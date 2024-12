Fans von GTA 6 entwickeln absurde Theorie über das mögliche Datum eines Trailers, sind nach neuem Post enttäuscht

Es gibt wohl kaum ein Spiel, das aktuell so heiß erwartet wird, wie GTA 6. Seit dem ersten Trailer im Dezember 2023 warten die Fans auf neue Informationen zum Open-World-Spiel. Dabei entstanden auch absurde Theorien, wann ein neuer Trailer folgt. Ein neuer Post von Rockstar enttäuschte die Theoretiker.

Was ist der aktuelle Stand? Am 5. Dezember 2023 erschien der erste Trailer zu GTA 6. Der hat schon einiges verraten. Mögliche Protagonisten und das Setting waren im Vordergrund. Seither ist es aber recht still um das Spiel geworden. Offizielle Informationen oder neue Trailer suchte man ein Jahr lang vergeblich.

Einige Fans haben sich natürlich eigene Theorien zusammengesponnen, die zeigen sollen, wann der neueste Trailer erscheint. Eine der größten Theorien handelte von der Zahl 27, die man angeblich überall in den Posts von Rockstar erkennen soll.

Die Fans dachten sich: Das muss es sein, am 27.12.2024 muss der neue Trailer zu GTA 6 erscheinen. Rockstar postete an diesem Tag sogar etwas, doch das enttäuschte die Theoretiker.

Rockstar postet das Falsche am richtigen Tag

Was hat Rockstar gepostet? Tatsächlich veröffentlichte Rockstar auf ihrem X-Account einen neuen Post am 27.12.2024. Doch leider ist es der falsche Post. Rockstar erinnert in dem Werbepost nur daran, dass man aktuell im Rockstar Store bei Spielen wie Red Dead Redemption oder GTA 5 sparen kann.

Der besagte Post wurde über 7 Millionen Mal angezeigt und die Kommentare sind voller enttäuschter Fans und von Leuten, die sich über die absurden Theorien lustig machen.

@manchester_vo: Die allgemeine Enttäuschung, als wir eure Postbenachrichtigung sahen und es war das.

@TheGTABase: Mein Herz ist gebrochen. Meine Seele ist zerstört. Aber ich liebe dich immer noch, Rockstar Games.

@tourenscom: Ich kann es kaum erwarten, dass die Leute diesen Tweet entschlüsseln und das nächste Datum für den Trailer herausfinden.

Am selben Tag kündigte der GTA-6-Subreddit den Lockdown Mode an. Anscheinend gab es zu viele Posts aufgrund der Sale-Erinnerung, dass die Mods einzelne Threads und Kommentare freischalten mussten. Alle Posts über die Nichtankündigung wurden wohl nicht freigeschaltet.

Theorien gibt es überall, nicht nur in Games. Durch den großen Hype von GTA 6 nimmt es aber absurde und skurrile Ausmaße an. Je länger die Fans warten müssen, desto verzweifelter scheinen die vielen Theorien zu werden. Das hat jetzt auch ein Autohaus in den USA gemerkt: Ein Autohaus ist gezwungen, Fans von GTA 6 zu antworten, weil sie ständig anriefen und nach dem zweiten Trailer fragten