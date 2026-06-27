Alle feiern gerade GTA 6, dabei ist das allerwichtigste Feature in weite Ferne gerückt

Die Vorbestellungen von GTA 6 sind gestartet, und die ganze Gaming-Welt befindet sich im Ausnahmezustand. MeinMMO-Autor Cedric Holmeier durchblickt aber den Schachzug von Rockstar Games und sieht ein gewaltiges Manko.

Nachdem Rockstar uns über ein Jahr lang auf die stille Treppe gesetzt hat, macht das Studio jetzt genau das Gegenteil: Lovebombing. Innerhalb von einer Woche haben sie nicht nur das Cover-Art enthüllt, sondern auch eine Ultimate-Edition, einen Vorbesteller-Bonus und 50 neue Fotos veröffentlicht.

MEGA! – denkt sich wohl gerade fast jeder Fan des Spiels und übersieht neben den kleinen Mankos wie Day 1 Content hinter einer PayWall und CD-Hüllen mit Download-Code gerade vollkommen das größte Problem von GTA 6: den Multiplayer.

Video starten Video zu GTA 6 zeigt die Spielwelt aus einem neuen Winkel Autoplay

Grand Theft Auto VI ist als Einzelspieler-Erlebnis gedacht

Klein und versteckt in einem FAQ von Sony hat man allen Spielern mitgeteilt, dass GTA 6 ein Einzelspieler-Erlebnis ist. Ja, auch in GTA 5 kam der Online-Modus später, doch bislang schweigt man sich bei Rockstar tot über den Multiplayer-Modus.

Dabei hat GTA 5 seinen langanhaltenden Erfolg über 13 Jahre nicht durch Trevor, Michael und Franklin erlangt, sondern durch den Multiplayer, der die ultimative Sandbox für die Spieler offeriert. Dass GTA 6 erst einmal als Einzelspieler startet, war zu erwarten. Die Entwickler wollen, dass man zunächst die liebevoll gestaltete Welt mit der vollen Story entdeckt.

Was aber fehlt, ist irgendetwas zum viel wichtigeren Modus. Bislang ist nicht einmal bestätigt, dass GTA 6 einen Multiplayer-Modus haben wird. Die Zukunft von GTA Online ist vollkommen unklar und während ich mich genau wie ihr vermutlich schon jetzt auf Jason und Lucia freue, frage ich mich, was ich 4 Wochen nach Release in der Weihnachtszeit eigentlich machen werde.

Denn sind wir mal ehrlich: Ein GTA-Release im Jahr 2026 definiert sich nicht mehr über eine abgeschlossene Story, sondern über das Versprechen eines endlosen Spielplatzes. Wer heute ein GTA veröffentlicht, das nach dem Abspann keine nahtlose Anbindung an eine Online-Welt bietet, liefert ein unfertiges Produkt ab, das dem Franchise in keiner Weise gerecht wird.

Ohne einen Multiplayer, der dort anknüpft, wo GTA Online aufgehört hat, wird das Spiel trotz 10/10-Wertungen bei den Kritikern in der Gunst der Spieler schneller in der Bedeutungslosigkeit verschwinden, als Rockstar Shark Cards sagen kann. Bigfoot jagen, 5-Sterne bekommen und das siebte Auto tunen wird mich nicht bei GTA 6 halten.

Ich habe im Online-Modus von GTA schon hunderte Stunden verbracht, bevor GTA 5 überhaupt veröffentlicht wurde. Bereits in San Andreas haben sich tausende Spieler zusammengefunden und den Grundstein der heute so beliebten Online-Modi gelegt. Der Online-Modus, in dem ich mit Freunden und Fremden Unfug, RP, oder einfach meine Zeit vertreiben kann, hat mich so lange beschäftigt. Ohne ihn läge bei mir jeder GTA-Teil seit 2004 wohl nach wenigen Wochen in der Ecke und das droht nun Teil 6.

Die Serverliste von FiveM zeigt tausende Server für GTA Online.

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Es ist unwahrscheinlich, dass Rockstar gar keinen Multiplayer für GTA 6 anbietet. Dafür haben sie in den letzten Jahren zu viele Entwickler der Online-Modi aufgekauft und sie vollkommen ins eigene Entwickler-Team integriert.

Gleichzeitig steigen damit aber auch die Erwartungen. Alleine der Rollenspiel-Sektor ist seit den ersten Gehversuchen in GTA: San Andreas zu einem so großen Markt geworden, dass man daraus ein eigenes Spiel machen könnte.

Die Heists aus GTA 5 sind hingegen so beliebt, dass sie inzwischen sogar PayDay Konkurrenz machen und dank FiveM gibt es unendliche Spaß-Server, die Rennspiele, PvP und Arenen zu einem ganz neuen GTA machen.

Genau deshalb ist es so spannend und frustrierend zu sehen, was GTA hier liefern will und warum man bis heute nicht mal einen Atmenzug darauf verschwendet hat, uns zu sagen, was eigentlich aus GTA Online werden soll. Denn allen Hype beiseite: ein GTA 6 ohne Multiplayer kann sogar zum großen Flop werden.

Macht ihr euch auch so große Sorgen um den Multiplayer wie ich? Oder meint ihr wir müssen uns keine Gedanken machen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare! Zuletzt habe ich mir die Mühe gemacht und 33 Details im Cover von GTA 6 gefunden, darunter sogar 2 echte Orte: 33 Details aus dem Cover Art von GTA 6, die ihr verpasst habt