GTA Online schenkt euch gerade einen Sportwagen – Aber beeilt euch

Falls euch noch das nötige Kleingeld für diese Gegenstände fehlt, zeigen wir euch in diesem Guide 13 Wege, um 2021 schnell Geld in GTA Online zu verdienen .

Wer hingegen auf der Suche nach einem richtig schnellen Auto ist, der wird in unserer Liste der schnellsten Autos in GTA Online fündig . Eine solche Liste haben wir außerdem für die schnellsten Motorräder angefertigt.

So bekommt ihr den Lampadati Tropos Rallye: Das kostenlose Auto kann von jedem Spieler beansprucht werden, der in der Event-Zeit einloggt. Das folgende müsst ihr tun:

Das ist gerade los in dem Spiel: In GTA Online läuft gerade eine neue Event-Woche. Diese bringt euch kostenlos den Sportwagen Tropos Rallye von der Firma Lampadati. Der kostet normalerweise 816.000 GTA Dollar.

In GTA Online wechselt an jedem Donnerstag die Event-Woche. In den kommenden 7 Tagen könnt ihr euch darüber kostenlos ein Auto sichern und ein weiteres über das Glücksrad verdienen.

