GTA Online: Schnappt euch jetzt 222.000 $ in 5 Minuten

In GTA Online habt ihr gerade die Chance, euch 222.000 GTA-Dollar in nur knapp 5 Minuten zu verdienen. Die Anforderungen dafür sind nicht mal schwer. Also holt euch das Geld!

Wie gibt es das Geld? Für die 222.000 GTA-Dollar gewinnt ihr zwei einfache Zeitrennen und sammelt danach noch ein Teil der neuen Schatzsuche ein. Damit erhaltet ihr zweimal 101.000 $ und einmal 20.000 $. Für einen Aufwand von nur etwa 5 Minuten sollte jeder das Geld mitnehmen.

In dieser Übersicht zeigen wir euch, wie und wo ihr die Kohle verdient.

Zwei Zeitrennen warten auf euch

Das erste Zeitrennen: Mit eurem “normalen” Auto begebt ihr euch zum Zeitrennen Tongva Valley. Das findet ihr an der großen Hauptstraße im Westen, die in die Wüste führt.

Nutzt dafür eins der schnellsten Autos aus GTA Online. Doch bedenkt, dass ihr Autos mit Turbo-Boost nicht einsetzen könnt. Früher konnte man das Rennen noch mit dem Vigilante fahren, doch der Spaß ist leider zuende.

Mit dem Pariah könnt ihr das Rennen ebenfalls locker gewinnen. Beendet die Strecke in weniger als 58,8 Sekunden und die 101.000 GTA-Dollar gehören euch. Unser Guide für das Zeitrennen in Tongva Valley.

Das zweite Zeitrennen: Die Kanäle von Vespucci sind ein Zeitrennen für eure RC-Autos. Also die ferngesteuerten Wagen, mit denen ihr über die Straßen flitzen könnt.

Die Strecke ist recht einfach und sollte auch mit dem ein oder anderen Unfall noch zeitig erledigt werden können. Kommt ihr pünktlich ins Ziel, erwarten euch erneut 101.000 GTA-Dollar.

Hier findet ihr die Zeitrennen auf der Map von GTA Online

20.000 $ für Schatzsuche

Wie gibt es das Geld? Am Donnerstag startete eine neue Schatzsuche in GTA Online. Dabei könnt ihr täglich ein Schiffswrack finden und dort eine Kiste looten. Pro gelooteter Kiste erhaltet ihr 20.000 GTA-Dollar.

Holt ihr euch also zu den Zeitrennen auch noch so eine Kiste, dann landet ihr bei einem Gewinn von 222.000 GTA-Dollar. Mit unserem Guide zur Schiffswrack-Schatzsuche in GTA Online findet ihr die Kiste ganz leicht und braucht nur wenige Augenblicke dafür.

Wenn ihr dann schon im Spiel seid, dann schaut doch auch noch beim Casino vorbei. Dort habt ihr jeden Tag die Chance, ein kostenloses Auto zu gewinnen.

Spieler haben sich mit der Mechanik schon auseinandergesetzt und einen Weg gefunden, wie man fast immer das Podiumsfahrzeug im Casino von GTA Online gewinnt. Schaut euch die Taktik an und versucht euer Glück!