GTA 6 kommt nur für PS5 und Xbox, aber ein Insider sagt: Die geleakte Version läuft wohl auf dem PC

Rockstar betont schon länger, dass GTA 6 exklusiv für PS5 und Xbox sei. Ein Insider berichtet jetzt, dass die geleakte Version des Spiels jedoch auf dem PC laufe.

Vor wenigen Tagen wurde jede Menge Material von GTA 6 illegal veröffentlicht. MeinMMO hatte über den Vorfall berichtet. Entwickler Rockstar war zügig gegen die Leaks und die gezeigten Informationen vorgegangen.

Überraschend für viele ist jetzt, dass das geleakte Gameplay wohl gar nicht von einer Konsole, sondern von einem Gaming-PC stammen soll. Auf Reddit wird darüber fleißig diskutiert und einer meint dazu auf Reddit: “Wir haben also schon vor den Konsolenveröffentlichungen eine spielbare Version des Spiels auf dem PC.”

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Geleaktes Gameplay stammt wohl aus einer (älteren) PC-Version

Das Magazin RespawnFirst berichtet, dass es sich bei der geleakten Spiel-Version von GTA 6 nicht um eine Konsolen-Version, sondern um eine PC-Fassung handeln solle. Einige Entwickler und Brancheninsider sagen, dass die in den Clips gezeigte, durchgesickerte Version aus der PC-Version des Spiels stammen soll und nicht aus einem Konsolen-Devkit.

Solche Devkits werden an Entwickler ausgeliehen, um ihnen die Erstellung, das Testen und die Optimierung von Spielen für eine bestimmte Plattform zu erleichtern.

Grundsätzlich gilt aber wohl auch, dass die geleakte Version wohl einen Entwicklungsstand von vor gut einem Jahr darstellen soll. Ob es von der aktuellen und dann auch finalen Fassung eine PC-Version gibt, ist nicht bekannt. Die Reaktionen der Community sind auf jeden Fall schadenfroh, denn die sehen in der Verschiebung der PC-Version beziehungsweise in der zeitlichen Konsolen-Exklusivität nur Geldmacherei (via Reddit.com):

Oh, armes Rockstar Games! Wolltet ihr das Spiel zweimal an die Leute verkaufen, indem ihr die PC-Veröffentlichung um ein Jahr verschoben habt? Das ist Karma, ihr Idioten.

Warum wird es trotzdem keinen PC-Release geben? Der Chef von Take-Two, dem Publisher hinter GTA 6, erklärte in einem Gespräch, dass die Hauptzielgruppe des Action-Spiels auf den Konsolen unterwegs sei. Aus diesem Grund würde es zum Release keine PC-Version geben. Wann die Version für PC-Spieler folgen wird, ist noch nicht bekannt.

Ihr wollt mehr zu GTA 6 wissen? Wir schauen, ob sich Rockstar mit neuen Informationen oder Inhalten gemeldet hat, aber auch, welche kleinsten Details die Community aus dem bereits veröffentlichten Material ziehen kann: GTA 6 News: Täglich Neuigkeiten in der Übersicht