Spieler schließt GTA 5 in nur 9 Stunden ab, ohne von Gegnern getroffen zu werden

Das brutale GTA 5 wurde jetzt zum allerersten Mal abgeschlossen, ohne, dass der Spieler Schaden bekommt. Eine beachtliche Leistung, die jetzt 8 Jahre nach dem Release gezeigt wird.

Um was geht es? Auf YouTube präsentiert Spieler UnNameD seinen “Run” von GTA 5 (Grand Theft Auto V). Er spielte die Story in nur 9 Stunden durch. Doch das ist noch nicht das Besondere. In diesen 9 Stunden wurde er nicht einmal von einem Gegner getroffen oder erlitt anderweitig Schaden.

Eine bemerkenswerte Leistung, die jetzt auf YouTube zu sehen ist.

Keine Rüstung und nur 1 Lebenspunkt – So lief der Run

Das macht es so schwer: Die Story von GTA 5 steckt voller Ganoven, die euch am liebsten sofort kaltmachen wollen. Gründe dafür gibt es etliche. Allein der Geruch von Trevor dürfte in den “Köpfen” mancher NPCs schon die Lust wecken, zumindest eine Backpfeife zu verteilen.

Dann gibt es da noch die Schießereien, die Hauptbestandteil einiger Missionen sind. Generell ist man in Los Santos gerne bewaffnet oder diskutiert mit den Fäusten. Klar also, dass das Durchspielen der Story, ohne nur ein einziges Mal Schaden zu erleiden, äußerst schwierig ist.

Selbst, wenn man vor den Schüssen sicher ist, muss man sich auch sehr aufs Fahren konzentrieren. Selbst kleinere Unfälle können Spielern Schaden zufügen und damit einen Run dieser Art kaputtmachen.

Das Besondere am Run: Der YouTuber UnNameD erklärt, dass es ihn 48 Versuche kostete, bis er den “OHKO”-Run erfolgreich absolvierte. OHKO steht für “One Hit Knock Out”. Dazu nutzte der Spieler eine Mod, die die Lebenspunkte künstlich auf “1” setze. Das bedeutet, sobald er nur ein Fitzelchen Schaden aus irgendeiner Quelle bekommt, wäre er tot.

Außerdem verzichtete er auf Trevors Spezialfähigkeit. Setzt man diese ein, kann man eine gewisse Menge Schaden kassieren, ohne zu sterben. Um den Run noch schwerer zu gestalten, verzichtete der Spieler außerdem auf Panzerung.

Wie Gamespot berichtet, versuchen sich ein paar Spieler an diesem GTA-5-Run ohne Treffer, doch UnNameD ist der erste, der den Beweis für den Abschluss hochlud (via Gamespot.com).

Ein anderer Spieler, DarkViperAU (via YouTube.com), ist stark daran beteiligt. Denn er entwickelte bereits einige Taktiken für einen OHKO-Run in GTA 5 und versucht schon lange Zeit, den Run zu schaffen.

Wo kann man das gucken? Wer will, kann sich den kompletten 9-Stunden-Run auf dem YouTube-Kanal von UnNameD reinziehen. Aufgeteilt ist das Ganze in drei Parts, die jeweils etwa 3 Stunden lang sind. Den ersten Part binden wir euch hier ein.

Hier gehts zu Part 2 (via YouTube.com) und hier findet ihr den dritten Part (via YouTube.com)

Gegen Ende von Teil 2 wird es spannend, als UnNameD in der Rolle von Trevor gegen Sniper, Helikopter und Boote gleichzeitig antritt. Für alle, die von der Story von GTA 5 begeistert sind, ist das ein interessanter Run. Mit welchen besonderen Taktiken Speedrunner an solche Aufgaben gehen und Missionen komplett anders spielen, stößt in den Kommentaren auf YouTube auf viel Begeisterung.

Wie findet ihr solche Runs zu besonders erschwerten Bedingungen? Ist das etwas, das ihr euch anguckt, um zu sehen, wie “anders” die Speedrunner spielen oder skippt ihr nur kurz durchs Video, um Schlüsselmomente zu sehen?

Schreibt uns eure Meinung zu Speedruns dieser Art doch hier in die Kommentare von MeinMMO und tauscht euch mit unserer großen Community zu diesem Thema aus.