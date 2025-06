Rockstar hat seit über 15 Jahren versucht, GTA Online zum Laufen zu bringen

10 Tipps, mit denen sich auch PvE-Spieler in die Tiefe Wüste in Dune: Awakening trauen können

GTA Online hat Rockstar viel Umsatz beschert und die Entwicklung von GTA 6 über all den Jahren mitfinanziert. Es ist also nur logisch, dass die Entwickler einen neuen, besseren und vor allem modernen Nachfolger des Hits erschaffen. Mehr zu GTA6 findet ihr zudem hier: GTA 6: Release, Trailer und Map – Die wichtigsten Infos zum Action-Spiel

Die Charaktere in GTA 6 werden richtig schwitzen – 11 Patente, mit denen Rockstar der Konkurrenz voraus sein will

10 Tipps, mit denen sich auch PvE-Spieler in die Tiefe Wüste in Dune: Awakening trauen können

Was ist so besonders an GTA Online? Nachdem GTA 5 seine Story fertig erzählt hatte, brachte Rockstar einen neuen Modus ins Spiel: GTA Online. Dieser Modus lässt seinen Fans einen Protagonisten erstellen, mit dem sie dann ein gesetzloses Leben in Los Santos führen können. Neben Raubüberfällen, Drogenhandeln oder Minispielen, können Spieler dort auch einfach das Leben von Los Santos genießen und mit ihren Freunden gemeinsam zocken.

Mit GTA Online konnte Rockstar seine Fans über ein Jahrzehnt mit neuen Inhalten beliefern und sie bei Laune halten, während das Studio an GTA 6 arbeitete. Doch wusstet ihr, dass der Modus über 20 Jahre an Entwicklung gekostet hatte?

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to