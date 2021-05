GTA Online bringt heute das neue Stunt-Update – Was steckt drin?

In GTA Online startet heute der Download für ein neues Update. Das dreht sich um neue Stunt-Rennen und macht den Anfang für den großen Update-Sommer. Erfahrt hier, was das Update heute bringt und wie es in GTA Online weitergeht.

Was passiert in GTA Online? In den nächsten Wochen soll es einige Updates für die Online-Welt von Grand Theft Auto V geben. Den Anfang macht heute, am 27. Mai, das Stunt-Update.

Es kommen 8 neue Stunt-Rennen ins Spiel

Die Rennen laufen mit verschiedenen Fahrzeugklassen

Sie sollen “zahlreiche nervenaufreibende Situationen” bieten

Download, Startzeit und Größe des Stunt-Updates

Wann geht’s los? Eine konkrete Startzeit steht noch nicht fest. Als Rockstar Games das riesige Cayo-Perico-Update veröffentlichte, fing der Rollout gegen 11:00 Uhr an. Erfahrungsgemäß erhalten Konsolen-Spieler zuerst den Download zum Update, später folgen dann Nutzer auf Steam und mit dem Rockstar Games Launcher. Die Verzögerung betrug in Vergangenheit etwa 30 Minuten.

Üblicherweise kommen Updates für GTA Online um die Mittagszeit bei uns. Es ist also davon auszugehen, dass das neue Stunt-Update auch zu dieser Zeit kommt.

Größe: Bisher ist zur Download-Größe noch nichts bekannt. Wir werden den Artikel hier für euch aktualisieren, sobald Infos feststehen.

Das steckt drin: Von Rockstar Games wurden 8 neue Stuntrennen bestätigt, die euch ab heute zur Verfügung stehen werden. Ob es passend dazu auch neue Autos, Motorräder und weitere Fahrzeuge gibt, ist unklar.

Die Stunt-Rennen aus GTA Online sind in der Regel irre – die neuen wohl auch

Große Sommer-Update-Offensive geplant

So geht es weiter: Als großes Sommer-Update bringt GTA Online in den nächsten Monaten ein DLC, das die Herzen der Tuner höherschlagen lassen dürfte. Im Fokus stehen Fahrzeugverbesserungen im Bereich Performance und optische Verbesserungen. Dabei soll es auch neue Möglichkeiten geben, die getunten Fahrzeuge zu testen und anderen Spielern zu zeigen – Ohne Polizei, versteht sich.

Ein illegaler Car-Meet dürfte frischen Wind in die Tuner-Szene von GTA Online bringen. Das Klauen von Fahrzeugen spielt dabei auch eine wichtige Rolle.

Verschiedene mehrteilige Raub-Missionen kommen mit dem Sommer-DLC ins Spiel, bei denen ein “präzise modifiziertes Fluchtfahrzeug” eine wichtige Waffe wird.

Wann dieses Sommer-Update kommt, ist unklar. Von Rockstar Games heißt es offiziell “später im Sommer” (via Rockstargames.com).

Das kommt als Nächstes: Als Vorbereitung auf den großen Sommer-DLC kommen jetzt die 8 neuen Stuntrennen. Dazu folgen bald sieben neue Arenen für den Deadline-Modus. Außerdem erhält der Überlebenskampf-Modus neue Schauplätze in Los Santos und Blaine County.

Am 11. November kommen dann endlich die neuen Versionen von GTA 5 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Diese Versionen wurden für die neue Konsolen-Technologie “verbessert und erweitert”. Gespannt wartet man auf den Release, um zu sehen, wie GTA Online auf den neusten Konsolen aussehen wird.

Auf welches der nächsten Updates freut ihr euch am meisten? Seid ihr Stunt-Fahrer und habt Lust auf die neuen Strecken oder interessieren euch nur die großen DLC-Updates?