine Vorfreude nicht hemmen.

Ich kann einen gewissen Unmut trotzdem verstehen

Auch wenn mir die 30 FPS GTA 6 nicht versauen können und ich mich weiterhin sehr auf den Release freue, kann ich verstehen, dass Leute angefressen sind. GTA 6 befand sich solange in der Entwicklung und es handelt sich nicht um ein kleines Zwischenprojekt, sondern um einen Batzen, der von Fans oftmals als „Spiel des Jahrzehnts“ angepriesen wird.

Einige PC-Spieler sehen 60 Bilder pro Sekunde anscheinend schon als Untergrenze an, besonders Shooter-Fans sind wohl teilweise an diese Framerate gewöhnt. 13 Jahre Entwicklung für ein Game, das bereits vor Release mit einer Art Legenden-Status behandelt wird, lassen erwarten, dass 60 FPS drin sein sollten.

Was jedoch nicht vergessen werden darf: Laut den Aussagen der Entwickler, in dem Fall Co-Studiochef Rob Nelson (via YouTuber Davy Jones), seien die 60 FPS zum Launch von GTA 6 recht unwahrscheinlich zu machen. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Optimierung da stoppen wird.

Auch GTA 5 erhielt nachträglich eine 60-FPS-Optimierung, die das Spiel noch flüssiger machte. Es kann also durchaus sein, dass GTA 6 in 60 FPS vielleicht nicht sofort existiert, aber dennoch ein zukünftiges Ziel ist.

Wie steht ihr zu der FPS-Diskussion? Ärgert ihr euch auch, dass GTA 6 erstmal nur mit 30 FPS laufen wird? Ist es für euch sogar der Grund, wieso ihr auf das Spiel verzichtet? Oder ist es euch auch recht egal? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Als jemand, der sich besonders auf die Story und die Protagonisten des Spiels freut, bin ich überrascht, wie viele Hinweise Rockstar bereits zu der Geschichte des Spiels verrät. In diesem Artikel auf MeinMMO könnt ihr mehr dazu erfahren: Rockstar versteckt die Story von GTA 6 direkt vor eurer Nase: Das haben die Trailer und der Netflix-Reveal verraten