GTA 6: Editionen im Vergleich – Welche ist die richtige für mich?

Wer GTA 6 kaufen will, hat die Wahl zwischen zwei Editionen, und diese haben große Unterschiede in Preis und Inhalten. Welche sich für euch lohnt, zeigen wir euch hier.

Welche Editionen gibt es? Insgesamt kommt GTA 6 mit zwei Editionen daher:

Die Standard-Edition für 79,99 €

Die Ultimate-Edition 99,99 €

Abseits des Preisunterschiedes gibt es auch inhaltliche Unterschiede beider Editionen, denn wie gewohnt bietet die Ultimate-Edition für das Extrageld eine große Menge an Zusätzen, die eure Spielerfahrung erweitern sollen. Wir gehen nun in unserer Übersicht ins Detail, zeigen euch in einer Gegenüberstellung, was ihr erwarten könnt und für wen sich die jeweiligen Editionen eignen.

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Standard- und Ultimate-Edition im Vergleich

In der Tabelle listen wir euch jetzt alle Inhalte auf, die ihr in den Editionen jeweils erwarten könnt:

Inhalte der Standard-Edition Inhalte der Ultimate-Edition Basisspiel Basisspiel Für Vorbesteller: Vice City Pack Für Vorbesteller: Vice City Pack Grotti Cheetah (1995) (Auto)

Spezialaufträge von Wyman dem Schrauber – Sammelt vergessene Klassiker und lasst diese reparieren Revolver Hawk & Little Morgan (Waffen) Personalisierte Gravuren für Jasons Pistole Girardi ES9 und Lucias Pistole Klose K17. Vice City Styles – Exklusive moderne Outfits und Tattoos für Jason und Lucia Dinka Enduro (Motorrad) Crest Kayak (Boot) Spezielles Tuning für Jasons Vapid Ganado Exklusive Tuningwerkstatt – Rideout Customs Exklusive Tuningwerkstatt – One Eyed Willie’s Exklusiver Stylist – Sara’s Unisex Salon Shitzu Squalo (Wasserfahrzeug) Exklusiver Modeladen – Stock 305 Vapid Dominator Buggy (1967) (Auto) Exklusives Tattoo-Studio – Electric Fang Tattoo Kleine exklusive Mode-Kollektion „Goodtime-Kleidung“ Exklusives Gang-Gelände der Pit Younging$ – besitzt besondere Items, wenn ihr sie ausraubt Spezialaufträge von Wyman dem Schrauber – Sammelt vergessene Klassiker und lasst diese reparieren Preis: 79,99 € Preis: 99,99 € Inhalte der jeweiligen Editionen

Für 20 € mehr erhaltet ihr also eine große Stange an exklusiven Inhalten, darunter nicht nur kosmetische Inhalte, sondern auch Missionen und Features wie das Gang-Gelände oder Aufträge von Wyman und seinen Karren.

Für wen lohnt sich die Standard-Edition? Die Standard-Edition bietet Minimum ohne Extras. Wer also nur die Story einmal durchgespielt haben möchte und sich mehr auf den möglichen Online-Modus freut, sollte sich die 20 € sparen und zur Standard-Edition greifen.

Für wen lohnt sich die Ultimate-Edition? Seid ihr echt ein GTA-Fan, wohlmöglich sogar der ersten Stunden, und habt auch in der Vergangenheit hunderte Stunden im Story-Modus versenkt, dann solltet ihr auf die Ultimate-Edition zurückgreifen. Diese erweitert euer Spielerlebnis vollumfänglich und bietet euch mehrere kosmetische Inhalte, Fahrzeuge, Waffen und Missionen zusätzlich zum Base-Game.

Der größte Faktor ist wohl, dass sich allerlei exklusive Shops für die Individualisierung eurer Spielerfahrung verstecken. Ist euch solcherlei wichtig, solltet ihr ebenfalls die 20 € mehr in die Hand nehmen.

Wird es auch kosmetische Optionen in der Standard-Edition geben? Das lässt sich derzeit noch nicht genau abschätzen. Im Grunde handelt es sich bei vielen der Boni aus der Ultimate-Edition um optionale Zusätze, die ihr nicht für das Abschließen der Story braucht. Ein neuer Bart für Jason oder ein Kleid für Lucia werden euch also keine extra Cutscenes bescheren.

Dennoch wirkt die Welt deutlich immersiver, wenn man seinen Protagonisten anpassen kann – in GTA 5 konnte man es zudem ebenfalls kostenlos ohne Aufpreis. Es bleibt also erst mal abzuwarten, ob die aufgelisteten Läden Premium-Shops darstellen und neben normalen Alternativen existieren oder ob sie die einzigen Optionen darstellen, um die eigenen Figuren anzupassen.

Für welche Edition werdet ihr euch entscheiden? Möchtet ihr das volle Erlebnis von GTA 6 genießen oder reicht euch die günstigere Option und spart euch so das Geld? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren! Mehr zu GTA 6 erfahrt ihr hier: GTA 6: Preload – Alles, was ihr zum Vorabdownload wissen solltet