In dieser Woche gibt es wieder einige interessante Boni in GTA Online abzugreifen. Mit dem Entity XXR gibt es dieses Mal ein besonders schnelles Podiums-Auto im Casino zu holen.

Was ist das für ein Auto? Der Överflöd Entity XXR ist ein schneller Sportwagen und in dieser Woche auf dem Podium im Casino zu finden. Ihr habt somit die Gelegenheit, dieses Auto kostenlos zu gewinnen.

Ihr müsst dafür lediglich am Glücksrad drehen und darauf hoffen, dass ihr den Hauptgewinn absahnt. Ihr könnt allerdings nur ein Mal am Tag drehen.

Wir zeigen euch, was das Auto drauf hat und was es in dieser Event-Woche sonst noch an Boni und Rabatten gibt.

Eines der schnellsten Autos – Entity XXR

Was kann das Auto? In unserer Liste der Autos mit der höchsten Spitzengeschwindigkeit von GTA Online schafft es der Överflöd Entity XXR auf Platz 12.

Mit rund 206 km/h verpasst der Sportflitzer nur haarscharf die Top 10.

Der Wagen ist ein Zweisitzer

Normalerweise liegt der Preis bei 2.305.000 GTA$

Wenn ihr wissen wollt, welche Autos sonst noch zu den schnellsten in GTA Online gehören, schaut euch doch unsere Liste an: Das sind die schnellsten Autos in GTA Online – Stand 2021

Gibt es einen Weg, das Podiums-Auto garantiert zu bekommen? Wie bereits oben erwähnt, müsst ihr am Glücksrad das richtige Quäntchen Glück dabei haben. Spieler wollen in GTA Online allerdings eine Taktik gefunden haben, mit der man immer das Podium-Auto im Casino gewinnt.

Die Eventwoche vom 3. Juni

Das sind die Boni dieser Woche: Neben dem Podiums-Auto gibt es wie immer auch einige andere Boni und Rabatte. Hier einige der wichtigsten Beispiele:

CEO-Missionen geben doppelte GTA$ und RP

Dreifache RP und GTA$ für Landrennen

Special Cargo bringt die doppelte Menge an RP und GTA$

Alle Rabatte und Boni findet ihr ansonsten in der Übersicht, im Subreddit zu GTA Online unter diesem Link: reddit.com

Was gibt es sonst noch Neues? In der letzten Woche wurde das Stunt-Update veröffentlicht, das 8 neue Stunt-Rennen zu GTA Online hinzugefügt hat. Es war erste von mehreren Updates, die diesen Sommer veröffentlicht werden.

Ein großes Update für Tuning-Fans wurde ebenfalls angekündigt, das zahlreiche Fahrzeugverbesserungen für die Performance und Optik eurer Karren bringen soll. Das Update soll eine Art Tuning-Szene in GTA Online implementieren.

Wir haben für euch eine Übersicht zu den bekannten Infos aus dem Tuning-Update.