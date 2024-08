Der größte deutsche Twitch-Streamer zu CS2 gründet ein eigenes Team, will an einem wichtigen Turnier teilnehmen

Counter-Strike 2 ist ein Taktik-Shooter von Valve, der als Update des Vorgängers Counter-Strike: Global Offensive veröffentlicht wurde. Wie in den vorherigen Co...

So reagiert das Internet auf die Ankündigung: Da ohnePixel in seinen Streams häufig Lootboxen in Counter-Strike öffnet und in der Szene vor allem für das Handeln mit Skins bekannt ist, wird die Neuigkeit eher gemischt aufgenommen. Auf Reddit erntet der Twitch-Streamer viel Hohn. Ein Nutzer schreibt: „Was soll er ihnen beibringen? Welche Sticker auf ihre Waffen sollen?“

Counter-Strike 2: Shooter-Gott in Rente bietet Kurs für 137 € an – Aber ihm wird Abzocke vorgeworfen

Seine Inhalte drehen sich vor allem um das Öffnen von Lootboxen und das Handeln mit den daraus gewonnenen Skins. So hat er beispielsweise im Juli 2023 in einem Stream Cases im Wert von 118.000 € geöffnet und dabei nur Skins im Wert von 4.000 € gezogen.

Wer ist dieser Streamer? Es handelt sich hierbei um Mark „ohnePixel“, der in der internationalen Counter-Strike-2-Szene sehr etabliert ist. Er streamt regelmäßig auf Twitch CS2-Content und kennt sich dementsprechend in dem Spiel gut aus.

