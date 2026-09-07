Ausgerechnet die hohen Hardware-Preise könnten dafür sorgen, dass GTA 6 schneller für euren PC erscheint

Kommt GTA 6 schneller für den PC heraus? Einige Experten schätzen, dass die aktuellen hohen Hardware-Preise selbst Rockstar zu schaffen machen. Laut Experten könnte GTA 6 daher schon früher kommen als gedacht, wenn die Preise nicht zügig wieder deutlich besser werden.

Wer spricht da? Andy Robinson ist Chefredakteur von Video Games Chronicle (VGC) und gilt in der Branche als gut vernetzter Journalist mit einer nachweislich guten Trefferquote bei exklusiven Berichten und Gerüchten.

Er äußert sich im aktuellen VGC Podcast auf YouTube zur möglichen früheren PC-Version von GTA 6 und verweist auf belastbare „noise“ (Gerüchte) aus der Industrie, weshalb seine Bemerkung im Podcast als wichtiger Hinweis für eine möglicherweise frühere PC-Version von GTA 6 gewertet wird.

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Gerüchte behaupten, dass GTA 6 für den PC früher erscheinen könnte

Was sagt er? Andy Robinson sprach in der neuesten Folge des VGC-Podcasts im Rahmen einer umfassenderen Diskussion über die Auswirkungen, die die hohen Preise für Gaming-Hardware auf die gesamte Branche haben. Hier erklärte er, dass er davon ausgehe, dass Rockstar die PC-Version vorziehen werde:

Ich glaube schon, dass sie die PC-Version vorziehen werden. Es gibt einige Gerüchte darüber, dass die PC-Version vielleicht früher erscheinen könnte, als manche erwarten, einfach wegen all dem, was gerade vor sich geht.

Damit meint er konkret die steigenden Preise, die sowohl PC-Hardware als auch Spiele-Konsolen betreffen. Da Spiele-Konsolen wie die PS5 mittlerweile 200 Euro mehr als zum Release kosten, ist selbst die PS5 für viele Spieler mittlerweile keine günstige Budget-Option mehr.

Grundsätzlich muss man seine Aussage mit etwas Vorsicht genießen. Denn am Ende kennen nur die Rockstar-Verantwortlichen die offiziellen Pläne. Dennoch schätzen Magazine wie WCCFTech die Gerüchte als zuverlässig ein. Dafür spricht übrigens auch, dass die geleakte frühe Version von GTA 6 wohl auf dem PC gelaufen ist.

Nach dem Reveal auf Netflix gingen nicht nur die Vorbestellungen für GTA 6 deutlich in die Höhe – auch die PS5 Pro wird deutlich gefragter, was schon jetzt für Probleme sorgt. Mehr dazu lest ihr auf MeinMMO: Wer für GTA 6 noch eine PS5 Pro braucht, sollte sich wappnen, denn nach der Netflix-Premiere steigen Preise und Lieferzeiten immens